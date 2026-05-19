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नशा तस्कर ललित आंजना की 1 करोड़ 5 लाख की संपत्ति फ्रीज

आरोपी ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित आय से बसेड़ा गांव में 3.5 बीघा कृषि भूमि खरीदी थी.

Drug Traffickers Assets Frozen
नशा तस्कर की संपत्ति फ्रीज (ETV Bharat Pratapgarh)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 19, 2026 at 3:26 PM IST

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प्रतापगढ़: जिले में मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत छोटीसादड़ी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एनडीपीएस एक्ट की धारा 68F(1) के अंतर्गत नशा तस्करी से अर्जित करीब 1 करोड़ 5 लाख रुपए मूल्य की कृषि भूमि को फ्रीज कर दिया है.

प्रतापगढ़ एसपी बी आदित्य ने बताया कि पुलिस के अनुसार बसेड़ा निवासी ललित सिंह उर्फ ललित आंजना लंबे समय से मादक पदार्थ तस्करी में संलिप्त रहा है. आरोपी के खिलाफ प्रतापगढ़ के अलावा पाली और सिरोही जिलों में भी एनडीपीएस एक्ट के तहत कुल 6 मामले दर्ज हैं. जांच में सामने आया कि आरोपी ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित आय से बसेड़ा गांव में 3.5 बीघा कृषि भूमि खरीदी थी, जिसकी वर्तमान बाजार कीमत करीब 1.05 करोड़ रुपए आंकी गई है.

पढ़ें: बड़ी कार्रवाई : मादक पदार्थ की तस्करी से अर्जित डेढ़ करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति फ्रीज

गौरतलब है कि 30 सितंबर, 2021 को छोटीसादड़ी पुलिस ने गश्त के दौरान बिना नंबर की स्कॉर्पियो से 17 कट्टों में भरा 343 किलोग्राम अवैध डोडाचूरा जब्त किया था. इस मामले में एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/15 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था. जांच में यह भी सामने आया कि जब्त डोडाचूरा ललित आंजना द्वारा भेजा गया था. घटना के बाद आरोपी फरार हो गया था, जिसे बाद में 25 अप्रैल, 2025 को गिरफ्तार किया गया. जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में आरोपी की वित्तीय जांच कर चल एवं अचल संपत्तियों की पहचान की गई. इसके बाद एनडीपीएस एक्ट की धारा 68F(1) के तहत संपत्ति फ्रीजिंग का प्रस्ताव तैयार कर कंपिटेंट अथॉरिटी एवं एडमिनिस्ट्रेटर सफेमा (एफओपी) एंड एनडीपीएस एक्ट, नई दिल्ली को भेजा गया. जहां से प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई.

पढ़ें: Operation Divya Prahar 2.0: तस्करों की काली कमाई से अर्जित 2.5 करोड़ की संपत्ति फ्रीज

फ्रीजिंग प्रस्ताव स्वीकृत होने के बाद संबंधित कृषि भूमि पर फ्रीजिंग बोर्ड लगाकर संबंधित विभागों को अग्रिम कार्रवाई के लिए सूचित किया गया. पुलिस ने स्पष्ट किया है कि मादक पदार्थ तस्करी करने वालों और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग देने वालों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी. उल्लेखनीय है कि प्रतापगढ़ जिले में ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत अवैध संपत्तियों पर यह हाल के समय में चौथी बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है, जिससे नशा तस्करों पर पुलिस का शिकंजा लगातार मजबूत होता नजर आ रहा है.

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