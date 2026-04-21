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Operation Divya Prahar 2.0: तस्करों की काली कमाई से अर्जित 2.5 करोड़ की संपत्ति फ्रीज

आरोपियों ने नशे के कारोबार से आलीशान मकान, दुकानें और गाड़ियां खरीदी थी, जिसका अब ये उपयोग नहीं कर पाएंगे.

Operation Divya Prahar
पुलिस द्वारा फ्रीज किया गया घर (ETV Bharat Jhalawar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 21, 2026 at 3:10 PM IST

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झालावाड़: जिला पुलिस ने नशा तस्करों व उनके सहयोगियों पर मंगलवार को आर्थिक सर्जिकल स्ट्राइक कर तगड़ा झटका दिया है. पुलिस ने ऑपरेशन दिव्य प्रहार 2.0 के तहत नशा तस्कर लियाकत खान व उसके सहयोगियों द्वारा काली कमाई से अर्जित की गई करोड़ों की संपत्ति पर ताला जड़ दिया है. ऐसे में अब यह नशा माफिया व उनके परिजन अर्जित संपत्तियों का बेचान, उपयोग व हस्तांतरण नहीं कर पाएंगे. पुलिस ने फ्रीज की गई संपत्तियों की कुल लागत करीब 2.5 करोड़ रुपए बताई है. इन संपत्तियों में कई आलीशान मकान शामिल हैं.

एसपी अमित कुमार ने बताया कि नशा तस्करों पर नकेल कसने के लिए जिले में ऑपरेशन दिव्य प्रहार की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत समस्त थाना क्षेत्र में नशे का कारोबार करने वाले आरोपियों की धरपकड़ शुरू की गई. बाद में नशा तस्करों के इरादों को पस्त करने के लिए ऑपरेशन दिव्य प्रहार 2.0 की शुरुआत की गई, जिसके तहत पुलिस की एमओबी शाखा द्वारा पकड़े गए तस्करों की काली कमाई से अर्जित संपत्तियों का डेटाबेस तैयार किया गया. वहीं, संपत्तियों का आकलन कर संबंधित अधिकारी के समक्ष इस्तगासा पेश कर अर्जित संपत्ति के कुर्की व फ्रीज करने के आदेश की मांग की गई थी.

पढ़ें: नशे कारोबारियों पर बुलडोजर एक्शन, अवैध निर्माण किया ध्वस्त

एसपी अमित ने बताया कि डग थाना क्षेत्र के नशा माफिया लियाकत खान व उसके सहयोगियों द्वारा काली कमाई से अर्जित की गई करीब 2.5 करोड़ की संपत्ति को फ्रीज करने के आदेश प्राप्त हुए थे. इसके बाद आरोपियों की संपत्ति को पूरी तरह से फ्रीज कर दिया गया है. ऐसे में अब उनके रिश्तेदार व परिवारजन इन संपत्तियों का किसी भी प्रकार से उपयोग नहीं कर पाएंगे. उन्होंने बताया कि आरोपियों द्वारा नशे के कारोबार से आलीशान मकान, दुकानें और गाड़ियां खरीदी गईं.

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