राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक : डोटासरा बोले- भाजपा कर रही भैरों सिंह शेखावत का अपमान

उन्होंने सवाल उठाया कि क्या अब जनसंख्या नियंत्रण की जरूरत नहीं है, जो सरकार संशोधन विधेयक लेकर आई है? क्या अब हमारे पास इतने संसाधन हो गए हैं कि जनसंख्या नियंत्रण की जरूरत नहीं है? उन्होंने पूछा कि क्या केंद्र सरकार ने राजस्थान सरकार को जनसंख्या बढ़ाने के निर्देश दिए हैं? उन्होंने कहा कि देश में 70 फीसदी ग्रामीण परिवेश के लोग हैं, वे भी आज जनसंख्या नियंत्रण को लेकर पूरी तरह से जागरूक नहीं हैं.

जयपुर: पंचायतीराज चुनाव में दो बच्चों का नियम हटाने वाले संशोधन विधेयक पर विपक्ष ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं विधायक गोविंद सिंह डोटासरा ने राजस्थान विधानसभा में विधेयक पर चर्चा की शुरुआत करते हुए सरकार को जमकर घेरा और कहा कि राजनीतिक लाभ के लिए सरकार यह विधेयक लेकर आई है. डोटासरा ने कहा कि भाजपा सरकार पूर्व मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत का अपमान कर रही है, जिन्होंने 1990 में जनसंख्या नियंत्रण के लिए यह कानून बनाया था. आज 30 साल बाद भाजपा की सरकार ही इस कानून में बदलाव करने जा रही है. उन्होंने कहा कि उस समय इस कानून के पीछे मंशा यही थी कि जनसंख्या नियंत्रण किया जाए.

उन्होंने आरोप लगाया कि इस सरकार के पास कोई विजन नहीं है, लेकिन कुछ जनप्रतिनिधियों ने कह दिया कि दो बच्चों वाला नियम हटाना है, इसलिए सरकार आनन-फानन में यह विधेयक लेकर आई है. उन्होंने कहा कि 30 साल पहले तीन बच्चों के चलते जो लोग चुनाव लड़ने से वंचित रह गए थे, वे आज क्या सोचेंगे कि भाजपा की सरकार ही दो बच्चों का कानून लेकर आई थी और भाजपा की सरकार ही इस कानून को हटा रही है.

ऐसे कैसे होगा विकसित राजस्थान? डोटासरा ने कहा कि एक तरफ राज्य सरकार 2047 तक विकसित राजस्थान की बात कर रही है, दूसरी तरफ जनसंख्या नियंत्रण की बजाय उसे बढ़ावा दे रही है. ऐसे में जनसंख्या बढ़ेगी तो फिर 2047 तक विकसित राजस्थान कैसे होगा?

पंचायत चुनाव से भाग रही है सरकार: डोटासरा ने कहा कि एक तरफ सरकार पंचायत के चुनाव नहीं करा रही है और वन स्टेट वन इलेक्शन की बात कर रही है, दूसरी तरफ हाईकोर्ट ने 15 अप्रैल तक चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि भाजपा ने परिसीमन में बेईमानी की है, नियम तोड़ दिए, हजारों लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार हाई कोर्ट में कह रही है कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट नहीं मिली, जबकि सरकार ने खुद ही ओबीसी आयोग को रिपोर्ट देने से मना किया हुआ है. डोटासरा ने कहा कि पंचायत के चुनाव नहीं हुए, इसलिए 3000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से नहीं मिल रहे हैं. उन्होंने कहा कि मंत्री को बताना चाहिए कि चुनाव कब होंगे, क्योंकि प्रदेश की जनता भाजपा का सूपड़ा साफ करने के लिए तैयार बैठी हुई है.