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मथुरा में BJP की दो दिवसीय बैठक खत्म; पंकज चौधरी बोले- "यूपी में तीसरी बार प्रचंड बहुमत की बनेगी सरकार"

मथुरा में BJP की दो दिवसीय बैठक खत्म ( Photo credit: ETV Bharat )

मथुरा : भगवान श्री कृष्ण की नगरी में भाजपा की दो दिवसीय 16 और 17 नवंबर को बैठक हुई. बैठक के अंतिम दिन वर्ष 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर दो व्यापक मंथन किया गया. इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक समेत 55 प्रमुख पदाधिकारी बैठक में शामिल हुए.

मथुरा में BJP की दो दिवसीय बैठक खत्म (Video credit: ETV Bharat) यूपी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने प्रेसवार्ता में कहा कि दो दिवसीय बैठक की शुरुआत "राधे-राधे, राधे-राधे राधे कमल खिला दे" के उद्घोष के साथ शुरू हुई. उन्होंने कहा कि प्रदेश में ढाई करोड़ से ज्यादा जो सदस्य हैं, जो सक्रिय हैं, उनको प्रेरित करने के लिए बैठक की गई है.