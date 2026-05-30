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व्यावसायिक शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के खेल में सहायक निदेशक सस्पेंड

व्यावसायिक शिक्षा विभाग के सहायक निदेशक और प्रधान सहायक सस्पेंड. सहायक निदेशक धीरेन्द्र झा कमीशनखोरी के आरोप में सस्पेंड किए गए.

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व्यावसायिक शिक्षा विभाग के सहायक निदेशक और प्रधान सहायक सस्पेंड. (प्रतीकात्मक तस्वीर)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 30, 2026 at 1:58 PM IST

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति लागू की है. किसी विभाग में कोई अधिकारी या कर्मचारी भ्रष्टाचार में संलिप्त पाया जाता है, तो उस पर सख्त एक्शन लिया जाता है.

हालांकि सरकार की इस नीति के बावजूद तमाम अधिकारी भ्रष्टाचार फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं. ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों को इसका भुगतान भी करना पड़ रहा है. भ्रष्टाचार के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलेरेंस से खिलवाड़ कर रहे ऐसे दो अधिकारियों पर शुक्रवार को सख्त एक्शन लिया गया है.

व्यावसायिक शिक्षा विभाग के प्रशिक्षण निदेशालय में ट्रांसफर के नाम पर भ्रष्टाचार फैला रहे अधिकारी और कर्मचारी को खामियाजा भुगतना पड़ गया. सहायक निदेशक और प्रधान सहायक सस्पेंड कर दिए गए. सहायक निदेशक धीरेन्द्र झा कमीशनखोरी के आरोप में सस्पेंड किए गए. विभाग का ही प्रधान सहायक इमरान अहमद भी सस्पेंड किया गया है.

व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता के प्रमुख सचिव डॉ हरिओम ने दोनों को सस्पेंड करने की कार्रवाई की है.

आरोप है कि ट्रांसफर सीज़न में इन दोनों ने मोटी रकम वसूली है. 10 प्रतिशत कमीशन और ट्रांसफर कराने के नाम पर ये मोटी रकम वसूल की गई. निलंबन अवधि में सहायक निदेशक धीरेन्द्र कुमार देवीपाटन मंडल में अटैच किए गए हैं. दोनों पर पद के दुरुपयोग, भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी का बड़ा आरोप है.

बाबू इमरान पर कर्मचारियों के उत्पीड़न और धार्मिक भेदभाव का भी गंभीर आरोप भी लगा है. इमरान अहमद पर गिरोह बंद कार्य करने का आरोप है. इसे प्रशिक्षण निदेशक अभिषेक सिंह ने निलंबित किया है.

आरोपी इमरान के बारे में बताया जाता है कि पहले वह स्वयं से दूसरे नामों से विभाग में शिकायत करता था और बाद में उसी शिकायत का निराकरण करने के एवज़ में मोटी रकम ऐंठता था. फिलहाल, ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ प्रमुख सचिव डॉ. हरिओम ने सख्ती दिखाते हुए कड़ा एक्शन लिया है.

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