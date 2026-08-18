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भ्रष्ट अफसरों पर विजिलेंस का बड़ा एक्शन, हरिद्वार के दो विभागों में दो अफसर रिश्वत के साथ गिरफ्तार

भ्रष्ट अफसरों पर विजिलेंस का बड़ा एक्शन ( PHOTO- ETV Bharat )