चकबंदी प्रक्रिया में अनियमितता पर सीएम योगी का बड़ा एक्शन, संतकबीरनगर के सहायक चकबंदी अधिकारी सस्पेंड

गंभीर अनियमितता और पीड़ित परिवार को मानसिक रूप से प्रताड़ित किए जाने पर चकबंदी आयुक्त ने एक्शन लिया है.

सीएम योगी का बड़ा एक्शन.
सीएम योगी का बड़ा एक्शन. (Photo Credit; ETV Bharat)
Published : February 10, 2026 at 10:00 PM IST

लखनऊ : योगी आदित्यनाथ सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति लागू की है बावजूद अफसर भ्रष्टाचार से परहेज नहीं कर रहे हैं. हालांकि उन्हें इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है. योगी सरकार में अधिकारियों को सस्पेंशन से लेकर बर्खास्तगी तक की जा चुकी है. अब सहायक चकबंदी अधिकारी को भी भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए जाने पर कार्रवाई का सामना करना पड़ा है.

चकबंदी प्रक्रिया के दौरान गंभीर अनियमितता और पीड़ित परिवार को मानसिक रूप से प्रताड़ित किए जाने के प्रकरण में चकबंदी आयुक्त डॉ. हृषिकेश भास्कर यशोद ने कड़ा रुख अपनाते हुए संतकबीरनगर के सहायक चकबंदी अधिकारी रामदरश को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. यह कार्रवाई शासन की भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति के अंतर्गत की गई है.

संतकबीरनगर की तहसील धनघटा के संठी गांव में चकबंदी प्रक्रिया के दौरान प्रथम दृष्टया नियमों के विपरीत मृतक प्रभुनाथ प्रजापति के परिजनों के मूल गाटा नंबरों में परिवर्तन कर ‘उड़ान चक’ प्रदर्शित किया गया. समय रहते आपत्तियों का नियमानुसार निस्तारण नहीं किया गया. इस मामले में पूर्व में ही संबंधित लेखपाल को निलंबित किया जा चुका है. चकबंदी आयुक्त हृषिकेश भास्कर यशोद ने कहा कि भ्रष्टाचार या नियमों की अवहेलना करने वाले किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को किसी भी स्तर पर संरक्षण नहीं दिया जाएगा. उन्होंने फील्ड में कार्यरत सभी चकबंदी कर्मियों को निर्देशित किया कि वे चकबंदी कार्यों का निष्पादन नियमों, पारदर्शिता एवं निष्पक्षता के साथ करें.

उन्होंने यह भी कहा कि न्याय की प्रक्रिया का पालन करते हुए जनहित में उत्कृष्ट कार्य करना प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी का दायित्व है. अगर कोई कर्मी इसमें लापरवाही बरतता है या नियम विरुद्ध कार्य करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

