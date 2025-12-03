केसी लाल निषाद के घर पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने बनाई चाय, जानें फिर क्या हुआ
विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कानपुर में केसी लाल निषाद के घर पर पहुंचकर लकड़ी के पाटे पर बैठकर चाय बनायी.
कानपुर: विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना पिछले काफी समय से मॉर्निंग वॉक के दौरान न सिर्फ लोगों से मिलने बल्कि, उनसे सीधे तौर पर संवाद करने की परंपरा को भी निभा रहे हैं. इस दौरान अगर उन तक कोई समस्या भी पहुंच रही है तो वह तत्काल उसके निस्तारण को लेकर अधीनस्थ अफसरों को आदेश भी दे रहे हैं.
केसी लाल निषाद के घर पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष: मंगलवार की सुबह उनका कार्यक्रम हरजिंदर नगर मंडल के बूथ संख्या 307 पर तय था. हमेशा की तरह ही मंगलवार की सुबह भी वह पैदल चलते हुए वहां मौजूद लोगों का हाल-चाल पूछा और क्षेत्र की समस्याओं पर आराम से उनसे बातचीत भी की. मॉर्निंग वॉक खत्म होते ही वह सीधे गांव के ही रहने वाले केसी लाल निषाद के घर पहुंच गए.
लकड़ी के पाटे पर बैठकर बनायी चाय: केसी लाल निषाद और उनके परिवार के अन्य सदस्यों ने विधानसभा अध्यक्ष का स्वागत किया. परिवार वालों ने कभी यह सोचा भी नहीं था कि सतीश महाना उनके घर पर बैठकर इतनी सहजता और सरलता के साथ अपना समय बिताएंगे. सतीश महाना ने उनके घर की रसोई में जाकर खुद अपने हाथों से गैस पर चाय बनायी और उसके बाद परिवार के लोगों के साथ चाय पर चर्चा की.
लोगों के दिलों में सकारात्मक छाप छोड़ी: यह नजारा देखकर परिवार के साथ-साथ वहां मौजूद लोग भी भावुक हो गये. विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के लिए अपने हाथों से चाय बनाना लोगों को काफी पसंद आया. वह जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, जो आम लोगों के घर में उनसे रिश्ते बनते हैं और उनकी परेशानी समझते हैं.
घर से निकलते ही विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने यह एहसास भी दिलाया कि वह गांव और क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगे. उनकी इस सादगी और अपनेपन भारी मुलाकात ने लोगों के दिलों में एक सकारात्मक छाप छोड़ी है.
लोगों से बोले चीनी वाली चाय भी बनायी है: बुधवार को विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना का चाय बनाते हुए वीडियो सामने आया. इसमें वह लकड़ी के पाटे रक बैठकर गैस जलते दिखे और फिर खुद ही गैस पर चाय बनाने लगे. इस दौरान उन्होंने परिवार के सदस्यों के साथ हंसी मजाक भी किया. चाय बनाने के बाद जब एक गिलास और कप में बिना चीनी की चाय लेकर वह खुद बाहर आए, तो वहां बाहर मौजूद लोगों ने कहा कि हम तो चीनी वाली चाय पीते हैं.
मतदाता पुनरीक्षण में समस्याओं पर बात की: बस एक युवक ने उनसे कहा कि वह फीकी चाय पीता है. फिर विधानसभा उन्होंने उसे चाय का कप दे दिया. उन्होंने कहा कि चीनी वाली चाय भी बनाई है, सभी को पिलाओ. विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने बताया कि कि वह रोज की तरह मॉर्निंग वॉक पर निकले थे.
इस दौरान वह केसी लाल निषाद के घर पर पहुंचे. वहां पर उन्होंने परिवार के लोगों से चाय पर चर्चा की. चाय उन्होंने खुद बनायी थी. उन्होंने मतदाता पुनरीक्षण में समस्याओं और अन्य चीजों पर भी बात की.
