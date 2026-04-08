ETV Bharat / state

दादरी रैली के बाद एक्शन में समाजवादी पार्टी; PDA यात्रा के जरिए जमीनी पकड़ बढ़ाएगा दल

समाजवादी पार्टी के यूवजन सभा प्रदेश प्रवक्ता दीपांशु गोस्वामी ने बताया कि दादरी रैली से एक सकारात्मक शुरुआत हुई है.

दादरी रैली के बाद एक्शन में समाजवादी पार्टी.
दादरी रैली के बाद एक्शन में समाजवादी पार्टी. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 8, 2026 at 12:49 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: पश्चिमी यूपी के दादरी में हुई रैली के बाद समाजवादी पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में पूरी तरह से जुट गई है. पार्टी ने संगठन को मजबूत करने और जमीनी स्तर पर पकड़ बढ़ाने के लिए कई अहम फैसले लिए हैं.

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं. हर जिले की रिपोर्ट ले रहे हैं. उन्होंने साफ निर्देश दिया है कि कोई भी पदाधिकारी टिकट की सिफारिश लेकर न आए. इसके साथ ही पार्टी ने प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर निष्पक्ष एजेंसियों से सर्वे भी कराया है, ताकि उम्मीदवार चयन और रणनीति को मजबूत बनाया जा सके.

PDA यात्रा के जरिए जमीनी पकड़ बढ़ाएगा दल. (Video Credit: ETV Bharat)

समाजवादी पार्टी के यूवजन सभा प्रदेश प्रवक्ता दीपांशु गोस्वामी ने बताया कि दादरी रैली से एक सकारात्मक शुरुआत हुई है. अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वांचल तक चरणबद्ध तरीके से रैलियां और यात्राएं आयोजित की जाएंगी. उन्होंने कहा कि पार्टी शिक्षा, स्कूल बंद होने, भ्रष्टाचार, महंगाई और LPG सिलेंडर जैसे मुद्दों को जनता के बीच उठाएगी. साथ ही सरकार के खिलाफ प्रदर्शन तेज करेगी.

समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने कहा कि पार्टी अपनी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक यानी PDA रणनीति को और मजबूत कर रही है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में दलितों, अल्पसंख्यकों, किसानों और नौजवानों के साथ अन्याय हो रहा है. समाजवादी पार्टी बाबा साहब की जयंती को गांव-गांव और जिले-जिले में मनाकर संविधान के प्रति जागरूकता फैलाएगी.

जल्द ही PDA यात्रा की रूपरेखा भी तैयार कर ली जाएगी, जिसके तहत हर जिले और मंडल में कार्यक्रम आयोजित होंगे. सपा नेतृत्व ने कार्यकर्ताओं को यह निर्देश दिया है कि वह संयमित भाषा का इस्तेमाल करें. लोगों के बीच विनम्रता से जाएं और नाराज कार्यकर्ताओं, समर्थकों को मनाने का प्रयास करें. पार्टी का फोकस अब जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत कर 2027 के चुनाव में मजबूती से उतरने पर है.

यह भी पढ़ें: गांधी फैमिली की बेहद करीबी रहीं मोहसिना किदवई; पहले चुनाव में चौंकाया, जानें राजनैतिक सफर

TAGGED:

ASSEMBLY ELECTIONS 2027
DADRI RALLY SAMAJWADI PARTY
SAMAJWADI PARTY PDA YATRA UPDATES
SAMAJWADI PARTY PDA VS BJP
UTTAR PRADESH LATEST NEWS UPDATES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.