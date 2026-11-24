विधानसभा चुनाव 2027; सपा ने जारी की पांच प्रत्याशियों की पहली सूची, जानिये नाम
सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर एक पोस्ट लिखी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 24, 2026 at 11:09 PM IST
लखनऊ : समाजवादी पार्टी (सपा) ने 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है. पार्टी ने इस सूची में पांच उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है.
ये हैं सपा के पहले पांच प्रत्याशी : सहारनपुर की बेहट सीट से उमर अली ख़ान, सहारनपुर विधानसभा सीट से आशु मलिक, कैराना से एक बार फिर नाहिद हसन, अमरोहा से महबूब अली, ललितपुर से ज्योति लोधी.
सूची जारी होने के साथ ही सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर एक पोस्ट लिखी. उन्होंने लिखा कि यह एक ऐतिहासिक अवसर है, जब दोनों पंथनिरपेक्ष दल मिलकर भाजपा और उसके सहयोगियों को हराकर देश को गलत हाथों में जाने से बचा सकते हैं.
इस बार एक ऐतिहासिक अवसर है जब हम दोनों पंथनिरपेक्ष पार्टियां मिलकर साम्प्रदायिक भाजपा और उनके संकीर्ण सोच के साथियों को हमेशा के लिए हराकर, देश को गलत हाथों में जाकर बर्बाद होने से बचा सकते हैं। हम चाहते हैं कि आप और हम जन-अपेक्षाओं व वास्तविकताओं को समझकर गंभीर विचार-विमर्श करें जिससे अधिकांश सीटों पर अपने ‘गठबंधन’ की जीत सुनिश्चित हो। जितनी सीटें आप-हम लड़ें उनमें हमारी जीत की सीटें, न जीत पाने वाली सीटों से अधिक हों। जीत ही बंटवारे को सम्मानजनक बनाएगी क्योंकि जीती हुई सीट ही सम्मान दिलाएगी। अतः आपकी टीम की तरफ़ से प्राथमिकता के आधार पर दी गई सीटों में से जिन 26 सीटों पर आज बात हो गई है, उनके अतिरिक्त अन्य सभी संभावित सीटें चिह्नित करके हमें भेज दें। फिर मिल बैठकर देखेंगे कि कौन सी सीट और उस पर कौन सा कैंडिडेट जीतने की पोजिशन में है। हो सकता है कि हम अपने आँकलन और जीत के गणितीय समीकरण के आधार पर कांग्रेस को ऐसी कई जीतनेवाली सीटों के बारे में भी बताएं जिन पर उन्होंने किसी कारणवश विचार ही नहीं किया है। हमारी कोशिश तो ये है कि जब बड़े नेता बैठें तो सभी सीटों पर ‘इंडिया गठबंधन’ के प्रत्याशी के रूप में बात हो, न कि कांग्रेस या सपा के प्रत्याशी के रूप में और सबसे अच्छी और सकारात्मक परिणाम देनेवाली बात तो ये होगी कि हम लोग अपने प्रत्याशी को ‘पीडीए प्रत्याशी’ के रूप में प्रस्तुत करें। जिस प्रकार लोकसभा में आपके संगठन ने ‘पीडीए’ के साथ पूरी तरह सहयोग किया वो सदैव सराहनीय रहेगा क्योंकि उसने ही मिलकर साम्प्रदायिक भाजपा को धूल चटाई थी अब इस बार भी हम लोग मिलकर उप्र में और फिर केंद्र में भी भाजपा को हराएंगे। ज़मीनी सर्वेक्षणों से ये बात साफ़ हो गई है कि हर शहर, मोहल्ले, गली व गाँव तक ये बात पहुँच गई है कि जो पीड़ित है, वो पीडीए है। इसीलिए पूरे प्रदेश के हर समाज, हर वर्ग के ‘पीड़ित, दुखी, अपमानित’ भाजपा के ख़िलाफ़ लामबंद हो गये हैं क्योंकि उन सबको ये विश्वास है कि ‘PDA ही NDA को हराएगा’ और पीडीए