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अंडर 18 गर्ल्स इंडियन वॉलीबॉल टीम का कैसे होगा चयन, रेणु पारीक सिन्हा ने बताई रणनीति, मिशन थाईलैंड पर की चर्चा

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वॉलीबॉल टीम थाईलैंड में हिस्सा लेगी. सहायक कोच के रूप में रेणु पारीक सिन्हा इस टीम को लीड करेंगी.

Renu Parikh Sinha
भारतीय खेल प्राधिकरण की कोच रेणु पारीक सिन्हा (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 1, 2026 at 9:16 PM IST

11 Min Read
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रायपुर: भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) में पदस्थ असिस्टेंट वॉलीबॉल कोच रेणु पारीक सिन्हा 1 से 7 जुलाई तक थाईलैंड के नाखोन रत्चासिमा शहर में आयोजित होने वाले अंतरराष्ट्रीय गर्ल्स 18 वॉलीबॉल टीम में कोच के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी. इसके पहले भी एक बार अंतर्राष्ट्रीय कोच के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला था, लेकिन किसी कारणवश वहां पर नहीं जा पाईं.

वॉलीबॉल के प्रति रेणु का लगाव बचपन से रहा है. उन्होंने कई नेशनल गेम खेले हैं. साल 2003 से वॉलीबॉल की प्लेयर हैं. साल 2014 से वे कोच के रूप में अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहीं हैं. इस बार उन्हें थाईलैंड जाने का मौका मिला है. उनका कहना है कि पूरे भारत देश से अंडर 18 गर्ल्स वॉलीबॉल टीम के लिए 14 बच्चों का चयन होना है. इसके बाद यही बच्चे थाईलैंड में अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे. इनके अंडर में अब तक वॉलीबॉल में लगभग 8 बच्चे खेलो इंडिया में जा चुके हैं.

साई की सहायक कोच रेणु पारीक सिन्हा से खास बातचीत (ETV BHARAT)

रेणु कहती हैं कि हर साल वह ऐसे दो से तीन बच्चे तैयार करती हैं, जो खेलो इंडिया तक पहुंचते हैं. इसमें उनके पैरेंट्स और फैमिली के साथ ही उनके पति का पूरा सपोर्ट मिलता है. उनके पति दीपेश कुमार सिन्हा वॉलीबॉल के इंटरनेशनल प्लेयर रहे हैं. ईटीवी भारत ने वॉलीबॉल टीम के प्लेयर और कोच से तमाम मुद्दों पर बात की. आइए जानते हैं वॉलीबॉल की असिस्टेंट कोच रेणु पारीक सिन्हा ने क्या कुछ कहा ?

सवाल: अंडर 18 गर्ल्स की टीम में 14 बच्चों का चयन भारत से होना है, किस तरह का गेम होना है, कितनी बड़ी चुनौती है ?

जवाब: पहले कैंप के लिए 24 बच्चों का सलेक्शन होता है. उसके बाद उसमें से बेस्ट 14 बच्चों का सलेक्शन होता है. बेस्ट 14 खिलाड़ियों के लिए पोजीशन होती है. शूटर, यूनिवर्सल, काउंटर जैसी प्रक्रिया से खिलाड़ियों को गुजरना होता है. लेकिन जो बच्चे कैंप में अच्छे पोजीशन पर रहते हैं, उन्हीं को ही सलेक्ट किया जाता है. हम इनमें से 14 खिलाड़ियों का चयन करेंगे.

सवाल: किस तरह की चुनौती आएगी, क्योंकि एक राज्य से ही बच्चों को नहीं चुनना है, बल्कि पूरे देश से चयन होना है ?

जवाब: वास्तव में हम कोच हैं. एक्सपर्ट के नजरिए से देखें तो हमें बच्चों में या खिलाड़ियों में कई तरह की चीज चाहिए होती है. जैसे साइकोलॉजी, गेम में बहुत अच्छा है. मैच में आते ही प्लेयर थोड़ा डाउन हो जाता है. साइकोलॉजिकली हम देखेंगे की मैच में कौन प्लेयर है. मैच के सिचुएशन को हैंडल कर सके. कई बार ऐसा भी होता है कि गेम में बराबर पॉइंट हो जाता है. ऐसे में प्लेयर्स का एक्सपीरियंस बहुत काम आता है. खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस के लिए हमारा जो कैंप लगेगा, उसमें इन्हीं चीजों को देखा जाता है. खिलाड़ी में कितना पोटेंशियल है. किस तरह से खेल रहा है. किस तरह का माइंडसेट यूज करता है. इसके साथ ही प्लेयर क्या तकनीक यूज करता है. सभी प्लेयर बराबर होते हैं, लेकिन उनमें से भी हमको बेस्ट प्लेयर का चयन करना होता है. वैसे तो देखने में सभी प्लेयर बेस्ट होते हैं. लेकिन बेस्ट फ्लेयरों में से भी हमें और बेस्ट चुनना है.

