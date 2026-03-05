ETV Bharat / state

शिलापट्टों पर परिजनों के नाम को लेकर हंगामा, अध्यक्ष देवनानी का आदेश – अब केवल निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के ही नाम होंगे दर्ज

शिलापट्टों पर परिजनों के नाम लिखवाने का मामला उठा. स्पीकर ने व्यवस्था दी कि आगे से केवल निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के ही नाम दर्ज होंगे.

Rajasthan Vidhansabha
विधानसभा में मंत्री खींवसर (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 5, 2026 at 2:04 PM IST

जयपुर: राजस्थान विधानसभा के गुरुवार के सत्र में सरकारी भवनों के शिलापट्टों पर नाम लिखने को लेकर सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली. केकड़ी विधायक ने 'नाथी के बाड़े' का हवाला देते हुए सवाल उठाए, जिस पर सदन में जमकर हंगामा हो गया. सदन में बढ़ते हंगामे को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने व्यवस्था दी कि सरकारी भवनों के लोकार्पण या उद्घाटन के शिलापट्ट पर केवल निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के ही नाम लिखे जाएंगे, चाहे वे किसी भी राजनीतिक दल से हों.

प्रश्नकाल के दौरान विधायक शत्रुघ्न गौतम ने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकार के समय कई सरकारी भवनों के उद्घाटन शिलालेखों पर जनप्रतिनिधियों के साथ उनके परिवार के सदस्यों के नाम भी लिखे गए. उन्होंने कहा कि यह परंपरा गलत है और इसे तुरंत बंद किया जाना चाहिए. गौतम ने यह भी सवाल उठाया कि केकड़ी जिला अस्पताल में मातृ एवं शिशु चिकित्सा इकाई के भवन का औपचारिक उद्घाटन क्यों नहीं किया गया. उन्होंने कहा कि सरकार के जवाब में औपचारिक और अनौपचारिक उद्घाटन जैसी बात कही गई है, जो पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है. इस पर चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह ने बताया कि केकड़ी जिला अस्पताल में मातृ एवं शिशु चिकित्सा इकाई के भवन का आचार संहिता लागू होने से पहले 30 सितंबर को उद्घाटन कर दिया गया था. मंत्री ने कहा कि विभाग की अनुमति के बिना किसी प्रकार का उद्घाटन नहीं किया गया है, इसलिए किसी अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई विचाराधीन नहीं है. इस पर विधायक गौतम ने आरोप लगाया कि कई शिलालेखों पर पिता-पुत्र या परिवार के अन्य सदस्यों के नाम भी लिखे गए हैं. उन्होंने तंज कसा कि पिछली सरकार ने व्यवस्थाओं को 'नाथी का बड़ा बना दिया था'. उन्होंने पूछा कि क्या सरकार ऐसे शिलालेख हटाएगी. इस पर मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा कि जहां भी गलत नाम लिखे गए हैं, उन्हें हटाने का काम सरकार करेगी और इस संबंध में विस्तृत जानकारी ली जाएगी.

शिलापट्टों पर परिजनों के नाम को लेकर हंगामा (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: विधानसभा में सरकार ने माना 2 सालों में पुलिस हिरासत में 21 लोगों की मौत, 13 मामलों में पुलिस को क्लीन चिट

अध्यक्ष ने दी स्पष्ट व्यवस्था: शिलापट्टों पर नाम को लेकर उठे इस विवाद और हंगामे के बीच विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि कई जगह शिलापट्टों पर ऐसे लोगों के नाम भी लिखे गए हैं जो निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं हैं. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि उनके क्षेत्र में भी एक ऐसे व्यक्ति का नाम शिलापट्ट पर लिखा गया है जो चुनाव में प्रत्याशी था, लेकिन निर्वाचित नहीं हुआ. इस पर उन्होंने व्यवस्था देते हुए कहा कि भविष्य में किसी भी सरकारी भवन के उद्घाटन या लोकार्पण के शिलालेख पर केवल वही नाम लिखा जाएगा जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हो- चाहे वह विधायक, सांसद, जिला प्रमुख, प्रधान या सरपंच ही क्यों न हो.

