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Operation Divya Prahar 2.0: तस्करों की काली कमाई से अर्जित 2.5 करोड़ की संपत्ति फ्रीज

झालावाड़: जिला पुलिस ने नशा तस्करों व उनके सहयोगियों पर मंगलवार को आर्थिक सर्जिकल स्ट्राइक कर तगड़ा झटका दिया है. पुलिस ने ऑपरेशन दिव्य प्रहार 2.0 के तहत नशा तस्कर लियाकत खान व उसके सहयोगियों द्वारा काली कमाई से अर्जित की गई करोड़ों की संपत्ति पर ताला जड़ दिया है. ऐसे में अब यह नशा माफिया व उनके परिजन अर्जित संपत्तियों का बेचान, उपयोग व हस्तांतरण नहीं कर पाएंगे. पुलिस ने फ्रीज की गई संपत्तियों की कुल लागत करीब 2.5 करोड़ रुपए बताई है. इन संपत्तियों में कई आलीशान मकान शामिल हैं.

एसपी अमित कुमार ने बताया कि नशा तस्करों पर नकेल कसने के लिए जिले में ऑपरेशन दिव्य प्रहार की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत समस्त थाना क्षेत्र में नशे का कारोबार करने वाले आरोपियों की धरपकड़ शुरू की गई. बाद में नशा तस्करों के इरादों को पस्त करने के लिए ऑपरेशन दिव्य प्रहार 2.0 की शुरुआत की गई, जिसके तहत पुलिस की एमओबी शाखा द्वारा पकड़े गए तस्करों की काली कमाई से अर्जित संपत्तियों का डेटाबेस तैयार किया गया. वहीं, संपत्तियों का आकलन कर संबंधित अधिकारी के समक्ष इस्तगासा पेश कर अर्जित संपत्ति के कुर्की व फ्रीज करने के आदेश की मांग की गई थी.