ETV Bharat / state

वंदे मातरम् गायन के साथ हुआ मानसून सत्र का समापन, 91 फीसदी रही प्रोडक्टिविटी

शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 10 दिनों की बैठकों के बाद गुरुवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया. सियासी आशंकाओं के बीच सत्र का समापन पूरे वंदे मातरम् के गायन के साथ हुआ. सदन में सभी मौजूद सदस्यों ने वंदे मातरम के सभी छह छंदों का गायन में हिस्सा लिया. 10 दिनों तक चले मानसून सत्र में विभिन्न विषयों पर 45 घंटे से अधिक समय तक चर्चा हुई. पूरे मानसून सत्र के दौरान विधानसभा की कार्यवाही की प्रोडक्टिविटी 91 फीसदी रही.

हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने बताया, "सत्र के दौरान सदन में 514 तारांकित और 272 अतारांकित सवालों के जवाब दिए गए. नियम- 62 के तहत 14 विषयों पर चर्चा हुई. वहीं, प्राइवेट मेंबर बिल डे पर प्रस्तुत दो प्रस्तावों को भी स्वीकार किया गया. नियम- 130 के तहत स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़े दो विषयों पर चर्चा हुई. सदन में कार्यवाही के दौरान सात बिल पारित किए गए, जबकि शून्य काल में 34 विषयों पर चर्चा हुई".

वहीं, पूरे सत्र के दौरान चर्चा में रहे राष्ट्रगीत वंदे मातरम के मुद्दे पर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि उन्होंने पहले भी इस बात का जिक्र किया था कि विधानसभा सत्र की शुरुआत राष्ट्रगान के साथ होती है और सत्र का समापन राष्ट्रगीत वंदे मातरम के साथ.