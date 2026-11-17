मथुरा में BJP की दो दिवसीय बैठक खत्म; पंकज चौधरी बोले- "यूपी में तीसरी बार प्रचंड बहुमत की बनेगी सरकार"
यूपी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने मंगलवार को प्रेसवार्ता में दी जानकारी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 17, 2026 at 8:17 PM IST
मथुरा : भगवान श्री कृष्ण की नगरी में भाजपा की दो दिवसीय 16 और 17 नवंबर को बैठक हुई. बैठक के अंतिम दिन वर्ष 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर दो व्यापक मंथन किया गया. इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक समेत 55 प्रमुख पदाधिकारी बैठक में शामिल हुए.
यूपी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने प्रेसवार्ता में कहा कि दो दिवसीय बैठक की शुरुआत "राधे-राधे, राधे-राधे राधे कमल खिला दे" के उद्घोष के साथ शुरू हुई. उन्होंने कहा कि प्रदेश में ढाई करोड़ से ज्यादा जो सदस्य हैं, जो सक्रिय हैं, उनको प्रेरित करने के लिए बैठक की गई है.
उन्होंने कहा कि मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाजवादी पार्टी हो, चाहे कोई अन्य पार्टी हो उत्तर प्रदेश में सफलता नहीं मिलने वाली है. बीजेपी की पार्टी इन सबको रोकने का काम करेगी. उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में तीसरी बार प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी.
आज भगवान श्रीकृष्ण जी की पावन जन्मस्थली एवं धर्मनगरी मथुरा आगमन पर मा० सांसद (राज्यसभा) एवं विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री नितिन नबीन जी का आत्मीयतापूर्ण स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए। इस अवसर पर मा० मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार श्री योगी आदित्यनाथ जी, मा० उप मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, मा० केंद्रीय राज्यमंत्री एवं प्रदेश अध्यक्ष, भाजपा, उत्तर प्रदेश श्री पंकज चौधरी जी उपस्थित रहे। @nitinnabin @myogiadityanath @mppchaudhary @kpmaurya1— Brajesh Pathak (@brajeshpathakup) November 17, 2026
उन्होंने कहा कि दो दिवसीय बैठक के दौरान कुल 54 महत्वपूर्ण लोग जिसमें प्रदेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद और ब्रजेश पाठक, स्मृति ईरानी समेत कई महत्वपूर्ण लोग इसमें शामिल हुए.
विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा की मिशन 2027 योजना बैठक पंडित दीनदयाल उपाध्याय के गांव नगला चंद्रभान के पास गो अनुसंधान केंद्र परखम में 16 नवंबर को शुरू हुई. महत्वपूर्ण निर्णय और चिंतन मंथन की विस्तृत चर्चा होने के बाद कार्यक्रम का समापन दोपहर 2:00 बजे किया गया.
सांसद हेमा मालिनी ने कहा- "हमारी पार्टी अच्छा काम कर रही है" : भाजपा के मिशन 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर दूसरे दिन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन मथुरा पहुंचे. इस दौरान उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए बैठक की शुरुआत की.
इस दौरान सांसद हेमा मालिनी ने कहा कि हमारी पार्टी अच्छा काम कर रही है. उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव को लेकर हम अपनी तैयारी कर रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि तीसरी बार फिर से प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी.
यह भी पढ़ें : मथुरा में भाजपा की योजना बैठक; डिप्टी सीएम केशव बोले- तीसरी बार बनेगी भाजपा की सरकार