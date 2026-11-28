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यूपी विधानसभा चुनाव के पहले बीजेपी किसान मोर्चा हुई एक्टिव, 16 जिलों से करीब 115 पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता जुटे

किसान मोर्चा की पहली क्षेत्रीय बैठक आयोजित ( Photo credit: ETV Bharat )

वाराणसी : आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा ने संगठनात्मक गतिविधियों को तेज करने और किसानों के बीच अपनी पहुंच मजबूत बनाने की कवायद शुरू कर दी है. इसी क्रम में रोहनिया स्थित भाजपा के क्षेत्रीय कार्यालय में किसान मोर्चा की पहली क्षेत्रीय बैठक आयोजित की गई.

किसान मोर्चा की पहली क्षेत्रीय बैठक आयोजित (Video credit: ETV Bharat) बैठक में काशी क्षेत्र के 16 जिलों से करीब 115 पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता शामिल हुए. किसान हितों, संगठन की मजबूती, केंद्र और प्रदेश सरकार की किसान कल्याणकारी योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने तथा आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर विस्तार से मंथन किया गया.