केसी लाल निषाद के घर पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने बनाई चाय, जानें फिर क्या हुआ

केसी लाल निषाद के घर पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना. ( Photo Credit: Satish Mahana Media Cell )

कानपुर: विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना पिछले काफी समय से मॉर्निंग वॉक के दौरान न सिर्फ लोगों से मिलने बल्कि, उनसे सीधे तौर पर संवाद करने की परंपरा को भी निभा रहे हैं. इस दौरान अगर उन तक कोई समस्या भी पहुंच रही है तो वह तत्काल उसके निस्तारण को लेकर अधीनस्थ अफसरों को आदेश भी दे रहे हैं. केसी लाल निषाद के घर पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष: मंगलवार की सुबह उनका कार्यक्रम हरजिंदर नगर मंडल के बूथ संख्या 307 पर तय था. हमेशा की तरह ही मंगलवार की सुबह भी वह पैदल चलते हुए वहां मौजूद लोगों का हाल-चाल पूछा और क्षेत्र की समस्याओं पर आराम से उनसे बातचीत भी की. मॉर्निंग वॉक खत्म होते ही वह सीधे गांव के ही रहने वाले केसी लाल निषाद के घर पहुंच गए. केसी लाल निषाद के घर बनायी चाय (Video Credit: Satish Mahana Media Cell) लकड़ी के पाटे पर बैठकर बनायी चाय: केसी लाल निषाद और उनके परिवार के अन्य सदस्यों ने विधानसभा अध्यक्ष का स्वागत किया. परिवार वालों ने कभी यह सोचा भी नहीं था कि सतीश महाना उनके घर पर बैठकर इतनी सहजता और सरलता के साथ अपना समय बिताएंगे. सतीश महाना ने उनके घर की रसोई में जाकर खुद अपने हाथों से गैस पर चाय बनायी और उसके बाद परिवार के लोगों के साथ चाय पर चर्चा की.