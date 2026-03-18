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Assembly Elections 2026 : राजस्थान के 37 ब्यूरोक्रेट्स को पांच राज्यों में चुनाव कराने की जिम्मेदारी, पर्यवेक्षक नियुक्त किया

भारतीय प्रशासनिक सेवा के 28 और भारतीय पुलिस सेवा के 9 अधिकारियों को बनाया गया पर्यवेक्षक.

Rajasthan Government Secretariat
राजस्थान शासन सचिवालय (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 18, 2026 at 12:51 PM IST

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जयपुर: असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग ने राजस्थान के 37 ब्यूरोक्रेट्स को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है. इनमें 28 आईएएस और 9 आईपीएस अधिकारी शामिल हैं. इन पर इन पांच राज्यों में चुनाव कराने की जिम्मेदारी है.

राजस्थान से जुड़े सभी अधिकारियों को अपने-अपने प्रभार वाले क्षेत्रों में जाकर चुनावी काम का संभालने के निर्देश मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने दिए हैं. यह सभी अधिकारी अपने-अपने चुनाव वाले क्षेत्रों में चुनाव की मॉनिटरिंग करेंगे और वोटिंग से लेकर मतगणना और परिणाम तक पूरे चुनाव पर नजर रखेंगे और उसके बाद ही राजस्थान लौटेंगे.

केंद्रीय चुनाव आयोग ने जारी किया आदेश : केंद्रीय चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में 1 हजार 111 नौकरशाहों को देशभर से पर्यवेक्षक लगाया गया है. इनमें 37 ब्यूरोक्रेट्स अकेले राजस्थान से हैं. उन्होंने इस संबंध में मंगलवार रात प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की थी. वहीं, इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने भी जानकारी देते हुए बताया कि किन आईपीएस और आईएएस अधिकारियों को 5 राज्यों में पर्यवेक्षक लगाया गया है.

सबसे ज्यादा 20 अधिकारी पश्चिम बंगाल में लगाए : केंद्रीय चुनाव आयोग ने राजस्थान के 20 अधिकारियों को पश्चिम बंगाल में पर्यवेक्षक लगाया है. इनमें 17 आईएएस और तीन आईपीएस अफसर हैं. इसके बाद तमिलनाडु में 6 आईएएस और दो आईपीएस को नियुक्त किया गया है. पुडुचेरी में एक आईएएस और एक आईपीएस को लगाया गया है. इसके अलावा केरल में दो आईएएस और दो आईपीएस को नियुक्त किया गया है. असम में एक आईएएस और एक आईपीएस को लगाया गया है.

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बंगाल में इन 20 अधिकारियों को लगाया पर्यवेक्षक : आईएएस नवीन जैन, समित शर्मा, रवि जैन, आनंदी, कन्हैया लाल स्वामी, विश्व मोहन शर्मा, नकाते शिवप्रसाद, हरिमोहन मीणा, ओम प्रकाश कसेरा, टीकमचंद बोहरा, हिमांशु गुप्ता, नथमल डीडल, सुरेश कुमार ओला, चिन्मय गोपाल, हर्ष सावनसुखा, आशुतोष गुप्ता और रुक्मणी रेयार है. इसके अलावा आईपीएस रूपेंद्र सिंह, दीपक कुमार और विकास कुमार को भी पर्यवेक्षक लगाया गया है.

तमिलनाडु में इन 8 अधिकारियों को पर्यवेक्षक लगाया : आईएएस कृष्ण कुणाल, रवि कुमार सुरपुर, सूचि त्यागी, भारती दीक्षित, हरफूल सिंह यादव, आईपीएस अधिकारी लता मनोज कुमार और प्रफुल्ल कुमार.

पुडुचेरी और केरल में इन्हें लगाया पर्यवेक्षक : पुडुचेरी में आईएएस अधिकारी अजय असवाल, आईपीएस डॉ. प्रीती चंद्रा,केरल में आईएएस अनुपमा जोरवाल, भंवरलाल, आईपीएस विष्णुकांत और परम ज्योति. इसी तरह असम में आईएएस हिम्मत सिंह बारहठ और आईपीएस अंशुमन भोमिया को पर्यवेक्षक लगाया गया है.

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