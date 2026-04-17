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गैंगस्टर एक्ट में 5.78 करोड़ की संपत्ति कुर्क, लखनऊ पुलिस का बड़ा एक्शन

लखनऊः राजधानी में रियल एस्टेट के नाम पर ठगी करने वाले बड़े गिरोह पर पुलिस ने शिकंजा कस दिया है. गैंगस्टर एक्ट के तहत करीब 5 करोड़ 78 लाख रुपये से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की गई है. पुलिस ने गैंग लीडर प्रमोद कुमार उपाध्याय समेत गिरोह के कई सदस्यों की चल और अचल संपत्तियों को जब्त किया है. ओमेक्स सिटी में प्लॉट, अधूरा मकान और लग्जरी गाड़ियां भी कुर्क की गई हैं. पुलिस का कहना है कि यह गिरोह लंबे समय से लोगों को प्लॉट दिलाने के नाम पर ठगी कर रहा था. कई जिलों में इसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं.





लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट के निर्देश पर मोहनलालगंज और नगराम पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए गैंग लीडर प्रमोद कुमार उपाध्याय और गैंग सदस्य विनोद कुमार उपाध्याय, मदन राम, ओंकारनाथ पाण्डेय और सीमा उपाध्याय के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की. पुलिस के मुताबिक यह गिरोह खुद को रियल एस्टेट कंपनी का प्रतिनिधि बताकर लोगों को फर्जी या विवादित जमीन दिखाता था और रजिस्ट्री कराकर पैसा हड़प लेता था.



बाद में पीड़ितों को पता चलता था कि जमीन या तो मौजूद नहीं है या उस पर आरोपी का मालिकाना हक नहीं है. आरोप है कि गिरोह खास तौर पर सेना और अर्द्धसैनिक बल के कर्मियों को निशाना बनाता था. अदालत के आदेश पर ओमेक्स सिटी में प्लॉट, अधूरा मकान और टोयोटा इनोवा, मारुति स्विफ्ट व महिंद्रा बोलेरो समेत कुल 5.78 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की गई. पुलिस का कहना है कि संगठित अपराध के खिलाफ ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी.





डीपी दक्षिणी अमित कुमार आनंद ने बताया कि अभियुक्तगण गैंग बनाकर गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर विभिन्न जनपदों में संगठित अपराध, आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी, आपराधिक न्यासभंग, कूटरचना एवं कूटरचित दस्तावेजों का उपयोग जैसे गंभीर अपराध कारित किए गए.



वर्ष 2020 से अब तक थाना मोहनलालगंज, पीजीआई, सरोजनीनगर, कैण्ट एवं आशियाना, जनपद लखनऊ में कुल 66 अभियोग पंजीकृत हैं जिसमें हत्या के प्रयास की भी घटना की गयी है जिसका अभियोग थाना पीजीआई में पंजीकृत है.



डीपी दक्षिणी अमित कुमार आनंद ने बताया कि विशेष रूप से अभियुक्त द्वारा सेना एवं अर्द्धसैनिक बलों के कर्मचारियों को निशाना बनाया जाता था, क्योंकि उनकी ड्यूटी संबंधी व्यस्तताओं के चलते वे केवल एक-दो बार ही भूमि का निरीक्षण कर पाते थे. इस परिस्थिति का फायदा उठाते हुए अभियुक्त उन्हें कोई भी फर्जी या विवादित भूमि दिखाकर रजिस्ट्री करवा देता था. इस तरह अभियुक्त ने योजनाबद्ध तरीके से अनेक लोगों को धोखा देकर आर्थिक लाभ अर्जित किया है.





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