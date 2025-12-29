ETV Bharat / state

विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना बोले- अगले सत्र में विधायकों को बिल पढ़कर आना होगा, 19 जनवरी को लखनऊ में होगा सम्मेलन

लखनऊ : 'यूपी विधानसभा नए-नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है. विधानसभा के सदस्य अपने सवालों को रखने के लिए परेशान रहते हैं. कभी-कभी उत्तेजित भी हो जाते हैं. इस सत्र के दौरान एक ही दिन में 11 बिल पारित हुए हैं. विधायकों को अगले सत्र में सदन में बिल पढ़कर आना होगा. किसी भी विधायक को रैंडम बोलने के लिए कहा जा सकता है'.

ये बातें सोमवार को विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कही. विधानसभा में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि मैंने सभी सदस्यों से कहा था कि एक बात को रिपीट न किया जाए, उसे मैं कार्यवाही में शामिल नहीं करूंगा. विधानसभा की कार्यवाही स्थगित करने के बाद कई पूर्व विधायक मेरे पास आए. पुराने सदस्य सदन की कार्यवाही की प्रशंसा कर रहे हैं.

'विधायकों को लेकर जाएंगे अयोध्या' : विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर के 2 साल पूरे हो रहे हैं. विधायकों को इस बार अयोध्या ले जाएंगे. अगले विधानसभा सत्र में यह प्रयास करूंगा कि मैं किसी विधायक से कह दूंगा कि इस बिल पर आप बोलिए, चाहे वह हाथ उठाएं या न उठाएं. इससे कम से कम विधायक बिल को पढ़कर सदन में आएंगे. कम से कम उन्हें पता तो रहेगा बिल आखिर किस चीज के लिए है.

'इस बार पूरा वंदे मातरम् गाने का सौभाग्य मिला' : अध्यक्ष ने आगे कहा कि मैं सभी सदस्यों को सदन की कार्यवाही में भागीदारी कराने के लिए प्रयास करूंगा. वंदे मातरम पर भी इस बार चर्चा हुई. कई विधायकों को टीस रह गई कि उन्हें बोलने का मौका नहीं मिला. उन्होंने कहा कि 1992 में जो वंदे मातरम् गाया गया, वह पूरा नहीं था, लेकिन इस बार की विधानसभा में पूरा वंदे मातरम् गाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ.

मैंने फ्लोर (सदन के पटल) से पूछा कि मेरा मन है कि वंदे मातरम् के सारे पैराग्राफ गाए जाएं. विपक्षी दल के मुख्य सचेतक कमाल अख्तर से भी पूछा. उन्होंने भी कहा किसी को पूरा करना है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है. इसके बाद मेरे द्वारा पूरा वंदे मातरम् गीत हाउस में गया गया, यह इतिहास बन गया.