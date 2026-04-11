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बारिश से पहले जमीनी तैयारी की परख: मंत्री प्रवेश वर्मा ने दक्षिण दिल्ली के प्रमुख मार्गों का किया निरीक्षण

मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि जब आप खुद इन जगहों पर आते हैं, तो स्थिति साफ दिखती है. कहां सुधार हुआ है, कहां काम धीमा है और कहां बारिश के समय दिक्कत आ सकती है यह सब समझ में आता है. मूलचंद चौराहा, एम्स चौराहा, छतरपुर मेट्रो क्षेत्र, नेल्सन मंडेला मार्ग, मुनिरका फ्लाईओवर, विवेकानंद मार्ग, बीजे मार्ग सहित कई ऐसे अंडरपास शामिल रहे, जहां हर साल बारिश के दौरान जलभराव की समस्या सामने आती है.

नई दिल्ली: मानसून के करीब आते ही दिल्ली के लोक निर्माण विभाग मंत्री प्रवेश वर्मा ने शनिवार को राजधानी की प्रमुख सड़कों पर जाकर तैयारियों का जायजा लिया है. यह दौरा चलते-फिरते एक व्यापक समीक्षा में बदल गया, जहां हर अहम बिंदु को मौके पर देखा और समझा गया. गवर्नमेंट ऑन व्हील्स पहल के तहत दक्षिण दिल्ली के विभिन्न इलाकों में हुए इस निरीक्षण में कई विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे.

कई स्थानों पर मंत्री प्रवेश वर्मा स्वयं गाड़ी से उतरकर नालों की सफाई, चल रहे डीसिल्टिंग कार्य और सड़कों की स्थिति का निरीक्षण करते दिखे. कुछ जगहों पर अधूरी सफाई और संभावित रुकावटें सामने आईं, जिन्हें तुरंत ठीक करने के निर्देश दिए गए. प्रवेश वर्मा ने कहा कि अगर नाले की सफाई अधूरी है या कहीं पानी का रास्ता बंद है, तो पूरा इलाका प्रभावित होता है. अभी हमारा पूरा ध्यान इन कमजोर कड़ियों को समय रहते ठीक करने पर है. खासतौर पर उन इलाकों पर ध्यान दिया गया जो निचले स्तर पर हैं या जहां अंडरपास हैं. अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि ऐसे सभी स्थान बारिश के दौरान पूरी तरह चालू रहे.

पहली तेज बारिश के समय जलभराव को रोकने की तैयारी

निरीक्षण से यह भी स्पष्ट हुआ कि अधिकांश स्थानों पर काम जारी है, लेकिन आने वाले दिनों में उसकी गुणवत्ता और अंतिम निष्पादन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है. इन मार्गों से रोज गुजरने वाले लोगों के लिए यह दौरा एक स्पष्ट संकेत है कि इस बार तैयारियों को लेकर गंभीरता है और टीमों को समय रहते कमियों को दूर करने के निर्देश दिए गए हैं. मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि मानसून नजदीक आ रहा है. हमारी कोशिश सीधी है. समस्या को पहले पहचानो, उसे तुरंत ठीक करो, ताकि बाद में लोगों को परेशानी न हो. फोकस इस बात पर है कि तैयारियां जमीन पर मजबूती से दिखें. खासकर तब, जब पहली तेज बारिश हो.

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