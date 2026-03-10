ETV Bharat / state

Rajasthan Assembly : राजस्थान नगरपालिका संशोधन विधेयक-2026 पारित, दो से अधिक संतान की शर्त हटाई

विधानसभा में मंगलवार को राजस्थान नगरपालिका संशोधन विधेयक-2026 बहुमत के साथ पारित हो गया.

यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा (Source : Rajasthan Assembly)
जयपुर: राजस्थान विधानसभा में राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक-2026 को पारित दिया गया है. इस संशोधन के साथ ही नगर निकाय चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए लागू दो से अधिक संतान होने पर अयोग्यता का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है. अब दो से अधिक बच्चों वाले व्यक्ति भी नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम के चुनाव लड़ सकेंगे.

विधेयक पर चर्चा करते हुए यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि यह संशोधन लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया कदम है. इससे उन लोगों को भी चुनाव लड़ने का अवसर मिलेगा, जो पहले दो-संतान के नियम के कारण चुनावी प्रक्रिया से बाहर हो जाते थे. वहीं, विपक्ष ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि सरकार चुनाव के लिए एक्ट बदल रही. चुनाव कराने की मंशा नहीं है.

विधानसभा में बहस, सुनिए किसने क्या कहा... (Source : Rajasthan Assembly)

विधेयक पर सरकार का तर्क : विधेयक पर सदन में चर्चा करते हुए यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि बच्चों की संख्या के आधार पर किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने से रोकना उचित नहीं है, क्योंकि सांसद और विधायक के चुनावों में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है. बदलते सामाजिक परिदृश्य और जनसंख्या नियंत्रण के प्रति बढ़ती जागरूकता को देखते हुए यह प्रावधान अब प्रासंगिक नहीं रहा था.

इस संशोधन से स्थानीय निकायों की राजनीति में व्यापक बदलाव देखने को मिल सकता है. अब कई ऐसे संभावित उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में उतर सकेंगे, जो पहले दो-संतान नियम के कारण अयोग्य घोषित हो जाते थे. इस निर्णय को राज्य की स्थानीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार के रूप में देखा जा सकता है. इससे नगर निकाय चुनावों में प्रतिस्पर्धा बढ़ने के साथ-साथ प्रतिनिधित्व का दायरा भी विस्तृत होगा.

ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के बाद ही होगा फैसला : चर्चा के दौरान नगरीय विकास एवं आवास (यूडीएच) मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने निकाय चुनाव को लेकर विपक्ष के आरोपों पर पलटवार किया. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नगर निकायों में 'एक राज्य, एक चुनाव' की व्यवस्था के तहत एक साथ चुनाव करवाने की स्थिति में है. मंत्री ने स्पष्ट किया कि निकाय चुनाव करवाने में सबसे बड़ी शर्त ओबीसी को राजनीतिक आरक्षण देने से जुड़ी है.

उन्होंने कहा कि यदि ओबीसी वर्ग को आरक्षण देना है तो इसके लिए ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का इंतजार करना अनिवार्य होगा. खर्रा ने विपक्ष को चुनौती देते हुए कहा कि यदि विपक्ष लिखित में यह मांग करता है कि ओबीसी आरक्षण दिए बिना ही निकाय चुनाव करवा दिए जाएं, तो सरकार अगले ही दिन सुप्रीम कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल कर सकती है. उन्होंने कहा कि सरकार संवैधानिक प्रावधानों और न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप ही आगे की कार्रवाई करेगी.

चुनाव के लिए एक्ट बदल रहे, चुनाव नहीं करा रहे : राजस्थान विधानसभा में नगरपालिका संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष और विधायक गोविंद सिंह डोटासरा ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला. डोटासरा ने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार की कई योजनाओ में दो से ज्यादा बच्चों वालों को लाभ नहीं मिलता. अब निकाय और पंचायतीराज चुनावों में आपने दो बच्चों की बाध्यता हटा दी है तो क्या अब केंद्र सरकार राज्य की योजनाओं में भी इस बाध्यता को हटाएगी? दर्जनों ऐसी योजनाएं हैं जहां तीसरा बच्चा होने पर लाभ से वंचित कर दिया जाता है. उनको योजनाओं का लाभ नहीं मिलता.

पंचायतीराज मंत्री कह रहे थे कि अब जागरूकता आ गई. दो बच्चों की बाध्यता की जरूरत नहीं है. जब यह सब हो गया तो फिर योजनाओं से भी बाध्यता हटाइए. डोटासरा ने कहा कि चुनावों के लिए आप नगरपालिका एक्ट में संशोधन कर दो बच्चों की बाध्यता हटा रहे हो, लेकिन चुनाव नहीं करवा रहे हो ? यूडीएच मंत्री ने कई बार चुनाव करवाने की समय सीमा को लेकर बयान दे दिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ. ओबीसी आयोग से जानबूझकर रिपोर्ट नहीं ले रहे हो.

ओबीसी आयोग को पंगु बना दिया, राज्य निर्वाचन आयोग को भी कठपुतली बना दिया. सीएमओ में बुलाकर हाजिरी लेते हैं और बताते हो ऐसा करना है. सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल तक चुनाव करवाने का फैसला दिया, लेकिन इसके बावजूद चुनाव करवाने की नीयत नहीं है. अब आप चुनाव टालने के लिए ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का बहाना बना रहे हैं कि आयोग रिपोर्ट नहीं दे रहा. उधर आयोग को मना कर रखा है कि रिपोर्ट नहीं देनी है. आयोग कह रहा है कि सरकार डेटा नहीं दे पा रही है. सरकार डेटा नहीं दे पा रही है तो यह उसकी विफलता है.

क्या था पहले का प्रावधान : राजस्थान में यह नियम करीब तीन दशक पहले लागू किया गया था. इसके तहत दो से अधिक संतान वाले व्यक्ति को नगर निकाय चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य माना जाता था. अब संशोधन के बाद इस शर्त को समाप्त कर दिया गया है, जिससे स्थानीय निकायों की राजनीति में व्यापक भागीदारी का मार्ग खुल गया है. पूर्व में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम के तहत यदि किसी व्यक्ति के दो से अधिक बच्चे होते थे, तो वह नगर निकाय चुनाव लड़ने के लिए पात्र नहीं होता था. इस नियम का उद्देश्य उस समय परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण को प्रोत्साहित करना बताया गया था. हालांकि, समय के साथ इस प्रावधान को लेकर कई बार बहस होती रही और इसे लोकतांत्रिक अधिकारों से जोड़कर भी देखा गया. कई मामलों में जनप्रतिनिधियों की सदस्यता भी इसी आधार पर चुनौती दी गई थी.

संशोधन विधेयक में प्रमुख प्रावधान :

  • दो-संतान की अनिवार्यता समाप्त : अब दो से अधिक संतान वाले व्यक्ति भी नगर निकाय चुनाव लड़ सकेंगे.
  • अयोग्यता से जुड़ा प्रावधान हटाया गया : नगरपालिका अधिनियम की संबंधित धारा में संशोधन कर बच्चों की संख्या के आधार पर चुनाव लड़ने की अयोग्यता समाप्त कर दी गई है.
  • सभी शहरी निकायों पर लागू : यह नियम नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका सहित सभी शहरी स्थानीय निकायों के चुनावों पर लागू होगा.
  • स्थानीय राजनीति में बढ़ेगी भागीदारी : संशोधन के बाद अधिक लोग स्थानीय निकायों की चुनावी प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे, जिससे लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व का दायरा बढ़ेगा.

