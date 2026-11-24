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विधानसभा चुनाव 2027; सपा ने जारी की पांच प्रत्याशियों की पहली सूची, जानिये नाम

सपा ने जारी की पांच प्रत्याशियों की पहली सूची ( Photo credit: ETV Bharat )

लखनऊ : समाजवादी पार्टी (सपा) ने 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है. पार्टी ने इस सूची में पांच उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है.

ये हैं सपा के पहले पांच प्रत्याशी : सहारनपुर की बेहट सीट से उमर अली ख़ान, सहारनपुर विधानसभा सीट से आशु मलिक, कैराना से एक बार फिर नाहिद हसन, अमरोहा से महबूब अली, ललितपुर से ज्योति लोधी.

सूची जारी होने के साथ ही सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर एक पोस्ट लिखी. उन्होंने लिखा कि यह एक ऐतिहासिक अवसर है, जब दोनों पंथनिरपेक्ष दल मिलकर भाजपा और उसके सहयोगियों को हराकर देश को गलत हाथों में जाने से बचा सकते हैं. उन्होंने कहा कि जन-अपेक्षाओं और ज़मीनी हकीकत को समझते हुए गंभीर विचार-विमर्श हो, ताकि अधिकांश सीटों पर गठबंधन की जीत सुनिश्चित हो. उन्होंने कहा कि जितनी सीटों पर दोनों दल लड़ें, उनमें जीतने वाली सीटों की संख्या न जीत पाने वाली सीटों से अधिक होनी चाहिए. उनके मुताबिक, जीत ही बंटवारे को सम्मानजनक बनाएगी, क्योंकि जीती हुई सीट ही सम्मान दिलाती है.



अखिलेश ने कांग्रेस की टीम से अपेक्षा जताई कि प्राथमिकता के आधार पर दी गई सीटों में से जिन 26 पर आज बात हो चुकी है, उनके अलावा बाकी सभी संभावित सीटें चिह्नित कर भेजी जाएं. इसके बाद दोनों दल साथ बैठकर देखेंगे कि कौन-सी सीट पर कौन-सा उम्मीदवार जीतने की स्थिति में है.

उन्होंने यह भी कहा कि सपा अपने आकलन और जीत के गणितीय समीकरणों के आधार पर कांग्रेस को ऐसी कई जीतने वाली सीटों के बारे में भी बता सकती है, जिन पर कांग्रेस ने किसी कारणवश विचार ही नहीं किया.



सपा अध्यक्ष ने कहा कि बड़े नेताओं की बैठक में सभी सीटों पर बात "इंडिया गठबंधन" के प्रत्याशी के रूप में हो, न कि कांग्रेस या सपा के प्रत्याशी के रूप में. उन्होंने सुझाव दिया कि सबसे अच्छा और सकारात्मक नतीजा तब मिलेगा, जब उम्मीदवारों को "पीडीए प्रत्याशी" के रूप में प्रस्तुत किया जाए.

लोकसभा चुनाव का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस संगठन ने "पीडीए" के साथ जिस तरह पूरा सहयोग किया, वह हमेशा सराहनीय रहेगा. उनके अनुसार, इसी साझेदारी से भाजपा को शिकस्त मिली थी और इस बार भी उत्तर प्रदेश के साथ केंद्र में भाजपा को हराया जाएगा.