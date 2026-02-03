ETV Bharat / state

बजट सत्र: कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर टिप्पणी से हंगामा, विधानसभा की कार्यवाही दो बार स्थगित

कृपलानी के बयान से विवाद शुरू: राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान भाजपा विधायक श्रीचंद कृपलानी ने कहा कि भजनलाल शर्मा जैसे मुख्यमंत्री न पहले थे, न हैं और न भविष्य में होंगे. इसके बाद कृपलानी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के हालिया भाषण का जिक्र करते हुए बोले, राहुल गांधी लोकसभा स्पीकर की रूलिंग के बाद भी बोलते रहे और कांग्रेस को अपने नेता को समझाना चाहिए. कृपलानी के बयान पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कड़ा एतराज जताया और कहा, जो व्यक्ति सदन का सदस्य नहीं है, उसका नाम विधानसभा में नहीं लिया जा सकता. उन्होंने कृपलानी की टिप्पणी को कार्यवाही से हटाने की मांग की. सभापति फूलसिंह मीणा ने टिप्पणी हटाने की बात कही.

जयपुर : विधानसभा में मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर टिप्पणी को लेकर भारी हंगामा हो गया. हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही दो बार बाधित हुई. घटनाक्रम तब हुआ, जब सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा जारी थी.

पक्ष–विपक्ष में तीखी नोकझोंक: इसके बाद सदन में तीखी बहस शुरू हो गई. कृपलानी ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष संसद में देश विरोधी बातें कर रहे थे, जबकि यहां कम से कम वैसा नहीं बोल रहे हैं. इस पर जूली ने कहा, मोदी और राजनाथ सिंह जैसे नेता भी बोलते हैं, तो क्या उनके बारे में कहा गया गलत है? राहुल गांधी उनके नेता हैं और वे अच्छा बोलते हैं या नहीं, यह मुद्दा यहां नहीं है, बल्कि टिप्पणी को कार्यवाही से हटाया जाए. जूली ने कहा कि राहुल देश के नेता हैं और आप लोग उनकी बात सुनने की क्षमता नहीं रखते. उन्होंने कृपलानी से मर्यादा में रहकर राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने की नसीहत दी.

राहुल गांधी को डरपोक बताया: विवाद के बीच कृपलानी ने कहा कि जब पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह के लिए टिप्पणी की थी, तब विपक्ष ने आपत्ति नहीं जताई. इस पर विपक्ष ने और विरोध दर्ज कराया. सदन का माहौल गरमा गया. हंगामे के बीच मंत्री अविनाश गहलोत भी चर्चा में कूद पड़े. उन्होंने कहा कि देश का दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी जैसे व्यक्ति विपक्ष के नेता हैं. उन्होंने राहुल को डरपोक बताया व कहा कि वे भ्रामक तथ्य पेश करते हैं. जिस किताब का अस्तित्व ही नहीं है, उसके बारे में बयान देते हैं. राहुल को अपने बयान पर माफी मांगनी पड़ेगी.