ही परिवर्तन लायेगा। सच तो ये है कि हम नहीं चाहते हैं कि सीट का बँटवारा हमारे-तुम्हारे के भाव से हो, हम तो इसे बंटवारा नहीं, ‘सीट समायोजन’ कहना चाहते हैं। कठिन समीकरणवाली सीटों पर हम मिलकर कम-से-कम दो प्रत्याशियों पर विचार-विमर्श करके जिसकी अधिक संभावना दिखेगी उसे चुनकर मिलजुल के जिताएंगे। हम नहीं चाहते हैं कि गठबंधन में एक-दूसरे पर उम्मीदवार थोपे जाएं बल्कि सहमति से तय किये जाएं, तब ही आपके-हमारे वोट आपस में ट्रांसफ़र होकर हम लोगों की जीत को सुनिश्चित करेंगे और कल को हम मिलकर कह सकेंगे कि हम लोगों ने तो पहले ही कहा था : बात सीट की नहीं, जीत की है। आपका-हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य सरकार बनाना है। नये हालातों और समीकरण में उसके लिए हमें-आपको कुछ लोगों को एडजस्ट और एकमोडेट करना पड़ेगा। एक-दो लोग ऐसे भी होंगे जिनसे आपने और हमने चुनाव लड़ाने का वादा किया होगा लेकिन वास्तविक परिस्थितियों को देखते हुए दो-चार सीटों पर बदलाव भी करने पड़ेंगे। भावी प्रत्याशियों को भी ये समझना होगा कि हर सीट महत्वपूर्ण है, अगर किसी को सीट नहीं मिल पा रही है या मनचाही सीट नहीं मिल रही है तो निराश न हों, अगर उनके दल के बड़े नेता ने कुछ फेरबदल या बदलाव किया है तो उसके पीछे सोच सरकार बनाने की है और सरकार बन गई तो सबको सम्मान-स्थान मिल जाएगा। हर बड़ा नेता अपनी बात का मान ख़ुद रखेगा, इतना विश्वास तो अपने नेताओं पर लोगों को रखना ही पड़ेगा। इस तरह जो चुनाव लड़ा जाएगा उसमें आपका-हमारा संगठन मिलकर कहेगा कि हम दोनों के मिलने से हमारी तैयारी 806 सीटों के बराबर की है। देश की जनता ख़ासतौर से किसान, मजदूर, युवा, मध्यम वर्ग, महिलाएँ, छोटे से लेकर बड़ा व्यापारी, सच्चे अधिकारी, कर्मचारी और संपूर्ण प्रगतिशील-पंथनिरपेक्ष व उत्पीड़ित ‘पीडीए समाज’ आपकी और हमारी तरफ़ बड़ी उम्मीद से देख रहा है। आपसी समायोजन से कोई भूल किये बिना हम देश का नया इतिहास लिखने के कगार पर हैं। हम सौहार्द और सूझबूझ से ये कर भी दिखाएंगे, इसी आशा के साथ आप-हम ‘सीट की जगह जीत के समीकरण’ पर विचार करें, जिससे हम जीतें और उप्र में अपनी सरकार आए और फिर दिल्ली में भी और देश का भविष्य सँवारने में हम लोगों का योगदान हमेशा के लिए सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो जाए।— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) November 24, 2026
उन्होंने कहा कि जन-अपेक्षाओं और ज़मीनी हकीकत को समझते हुए गंभीर विचार-विमर्श हो, ताकि अधिकांश सीटों पर गठबंधन की जीत सुनिश्चित हो. उन्होंने कहा कि जितनी सीटों पर दोनों दल लड़ें, उनमें जीतने वाली सीटों की संख्या न जीत पाने वाली सीटों से अधिक होनी चाहिए. उनके मुताबिक, जीत ही बंटवारे को सम्मानजनक बनाएगी, क्योंकि जीती हुई सीट ही सम्मान दिलाती है.
अखिलेश ने कांग्रेस की टीम से अपेक्षा जताई कि प्राथमिकता के आधार पर दी गई सीटों में से जिन 26 पर आज बात हो चुकी है, उनके अलावा बाकी सभी संभावित सीटें चिह्नित कर भेजी जाएं. इसके बाद दोनों दल साथ बैठकर देखेंगे कि कौन-सी सीट पर कौन-सा उम्मीदवार जीतने की स्थिति में है.