खाद्य सुरक्षा योजना से नाम हटाने का मुद्दा उठा : जयपुर शहर में खाद्य सुरक्षा योजना से बड़ी संख्या में नाम हटाने का मुद्दा भी विधानसभा में उठा. आदर्शनगर विधायक रफीक खान ने सरकार से पूछा कि आखिर किस पारदर्शिता के आधार पर एक लाख से अधिक नाम योजना से हटा दिए गए. इस पर खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने जवाब में कहा कि दो कारणों से नाम हटाए गए हैं. पहला, लाभार्थियों के सक्षम होने पर 'गिव अप अभियान' के तहत नाम हटाए गए. दूसरा, चयनित लाभार्थियों को तीन महीने के भीतर ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य था, जो लोग यह प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए उनके नाम हटाए गए. इस पर विधायक रफीक खान ने कहा कि 80 वर्ष तक के बुजुर्गों और बीपीएल परिवारों के नाम भी हटा दिए गए हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि क्या जयपुर के लोगों को खाद्य सुरक्षा का लाभ नहीं दिया जाएगा. मंत्री ने आश्वासन दिया कि यदि किसी का नाम त्रुटिवश हट गया है तो पोर्टल खुला है और जांच के बाद उसे दोबारा जोड़ा जाएगा.

ब्यावर कृषि मंडी की भूमि पर सवाल: विधायक शंकर सिंह रावत ने कृषि उपज मंडी ब्यावर की भूमि को लेकर प्रश्न उठाया. उन्होंने पूछा कि मंडी के नाम कितनी भूमि दर्ज है, उसमें से कितनी उपयोग में है और कितनी खाली पड़ी है, साथ ही मंडी से निकलने वाले दूषित पानी के निस्तारण और हरित राजस्थान योजना के तहत लगाए गए पौधों की जानकारी भी मांगी. उधर, मंत्री सुरेश रावत ने बताया कि मंडी प्रांगण में कोई भी भूमि खाली नहीं है. उन्होंने कहा कि यदि मिनी सचिवालय के लिए भूमि देने का कोई प्रस्ताव आता है तो उसके गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाएगा.

यह भी पढ़ें:नेता प्रतिपक्ष जूली ने मोदी की गारंटी और 5 साल बनाम 2 साल पर सरकार को घेरा

वल्लभनगर क्षेत्र की सड़कों पर सरकार का जवाब: वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र की क्षतिग्रस्त सड़कों को लेकर विधायक उदयलाल डांगी के सवाल पर उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने कहा कि क्षेत्र में 86 सड़कें क्षतिग्रस्त और नॉन-पेचेबल पाई गई थीं. इनमें से 43 कार्यों की स्वीकृति जारी हो चुकी है. उन्होंने बताया कि 17 कार्य पूर्ण हो चुके हैं, 11 कार्य प्रगति पर हैं, सात कार्यों के लिए निविदा स्वीकृति पत्र जारी किए जा चुके हैं और शेष आठ कार्य प्रक्रियाधीन हैं. बजट घोषणा वर्ष 2026 में सड़कों के लिए 1400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.

पशु चिकित्सालयों के उन्नयन का मुद्दा: माण्डलगढ़-बिलाड़ा क्षेत्र में पशु चिकित्सालयों के उन्नयन का मुद्दा विधायक गोपाललाल शर्मा ने उठाया. उन्होंने कहा कि कई चिकित्सालयों में चिकित्सक मौजूद नहीं रहते, जिससे ग्रामीणों को परेशानी होती है. पशुपालन मंत्री जोगाराम कुमावत ने सदन को बताया कि मालका खेड़ा पशु चिकित्सालय को प्रथम श्रेणी में क्रमोन्नत किया जाएगा. उधर, खींवसर विधानसभा क्षेत्र में पुलिस थानों के कर्मचारियों के लिए आवास निर्माण को लेकर विधायक रेवंत राम ने सवाल उठाया. गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने बताया कि नौ भवनों के निर्माण पर लगभग दो करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है. पहले जो भूमि आवंटित की गई थी, वह हाईकोर्ट के आदेश से निरस्त हो गई है. उन्होंने जिला पुलिस अधीक्षक को नई भूमि तलाशने के निर्देश दिए हैं. भूमि आवंटन के बाद बजट उपलब्धता के आधार पर निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा.

TAGGED:

ASSEMBLY SESSION 2026
DEVELOPMENT WORK
NAMES OF LEADERS ON STONES
MINISTER GAJENDRA KHIMSAR
RAJASTHAN VIDHANSABHA

