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विधानसभा चुनाव 2028 की तैयारी, भाजपा प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक, आज प्रदेश कार्य समिति की बैठक

रायपुर में हुई बैठक में सीएम साय, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव भी मौजूद रहे. कई खास मुद्दों पर चर्चा हुई और रणनीति बनाई गई.

BJP MEETING RAIPUR
बीजेपी की बैठक (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 13, 2026 at 9:11 AM IST

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रायपुर: आने वाले विधानसभा चुनाव 2028 को लेकर भाजपा ने कमर कस ली है. भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में मंगलवार देर शाम प्रदेश पदाधिकारी की बैठक आयोजित की गई. बैठक में प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव भी मौजूद रहे.

भाजपा प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक

बैठक के बाद भाजपा प्रदेश महामंत्री यशवंत जैन ने मीडिया से बात की. उन्होंने बताया कि प्रदेश पदाधिकारी की बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई. भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक कार्य को कैसे नीचे तक आगे बढ़ाएंगे, इस पर चर्चा हुई. आगे होने वाली बैठकों के क्रम और स्वरूप पर चर्चा हुई. बैठक में भाजपा के संगठनात्मक विषय को लेकर भी इसमें चर्चा हुई है.

रायपुर में बीजेपी की मीटिंग (ETV Bharat Chhattisgarh)

भाजपा प्रदेश कोर कमेटी की बैठक

भाजपा प्रदेश महामंत्री यशवंत जैन ने आगे बताया कि प्रदेश पदाधिकारी की बैठक के बाद और प्रदेश कार्य समिति के गठन के बाद बुधवार को प्रदेश कोर कमेटी की बैठक आयोजित की जाएगी. उन्होंने आगे कहा कि कोर कमेटी की बैठक में पदाधिकारी बदलते रहते हैं, उन्हें दूसरी जिम्मेदारी दी जाती है. नए जो आते हैं उन्हें कोर कमेटी में शामिल किया जाता है.

रायपुर में लगातार हो रही बीजेपी की बैठकों से ये साफ हो गया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव 2028 को लेकर भी भाजपा रणनीति बनाकर चुनाव में उतरेगी, ताकि एक बार फिर छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बन सके.

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