उन्होंने यह भी कहा कि सपा अपने आकलन और जीत के गणितीय समीकरणों के आधार पर कांग्रेस को ऐसी कई जीतने वाली सीटों के बारे में भी बता सकती है, जिन पर कांग्रेस ने किसी कारणवश विचार ही नहीं किया.
सपा अध्यक्ष ने कहा कि बड़े नेताओं की बैठक में सभी सीटों पर बात "इंडिया गठबंधन" के प्रत्याशी के रूप में हो, न कि कांग्रेस या सपा के प्रत्याशी के रूप में. उन्होंने सुझाव दिया कि सबसे अच्छा और सकारात्मक नतीजा तब मिलेगा, जब उम्मीदवारों को "पीडीए प्रत्याशी" के रूप में प्रस्तुत किया जाए.
लोकसभा चुनाव का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस संगठन ने "पीडीए" के साथ जिस तरह पूरा सहयोग किया, वह हमेशा सराहनीय रहेगा. उनके अनुसार, इसी साझेदारी से भाजपा को शिकस्त मिली थी और इस बार भी उत्तर प्रदेश के साथ केंद्र में भाजपा को हराया जाएगा.
अखिलेश ने दावा किया कि ज़मीनी सर्वेक्षणों से स्पष्ट है कि हर शहर, मोहल्ले, गली और गांव तक यह संदेश पहुंच गया है कि "जो पीड़ित है, वह पीडीए है." उन्होंने कहा कि प्रदेश के हर वर्ग के पीड़ित, दुखी और अपमानित लोग भाजपा के खिलाफ लामबंद हो गए हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि "पीडीए ही एनडीए को हराएगा" और पीडीए ही परिवर्तन लाएगा.
अखिलेश यादव ने कहा कि वे सीटों का बंटवारा "हमारे-तुम्हारे" की भावना से नहीं चाहते, बल्कि इसे "सीट समायोजन" कहना चाहते हैं. उन्होंने सुझाव दिया कि कठिन समीकरण वाली सीटों पर दोनों दल कम से कम दो प्रत्याशियों पर विचार करें और जिसकी संभावना अधिक दिखे, उसे चुनकर मिलकर जिताएं.
उन्होंने कहा कि गठबंधन में एक-दूसरे पर उम्मीदवार थोपे न जाएं, बल्कि सहमति से तय हों. तभी दोनों दलों के वोट आपस में ट्रांसफर होंगे और जीत सुनिश्चित होगी. उन्होंने कहा कि भविष्य में दोनों दल कह सकेंगे: "बात सीट की नहीं, जीत की है.
अखिलेश ने कहा कि दोनों दलों का सबसे बड़ा लक्ष्य सरकार बनाना है और इसके लिए कुछ लोगों को एडजस्ट करना पड़ेगा. उन्होंने माना कि एक-दो लोग ऐसे भी होंगे, जिनसे चुनाव लड़ाने का वादा किया गया होगा, लेकिन वास्तविक परिस्थितियों को देखते हुए दो-चार सीटों पर बदलाव भी करने पड़ सकते हैं.
उन्होंने भावी प्रत्याशियों से अपील की कि हर सीट महत्वपूर्ण है. अगर किसी को टिकट या मनचाही सीट नहीं मिलती है तो वे निराश न हों. नेतृत्व के किसी भी फेरबदल के पीछे सरकार बनाने की सोच है और सरकार बनने पर सभी को सम्मान और स्थान मिलेगा. उन्होंने कहा कि हर बड़ा नेता अपनी बात का मान खुद रखेगा, इसलिए लोगों को अपने नेताओं पर इतना विश्वास रखना होगा.
सपा अध्यक्ष के अनुसार, इस तरह चुनाव लड़ने पर दोनों दल मिलकर कह सकेंगे कि उनकी तैयारी 806 सीटों के बराबर की है. उन्होंने कहा कि किसान, मजदूर, युवा, मध्यम वर्ग, महिलाएं, छोटे से बड़े व्यापारी, सच्चे अधिकारी-कर्मचारी और संपूर्ण प्रगतिशील-पंथनिरपेक्ष व उत्पीड़ित "पीडीए समाज" दोनों दलों की ओर बड़ी उम्मीद से देख रहा है. उन्होंने कहा कि आपसी समायोजन में कोई चूक किए बिना दोनों दल देश का नया इतिहास लिखने की कगार पर हैं.
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