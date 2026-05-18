ऑपरेशन वज्र प्रहार: बारां में नशा तस्करी के आरोपी की 6 करोड़ की संपत्ति जब्त, जानिए क्या-क्या सीज किया
एसपी ने स्पष्ट किया कि नशा तस्करों की अवैध कमाई से अर्जित संपत्तियों को चिह्नित कर जब्त किया जाएगा.
Published : May 18, 2026 at 7:48 PM IST
बारां: नशे के कारोबार के खिलाफ ऑपरेशन वज्र प्रहार के तहत बारां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की. छीपाबड़ौद थाना क्षेत्र के हांडीखोह निवासी नशा तस्करी के आरोपी घनश्याम मीणा की करीब 6 करोड़ रुपए की चल-अचल संपत्ति जब्त की. मीणा लंबे समय से अवैध नशे के कारोबार में लिप्त था. वर्तमान में कोटा के बोरखेड़ा क्षेत्र में परिवार समेत रह रहा था. पुलिस ने आरोपी की दो मंजिला दो आलीशान कोठियां, एक एसयूवी एवं एक अन्य कार तथा बैंक खातों में जमा करीब 3 करोड़ 32 लाख रुपए की राशि जब्त की.
पुलिस अधीक्षक अभिषेक अंदासू ने बताया कि यह कार्रवाई पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने संपत्तियों का सत्यापन के बाद जब्ती प्रक्रिया की. जिले में नशे के कारोबार से जुड़े अपराधियों के खिलाफ आगे भी ऐसी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी. अवैध कमाई से अर्जित संपत्तियों को चिह्नित कर कानूनी प्रक्रिया के तहत जब्त किया जाएगा, ताकि नशा तस्करी पर प्रभावी रोक लगाई जा सके.
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आय का वैध स्रोत नहीं : आरोपी घनश्याम मीणा व किशोर कुमार मीणा पुत्र गुलाबचन्द मीणा के खिलाफ 2 प्रकरण एनडीपीएस के वाणिज्यिक मात्रा के दर्ज हैं. इनसे अभियुक्त किशोर मीणा ने करोड़ों की काली कमाई कर अपने भाई घनश्याम, अपनी पत्नी अनिता के नाम पर चल-अचल सम्पत्ति में निवेश किया. जांच में पाया कि इनका आय का वैध स्रोत नहीं है. आरोपी किशोर, घनश्याम व अनिता मीणा के बैंक स्टेटमेंट से 3 करोड़ 32 लाख के करीब जमा पाया गया. 2.50 करोड़ रुपए की तीनों की चल-अचल संपति पाई गई. इस प्रकार कुल तीनों की अर्जित संपति 5 करोड़ 82 लाख रुपए है. इस पर थाना छीपाबड़ौद के जरिए एनडीपीएस एक्ट की धारा 68 एफ के प्रावधानों के तहत एक परिवाद सक्षम प्राधिकारी नई दिल्ली पेश किया था. किशोर मीणा, अनिता मीणा व घनश्याम मीणा के खिलाफ आयकर विभाग की ओर से आय से अधिक संपति की जांच की जा रही है. अवैध रूप से अर्जित संपति की स्टांप नोटेरी जो नोटेराइज्ड कराए गए. इनकी जांच उप महानिरीक्षक स्टांप से जारी है.अवैध रूप से जो फर्म बनाई है, उसकी (मनी लॉन्डरिंग) जीएसटी की जांच सैल टैक्स विभाग से जारी है.
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