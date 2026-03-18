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Assembly Elections 2026 : राजस्थान के 37 ब्यूरोक्रेट्स को पांच राज्यों में चुनाव कराने की जिम्मेदारी, पर्यवेक्षक नियुक्त किया

जयपुर: असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग ने राजस्थान के 37 ब्यूरोक्रेट्स को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है. इनमें 28 आईएएस और 9 आईपीएस अधिकारी शामिल हैं. इन पर इन पांच राज्यों में चुनाव कराने की जिम्मेदारी है.

राजस्थान से जुड़े सभी अधिकारियों को अपने-अपने प्रभार वाले क्षेत्रों में जाकर चुनावी काम का संभालने के निर्देश मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने दिए हैं. यह सभी अधिकारी अपने-अपने चुनाव वाले क्षेत्रों में चुनाव की मॉनिटरिंग करेंगे और वोटिंग से लेकर मतगणना और परिणाम तक पूरे चुनाव पर नजर रखेंगे और उसके बाद ही राजस्थान लौटेंगे.

केंद्रीय चुनाव आयोग ने जारी किया आदेश : केंद्रीय चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में 1 हजार 111 नौकरशाहों को देशभर से पर्यवेक्षक लगाया गया है. इनमें 37 ब्यूरोक्रेट्स अकेले राजस्थान से हैं. उन्होंने इस संबंध में मंगलवार रात प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की थी. वहीं, इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने भी जानकारी देते हुए बताया कि किन आईपीएस और आईएएस अधिकारियों को 5 राज्यों में पर्यवेक्षक लगाया गया है.

सबसे ज्यादा 20 अधिकारी पश्चिम बंगाल में लगाए : केंद्रीय चुनाव आयोग ने राजस्थान के 20 अधिकारियों को पश्चिम बंगाल में पर्यवेक्षक लगाया है. इनमें 17 आईएएस और तीन आईपीएस अफसर हैं. इसके बाद तमिलनाडु में 6 आईएएस और दो आईपीएस को नियुक्त किया गया है. पुडुचेरी में एक आईएएस और एक आईपीएस को लगाया गया है. इसके अलावा केरल में दो आईएएस और दो आईपीएस को नियुक्त किया गया है. असम में एक आईएएस और एक आईपीएस को लगाया गया है.