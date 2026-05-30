ETV Bharat / state

व्यावसायिक शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के खेल में सहायक निदेशक सस्पेंड

व्यावसायिक शिक्षा विभाग के सहायक निदेशक और प्रधान सहायक सस्पेंड. ( प्रतीकात्मक तस्वीर )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति लागू की है. किसी विभाग में कोई अधिकारी या कर्मचारी भ्रष्टाचार में संलिप्त पाया जाता है, तो उस पर सख्त एक्शन लिया जाता है. हालांकि सरकार की इस नीति के बावजूद तमाम अधिकारी भ्रष्टाचार फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं. ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों को इसका भुगतान भी करना पड़ रहा है. भ्रष्टाचार के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलेरेंस से खिलवाड़ कर रहे ऐसे दो अधिकारियों पर शुक्रवार को सख्त एक्शन लिया गया है. व्यावसायिक शिक्षा विभाग के प्रशिक्षण निदेशालय में ट्रांसफर के नाम पर भ्रष्टाचार फैला रहे अधिकारी और कर्मचारी को खामियाजा भुगतना पड़ गया. सहायक निदेशक और प्रधान सहायक सस्पेंड कर दिए गए. सहायक निदेशक धीरेन्द्र झा कमीशनखोरी के आरोप में सस्पेंड किए गए. विभाग का ही प्रधान सहायक इमरान अहमद भी सस्पेंड किया गया है. व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता के प्रमुख सचिव डॉ हरिओम ने दोनों को सस्पेंड करने की कार्रवाई की है.