सवाल: कोच के रूप में आप भारत का प्रतिनिधित्व थाईलैंड में करेंगे, क्या इसके पहले भी आपने कभी भारत का प्रतिनिधित्व किया है या फिर कोच के रूप में कहां-कहां गए हैं ?

जवाब: मैं नेशनल टीम की कोच रही हूं. 13 से 14 सालों तक नेशनल टीम को कोच किया है. पिछले साल मई 2025 में सीनियर इंडियन वूमेन टीम की भी कोच रही हूं. मैंने टीम को प्रशिक्षण दिया है. उस टीम में मैं नहीं जा पाई बल्कि उस टीम की कोच रही हूं. अभी अंडर 18 गर्ल्स की यह टीम थाईलैंड जाएगी. खिलाड़ी के रूप में मैं लंबे समय से खेली हूं. प्लेयर के रूप में साल 2012 में मैंने कैंप किया है. काफी समय तक मैं नेशनल भी खेली हूं. इसके साथ ही मैं नेशनल टीम की कोच भी हूं.

सवाल: आपके मन में कैसे आया कि मैं वॉलीबॉल की प्लेयर बनूं, वॉलीबॉल खेलने के साथ ही कोच के रूप में जगह बनाऊं ?

जवाब: मैं जब छोटी थी तो सभी तरह के गेम ट्राई किए थे. वॉलीबॉल में काफी भीड़ थी. वॉलीबॉल की कोच भी काफी एक्टिव थे, जो प्लेयर के साथ खेल रहे थे. कोच का एक्टिवनेस ही प्लेयर को अट्रैक्ट करता है. क्योंकि उस समय इतने एक्सपर्ट नहीं थे. स्पोर्ट्स के ग्राउंड नहीं थे. ऐसे में हम देखते थे कि यह ग्राउंड बहुत अच्छा चल रहा है. लड़के और लड़कियां सब खेल रहे हैं. डेली कुछ ना कुछ अलग ट्रेनिंग हो रही है. सभी चीजों को देखकर वॉलीबॉल की तरफ मेरा अट्रैक्शन बढ़ा. इसके बाद मैंने वहीं से वॉलीबॉल खेलना स्टार्ट किया था.

सवाल: आपको कहां से सपोर्ट मिला, किस तरह से आपने आगे कदम बढ़ाया ?

जवाब: यहां पर मैं मैरिड वूमेन हूं. लेकिन जब मैं अनमैरिड थी, तब मेरे मम्मी और पापा ने ही मुझे सपोर्ट किया. मैं राजस्थान की एक छोटे से गांव की हूं. शहर में मेरे पापा रहा करते थे. मेरा एजुकेशन भी शहर में हुआ है. मेरा एजुकेशन राजस्थान के जयपुर से हुआ है. मेरे पापा और मम्मी का जो माइंडसेट था, वह बहुत ब्राइट रहा. मुझे हमेशा सपोर्ट किया. मेरे मम्मी पापा मुझे पूछा करते थे, कि तुम्हें क्या करना है. तब मैं कहा करती थी कि मुझे गोल करना है. लेकिन उस समय मुझे इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी.

ओलंपिक क्या होता है. इंटरनेशनल क्या होता है. इसके बारे में मैं बिल्कुल भी अनजान थी. फिर धीरे-धीरे मैं समझने लगी. मैं अपने चेस्ट पर इंडिया का फ्लैग चाहती थी. मैंने एक बार क्रिकेट मैच देखा था, तब मुझे कुछ कैंडी खाने का मन था. उस समय शायद इंडिया का वर्ल्ड कप चल रहा था, उस समय पूरा शॉप बंद था. एक दुकान पर गई तो सभी लोग टीवी देख रहे थे. तब मैंने अपने पापा से पूछा कि आज सभी दुकानें बंद क्यों हैं, तो मेरे पापा ने बताया कि आज क्रिकेट का मैच है. इसलिए सभी दुकानें बंद हैं. क्रिकेट मैच की वजह से मेरे पापा भी घर पर ही थे. नहीं तो पापा हमेशा बिजी रहते थे. रात में घर पहुंचते थे. तब मैं अपने पापा से बोली कि मुझे भी एक दिन अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करना है.

एक खिलाड़ी के रूप में या फिर एक कोच के रूप में लेकिन हर हाल में मुझे इंडिया रिप्रेजेंट करना है. वहां से मेरे अंदर स्पोर्ट्स का जुनून जागा. लेकिन उस समय मुझे यह नहीं पता था कि लोग क्रिकेट को ज्यादा तवज्जो देते हैं या फिर वॉलीबॉल को. मैंने ठान लिया था कि मुझे खेल में आना है और लोग मुझे टीवी पर देखें. ऐसा हुआ भी. पापा छुट्टी लेकर मुझे घर पर टीवी में देखे. उसके बाद से मैंने स्पोर्ट्स का रास्ता चुना. इस पूरे मकाम तक पहुंचने में मेरे मम्मी पापा और मेरी पूरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया.

सवाल: मैरिड होने के बाद आपको अपने हसबैंड से किस तरह का सपोर्ट मिल रहा है ?

