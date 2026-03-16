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स्पीकर देवनानी बोले- चौहान वंश के राजाओं की निशानी तारागढ़ को 20 करोड़ रुपए खर्च कर बनाएंगे पर्यटन स्थल

तारागढ़ पर अजमेर के संस्थापक राजा अर्णोराज की प्रतिमा और म्यूजियम भी बनाया जाएगा.

Speaker Devnani speaking to the media
मीडिया से बात करते हुए स्पीकर देवनानी (ETV Bharat Ajme)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 16, 2026 at 7:00 PM IST

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अजमेर: विधानसभा अध्यक्ष और विधायक वासुदेव देवनानी ने कहा कि चौहान वंश के राजाओं की निशानी तारागढ़ को अब पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की तैयारी है. इसके लिए बजट में 20 करोड़ रुपए की घोषणा की गई थी. देवनानी ने कहा कि तारागढ़ पर अजमेर के संस्थापक राजा अर्णोराज की प्रतिमा और म्यूजियम भी बनाया जाएगा, ताकि अजमेर आने वाले पर्यटकों को यहां के इतिहास और चौहान वंश के वीर राजाओं के शौर्य की जानकारी मिलेगी. पर्यटन स्थल पर सैलानियों के लिए रेस्टोरेंट भी होगा.

तीसरी यूनिवर्सिटी बनेगी: विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि तारागढ़ ऐतिहासिक स्थल रहा है, जो लंबे समय से उपेक्षित रहा. तारागढ़ को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेंगे. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बजट में तारागढ़ को पर्यटन स्थल बनाने के लिए 20 करोड़ रुपए देने की भी घोषणा की थी. पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होने के बाद बाहर से आने वाले पर्यटकों के अलावा स्थानीय लोग भी तारागढ़ घूमने जा पाएंगे.

अध्यक्ष वासुदेव देवनानी बोले... (ETV Bharat Ajmer)

वर्ष 1987 के 47 साल बाद अजमेर में आयुर्वेद एवं प्राकृतिक विश्वविद्यालय बनने जा रहा है. इससे पहले एमडीएस यूनिवर्सिटी बनी थी. किशनगढ़ में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई. अजमेर में आयुर्वेद यूनिवर्सिटी तीसरी होगी. अजमेर धार्मिक पर्यटन नगरी है. यहां विभिन्न राज्यों के राज्यपाल एवं गणमान्य अतिथि आते हैं. ऐसे में 18 करोड़ की लागत से सर्किट हाउस को विकसित किया जा रहा है. इसमें सेमीनार कक्ष भी बनेगा. अजमेर में दयानंद सरस्वती का पैनोरमा भी बनेगा.

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जलभराव समस्या से मिलेगी निजात: देवनानी ने बताया कि रेवेन्यू बोर्ड के नए भवन के लिए 150 करोड़ रुपए दिए गए हैं. अजमेर आध्यात्मिक केंद्र रहा है. ऐसे में 3 करोड़ की लागत से अजमेर में अध्यात्म केंद्र बनेगा. 200 करोड़ रुपए की लागत से अजमेर में सीवेज समस्या दूर होगी. बारिश में अजमेर में जलभराव समस्या दूर करने के लिए 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे. अजमेर में स्टेडियम भी बन रहा है. संभवतया 15 अगस्त का समारोह पुलिस लाइन में नहीं होकर नए स्टेडियम में होगा.

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THIRD UNIVERSITY WILL BE ESTABLISH
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जलभराव समस्या से मिलेगी निजात
TARAGARH AS TOURIST DESTINATION

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