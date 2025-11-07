ETV Bharat / state

गैरसैंण के कृषि मेले में पहुंचीं विधानसभा अध्यक्ष, कहा- ये आयोजन हमारी सांस्कृतिक धरोहर

ऋतु खंडूड़ी बोलीं- उत्तराखंड की संस्कृति, संस्कार और धरोहर को बचाने के लिए हम सब को मिलकर काम करना होगा

GAIRSAIN AGRICULTURAL FAIR
गैरसैंण कृषि मेले में विधानसभा अध्यक्ष (Photo- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 7, 2025 at 7:53 AM IST

|

Updated : November 7, 2025 at 8:02 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

गैरसैंण: विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने गैरसैंण में आयोजित पांच दिवसीय कृषि उद्यान एवं पर्यटन विकास मेले के तीसरे दिन बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की. विधानसभा अध्यक्ष के गैरसैंण पहुंचने पर मेला समिति ने पारंपरिक बाध्य यंत्रों के साथ फूल मालाओं से उनका भव्य स्वागत किया. पारंपरिक वेशभूषा में उपस्थित क्षेत्रीय महिलाओं ने पुष्प वर्षा कर विधानसभा अध्यक्ष का स्वागत किया.

कृषि विकास मेले में पहुंची विधानसभा अध्यक्ष: इस दौरान मेला अध्यक्ष ब्लॉक प्रमुख दुर्गा रावत ने विधानसभा अध्यक्ष का गैरसैंण मेले में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचने पर उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हुए क्षेत्र की तमाम समस्याओं व विकास कार्यों को लेकर एक मांग पत्र भी सौंपा.

गैरसैंण के कृषि मेले में पहुंचीं विधानसभा अध्यक्ष (Video- ETV Bharat)

मेलों को बताया सांस्कृतिक धरोहर: मेले में जनसभा को संबोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि मेले हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं, जो हमारी परंपराओं को आगे बढ़ाने का काम करते हैं. उत्तराखंड की संस्कृति, संस्कार और धरोहर को बचाने के लिए हम सब को मिलकर काम करना होगा. गैरसैंण में कृषि एवं सांस्कृतिक मेले के भव्य एवं सफल आयोजन के लिए उन्होंने मेला समिति एवं क्षेत्रवासियों को बधाई दी. उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आयोजनों से मन मस्तिष्क में नई चेतना का संचार होता है और साथ ही हमें अपनी संस्कृति की झलक देखने को मिलती है. मेले हमें मनोरंजन के साथ कुछ ना कुछ सीख भी दे कर जाते हैं.

कृषि में टेक्नोलॉजी मॉडल अपनाने की सलाह: विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि राज्य में कृषि के विकास के लिए निरंतर अच्छा काम हो रहा है. अब समय आ गया है कि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर कृषि को मॉडल के रूप में अपनाएं. कैश क्रॉप के माध्यम से किसानों को अच्छा फायदा मिल सकता है. उन्होंने कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में भी सरकार निरतंर अच्छा काम कर रही है. विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के विकास के लिए हमारी सरकार ने जो अभूतपूर्व कार्य किए हैं, उसे आगे और गति प्रदान की जाएगी. जनभावनाओं के अनुरूप गैरसैंण का स्थाई विकास किया जा रहा है. इस अवसर पर महिला मंगलदलों के सांस्कृतिक कार्यक्रम से प्रभावित होकर विधानसभा अध्यक्ष ने सभी को बधाई दी.

विधायक बोले- बदलते समाज में महिलाओं की भूमिका बढ़ी: मेले में बतौर विशिष्ट अतिथि मौजूद विधायक अनिल नौटियाल ने मेले की भव्यता को देखते हुए आयोजन समिति की सराहना करते हुए कहा कि यह मेला बहु उद्देश्यीय है, जिसमें व्यापार, संस्कृति, शिक्षा और धर्म सबको समान रूप स्थान दिया गया है. प्रदेश में महिलाओं की दशा पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से बहनें सशक्त हो रही हैं. घर की जिम्मेदारी के साथ-साथ समाजिक कार्यो में भी बखूबी अपनी भूमिका सुनिश्चित कर रही हैं. महिलाओं से हुनरमंद बनने की अपील के साथ उन्होंने कहा कि बदलते समाज में महिलाओं की भूमिका बढ़ गई है. बच्चों को संस्कारवान बनाने में माता का अहम स्थान है. वर्तमान में युवा किस दिशा में जा रहा है इस पर नजर रखनी होगी.

रजत जयंती पर सजा भराड़ीसैंण विधानसभा भवन: वहीं दूसरी और ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैण के विधानसभा में आयोजित रजत जयंती के उपलक्ष्य में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया. इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने भी विद्यालयी छात्र छात्राओं के साथ गढ़वाली गीत "फ्वां बागा रे" पर जमकर डांस किया. इस अवसर पर विधानसभा भवन को रंगबिरंगी लाइटों से सजाया गया है.
ये भी पढ़ें: ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैण में दो दिवसीय संगोष्ठी, विधानसभा अध्यक्ष ने किया शुभारंभ

Last Updated : November 7, 2025 at 8:02 AM IST

TAGGED:

ASSEMBLY SPEAKER RITU KHANDURI
UTTARAKHAND CULTURE AGRICULTURAL
गैरसैंण कृषि विकास मेला
कृषि मेले में ऋतु खंडूड़ी
GAIRSAIN AGRICULTURAL FAIR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

उत्तराखंड में 90 फीसदी स्कूल 'मुखिया' विहीन! फोर्थ क्लास से प्रिंसिपल तक के काम शिक्षकों के हवाले

रोपवे से 40 मिनट में पहुंचेंगे केदारनाथ, अभी पैदल 9 घंटे लगते हैं, पर्यावरणविदों को परियोजना पर ऐतराज

उत्तराखंड की इस एजुकेशन सिटी में कलम छोड़ हिंसा का रास्ता क्यों अपना रहे छात्र?  जानकारों से समझिये

प्राकृतिक घटनाएं न लें आपदा का रूप, कैसे कम हो नुकसान? वैज्ञानिकों से समझिये क्या करने की है जरुरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.