जवाब: वास्तव में आज का जो जनरेशन है या जो लाइफ है. आप जो देख रहे हैं, लड़कियों में ऐसा होता है कि शादी के बाद क्या होगा. इस तरह के सवाल भी मन में आते हैं. बावजूद इसके मैं बहुत भाग्यशाली महिला हूं. मेरे हस्बैंड ने मुझे पूरा सपोर्ट किया. पहले की बात करें तो मेरी मंजिल को उड़ान मेरे पेरेंट्स ने दी थी. लेकिन आज की बात करें तो इस उड़ान को पंख देने में मेरे हस्बैंड का पूरा साथ रहा है.

मेरे पति खुद एक इंटरनेशनल प्लेयर हैं. उन्होंने 10 सालों तक भारत को रिप्रेजेंट किया है. इंटरनेशनल प्लेयर के रूप में छत्तीसगढ़ के गुंडाधुर अवार्डी के रूप में भी उनका नाम आता है. खेल को मेरे पति बखूबी समझते हैं. कभी ऐसा होता है कि किसी फेस्टिवल के समय किसी चैंपियनशिप को मिस करना पड़ता है, लेकिन मेरे पति मुझे फैमिली के बजाय इंडिया को रिप्रेजेंट करने की बात कहते हैं.

मेरे पति का कहना है कि तुम कोच के रूप में इंडिया को रिप्रेजेंट करो. आज के समय में मेरे से पहले मेरे हस्बैंड सुबह-सुबह उठते हैं. मुझे जगाते हुए कहते हैं कि तुम्हारा टाइम हो गया है, तुम्हें ग्राउंड जाना है. मेरे हस्बैंड मुझे इस लेवल तक सपोर्ट करते हैं. क्योंकि वह खुद एक प्लेयर रहे हैं. मैं नर्वस होती हूं या किसी खिलाड़ी का अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आता है, तो मैं और मेरे पति डिस्कशन करते हैं. क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? इस विषय पर बात करते हैं. क्योंकि मेरे पति एक अच्छे इंटरनेशनल खिलाड़ी रहे हैं. हम दोनों को एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखने और समझने को मिलता है.

सवाल: खेल में क्रिकेट और वॉलीबॉल की बात करते हैं तो भारत में लोग वॉलीबॉल को ज्यादा पसंद करते हैं या फिर क्रिकेट को ?

जवाब: यह काफी कठिन प्रश्न है. लेकिन लोग क्रिकेट को ही ज्यादा देखना पसंद करते हैं. क्रिकेट मैच को हर कोई टीवी पर देख रहा है. वहीं दूसरी तरफ वालीबॉल का लाइव कितने चैनल पर है या कितने लोग वॉलीबॉल पसंद करते हैं. लाइव पर वॉलीबॉल बहुत कम है. इसके साथ ही चैनल भी बहुत कम है. प्रिंट मीडिया पर भी देखें तो छोटे-मोटे जगह पर वॉलीबॉल की खबरें होती हैं. अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो बहुत कम लोगों को पता होगा कि वॉलीबॉल प्लेयर दीपेश कुमार सिन्हा ने 10 सालों तक भारत का प्रतिनिधित्व किया है. लेकिन वही क्रिकेट का खिलाड़ी होता तो उसे लोग बहुत अच्छे से जानते. बस यही फर्क है.

वॉलीबॉल खेलते सब हैं. वॉलीबॉल में ज्यादा खर्चा भी नहीं है. दो पोल लगा दिए, नेट लगा दिए. इसमें काफी बच्चे खेल सकते हैं. वहीं दूसरी तरफ बात अगर क्रिकेट की करें तो क्रिकेट का खेल बहुत ही महंगा है. बावजूद इसके क्रिकेट को ज्यादा तवज्जो मिली है. मीडिया कवरेज है. टीवी पर आता है. क्रिकेट मैच में पैसा भी ज्यादा है. इसलिए सब लोग क्रिकेट ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन हम भारत के बजाय दूसरे देश की बात करें तो वॉलीबॉल काफी पॉपुलर गेम है.

भारत में भी वॉलीबॉल के बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर हैं. कई प्लेयर भारत का प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं. हाल ही में नेपाल के कावा में सीनियर इंडियन वूमेन वॉलीबॉल टीम को ब्रॉस मेडल मिला. बावजूद इसके यह खबर कितनी मीडिया में आई होगी.

सवाल: अभी तक आप बच्चों को जिस तरह से तैयार कर रहे हैं या प्रशिक्षण दे रहे हैं आपके रहते हुए कितने बच्चे नेशनल या फिर इंटरनेशनल गेम में खेले हैं ?

जवाब: जब मैंने रायपुर ज्वाइन किया तो मैं 8 बच्चों को खेलो इंडिया में भेज चुकी हूं. हर साल मेरे यहां से दो या तीन बच्चे खेलो इंडिया में जा रहे हैं. मेरे पास अभी जितने बच्चे हैं, सभी नेशनल प्लेयर है. इंटरनेशनल गेम में हमारे बच्चे ब्रांस मेडल लेकर आए हैं.

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