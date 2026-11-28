यूपी विधानसभा चुनाव के पहले बीजेपी किसान मोर्चा हुई एक्टिव, 16 जिलों से करीब 115 पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता जुटे
रोहनिया स्थित भाजपा के क्षेत्रीय कार्यालय में किसान मोर्चा की पहली क्षेत्रीय बैठक आयोजित की गई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 28, 2026 at 7:28 PM IST
वाराणसी : आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा ने संगठनात्मक गतिविधियों को तेज करने और किसानों के बीच अपनी पहुंच मजबूत बनाने की कवायद शुरू कर दी है. इसी क्रम में रोहनिया स्थित भाजपा के क्षेत्रीय कार्यालय में किसान मोर्चा की पहली क्षेत्रीय बैठक आयोजित की गई.
बैठक में काशी क्षेत्र के 16 जिलों से करीब 115 पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता शामिल हुए. किसान हितों, संगठन की मजबूती, केंद्र और प्रदेश सरकार की किसान कल्याणकारी योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने तथा आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर विस्तार से मंथन किया गया.
बैठक में काशी क्षेत्र के विभिन्न जिलों से पहुंचे किसान मोर्चा के पदाधिकारियों का क्षेत्रीय अध्यक्ष राम विलास पाल ने अंगवस्त्र पहनाकर और माल्यार्पण कर स्वागत किया. उन्होंने कार्यकर्ताओं को किसानों के बीच सक्रिय भूमिका निभाने, उनकी समस्याओं को समझने और सरकार की योजनाओं की जानकारी किसानों तक पहुंचाने का आह्वान किया. बैठक में संगठन के आगामी कार्यक्रमों और ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान को प्रभावी बनाने पर भी चर्चा हुई.
उन्होंने कहा कि ने कहा कि किसान मोर्चा की टीम के गठन के बाद रोहनिया क्षेत्रीय कार्यालय में यह पहली बड़ी बैठक आयोजित की गई है. इसमें काशी क्षेत्र के सभी पदाधिकारी, विभिन्न जिलों के अध्यक्ष और महामंत्री समेत संगठन के जिम्मेदार कार्यकर्ता एक मंच पर जुटे. उन्होंने बताया कि बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर संगठनात्मक गतिविधियों को गति देना, किसानों से संवाद बढ़ाना और सरकार की किसान हितैषी योजनाओं के प्रति जागरूकता पैदा करना है.
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में किसानों के हित में कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं. किसान सम्मान निधि से लेकर कृषि उत्पादों के मूल्य, कृषि आधारित उद्योगों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं. किसान मोर्चा के पदाधिकारी इन योजनाओं और सरकार की उपलब्धियों को लेकर गांवों में किसानों के बीच जाएंगे और उन्हें योजनाओं का लाभ लेने के लिए जागरूक करेंगे.
उन्होंने कहा कि संगठन आगामी अभियान में किसानों के बीच जाकर सरकार की योजनाओं, किसान उत्थान से जुड़े कार्यक्रमों और कृषि क्षेत्र में किए गए कार्यों की जानकारी देगा. उन्होंने विश्वास जताया कि किसानों के बीच संपर्क और संवाद के जरिए पार्टी को समर्थन मिलेगा और आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा एक बार फिर सरकार बनाएगी. उन्होंने कार्यकर्ताओं से किसानों के बीच निरंतर संपर्क बनाए रखने और उनकी समस्याओं को संगठन के माध्यम से संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाने की अपील की.
क्षेत्रीय अध्यक्ष राम विलास पाल ने विपक्ष पर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष ने किसानों को भ्रमित कर सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया था. उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास जनहित के मुद्दे नहीं हैं, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भ्रम फैलाया जा रहा है. उन्होंने सवाल उठाया कि पूर्ववर्ती सरकारें किसानों को सम्मान निधि जैसी सहायता क्यों नहीं दे सकीं. उन्होंने दावा किया कि भाजपा सरकार में किसानों की आय बढ़ी है और कृषि उत्पादों के मूल्य में भी सुधार हुआ है.
उन्होंने दूध उत्पादन का उदाहरण देते हुए कहा कि पहले दुग्ध उत्पादकों को अपने उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिल पाता था, लेकिन भाजपा सरकार में दुग्ध प्रसंस्करण से जुड़े बड़े कारखाने स्थापित हुए हैं. इससे दूध के अलग-अलग उत्पाद तैयार करने, रोजगार के अवसर बढ़ाने और दुग्ध उत्पादकों की आय में सुधार करने में मदद मिली है. उन्होंने सब्जी उत्पादन सहित अन्य कृषि उत्पादों के बेहतर मूल्य मिलने से किसानों के जीवन में खुशहाली आने का भी दावा किया.
राम विलास पाल ने बताया कि काशी क्षेत्र के संगठनात्मक ढांचे में 16 जिले शामिल हैं, जबकि प्रशासनिक जिलों की संख्या 12 है. वाराणसी में जिला और महानगर अलग-अलग संगठनात्मक इकाइयां होने के कारण पदाधिकारियों की संख्या बढ़ती है. बैठक में विभिन्न जिलों से आए करीब 115 कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने सहभागिता की.
बैठक में किसान मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष देवदत्त शुक्ला, क्षेत्रीय अध्यक्ष राम विलास पाल, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अभिषेक सिंह, केएन पांडेय, मनीष पाल, अजीत सिंह, अभय सिंह पटेल, शिवम पाल, गुड़िया सिंह और रोहन सिंह सहित विभिन्न जिलों के किसान मोर्चा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे.
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