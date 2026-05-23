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मिशन 2028 की रणनीति के आधार को मजबूत करने में जुटी भाजपा, बस्तर विकास, युवा और महतारी, नई राजनीति नई तैयारी

वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से स्थित है उसमें छत्तीसगढ़ महफूज तो है लेकिन छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता. इसकी वजह भी बड़ी साफ है. 2014 में मोदी का लहर की चली आंधी में भारतीय जनता पार्टी के सेहत पर कोई असर नहीं डाल पाई. लेकिन 2019 में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़े जन आधार होने और मोदी सरकार के काम करने के बाद भी छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी हार गई. हालांकि 2023 में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर सरकार में आई और आते ही 2028 की चुनावी रणनीति पर काम शुरू कर दिया. लेकिन इसमें एक बात तो साफ है कि छत्तीसगढ़ के लिए चुनौतियां छोटी नहीं है. लेकिन उन चुनौतियों को छोटी करने के लिए वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और छत्तीसगढ़ के प्रभारी नितिन नबीन और उनकी टीम तेजी से कम कर रही है.

भाजपा का यह मिशन 2028 के जमीनी तैयारी का आगाज है. हालांकि छत्तीसगढ़ दौरे पर रहे अमित शाह ने जिस तरह का मंत्र मंच से दिया है भाजपा ने उसे 2028 के फतह का बीजमंत्र मानकार काम चालू कर दिया है.

रायपुर: भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में मिशन 2028 की तैयारी में जुट गई है. युवा शक्ति, नारी सम्मान और बस्तर का विकास 2028 के लिए छत्तीसगढ़ में भाजपा के मिशन के मूल मंत्र होंगे. इसके लिए इंतजार को खत्म कर काम करने की शुरुआत कर दी गई है. बीजेपी जिस रणनीति पर काम कर रही है, उसमें एक बात तो साफ है कि 2028 के लिए अभी से संगठन को मजबूत करने की तैयारी में काम शुरू हो गया है. इसी के तहत 20 मई को सरगुजा अंचल और बस्तर अंचल में भाजपा के तमाम नेताओं पदाधिकारी का प्रशिक्षण शिविर लगाया गया. जिसमें सरकार के कामकाज, गांव तक पहुंची विकास योजनाएं, गांव की ज़रूरतें. सरकार और संगठन के बीच समन्वय. इस मुद्दे को जनता के बीच किस तरीके से रखना है, इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है.

मुद्दा तैयार है

2028 के लिए तैयारी में जुटी भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौतियां बड़ी हैं. विपक्ष युवा, महिला और रोजगार को लेकर सरकार को घेरने में जुटा है. कानून व्यवस्था भी यहां एक बड़ा मुद्दा है. लेकिन इन सबके बावजूद भारतीय जनता पार्टी बस्तर से नक्सलवाद को खत्म करके वहां अपनी मजबूत राजनीतिक दखल को स्थापित करने में जुटी है. भाजपा के विरोध में जिस तरह के मुद्दे विपक्ष तैयार कर रहा है, उसी को 2028 की राजनीतिक रणनीति का आधार बनाकर विरोधियों को पटकने की तैयारी में भाजपा जुटी है. छत्तसीगढ़ के साथ भाजपा अपने पडोस में भी मजबूत हुई है. विपक्ष के रणनीतिक किलाबंदी और मुद्दों के घेराबंदी को जिस तरह से तोड़कर छत्तीसगढ़ के पडोसी राज्यों ने भगवा किलेबंदी की गई है वह भाजपा के पक्ष में जाता है लेकिन मुद्दे की राजनीति में घिरने के बजाय निकलने की राजनीति सरकार को मजबूती से करनी होगी.

भाजपा की योजना विपक्ष का हथियार

छत्तीसगढ़ की राजनीति में सत्ता पक्ष और विपक्ष मुद्दे की राजनीति में राज्य की बात तो करते हैं लेकिन भाजपा की योजना को विपक्ष अपने हथियार के तौर पर उपयोग में लाते हैं. छत्तसीगढ़ कांग्रेस लगातार यह आरोप लगाती है कि छत्तीसगढ़ की सरकार दिल्ली से चलती है और यहां के नेता बस नाम के हैं. दिल्ली दरबार से जो निर्देश आता है उसे ही यहा पर किया जाता है. छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह आरोप लगाया था कि महतारी वंदन की जिस योजना को लेकर सरकार इतने दावे करती है वह योजना फेल है. जितनी महिलाओं को इसका लाभ मिलना चाहिए वह नहीं मिल रहा है. युवाओं को रोजगार देने में यह सरकार फेल है. बस्तर के विकास की बात सिर्फ जनता को ठगने और दिखाने के लिए हो रहा है, जमीन पर कोई काम नहीं हो रहा है. अब बात भाजपा की करें तो विपक्ष जिन कमियों को गिना रहा है, 2028 के यह मुद्दे उसकी राजनीतिक योजना का हिस्सा है.

पड़ोस की किलेबंदी

छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य की बात करें तो छत्तीसगढ़ से सटे महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है. इसके साथ उत्तर प्रदेश की बात करें वहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है. ओडिशा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है. मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है. आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की सरकार है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में चल रही है. छत्तीसगढ़ से सटे सिर्फ एक राज्य झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है जो भाजपा की विरोध वाली राजनीति की सियासत और योजनाओं के साथ विचारधारा के विरोध वाली सरकार है.यहां से छत्तीसगढ़ के सियासत की चिंता की भी बात शुरु होती है. भाजपा की मजबूत किलेबंदी के बाद भी झारखंड भाजपा की झोली में नहीं आया. आदिवासी राजनीति के दोनों राज्य नक्सलवाद की समस्या से जूझ रहे थे अब उससे उन्हें निजात मिली है, जो राजनीति के एक हिस्से के लिए तो है लेकिन जाति की राजनीति और क्षेत्रीय राजनीति की दखल का असर कैसे कम हो इस योजना पर भाजपा ने काम करना शुरू कर दिया है.

2028 का बस्तर

18 और 19 मई को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के दौरे में बस्तर विकास को लेकर जो योजनाएं रखी गई हैं, उससे एक बात तो साफ है कि 2028 की तैयारी में जुटी भारतीय जनता पार्टी की नैय्या पार लगाने में बस्तर मॉडल बहुत कारगर होगा. बस्तर के विकास का मॉडल, नक्सली समाप्ति की योजना वाली पूरी बात और बस्तर में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और सरकार के काम का विश्वास बहुत मायने रखता है. क्योंकि यह ऐसे मुद्दे हैं जो 2028 में बहुत मजबूती से खड़े होंगे और यहां की खामियां विपक्ष के लिए वह हथियार, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी का कारण बन सकता है.

बस्तर का विकास एक बहुत बड़ी चुनौती है. अमित शाह ने उसके लिए एक पंच वर्षीय योजना का प्रारूप रख दिया है. बस्तर को बदलने की तैयारी की योजना भी है और जिस तरह से भाजपा चुनाव में परिणाम दे रही है उससे एक मजबूत हौसला भी बना है. हालांकि विपक्ष भी इसी तैयारी की ताक को निहार रहा है कि भाजपा कहां चूकती है, जहां से विकास के दावों के विरोध का मुद्दा बनाया जाय .