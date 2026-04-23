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'पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में खिलेगा कमल, ममता की विदाई तय', NDA नेताओं का बड़ा दावा

पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु विधानसभा के लिए चुनाव जारी है. परिणाम आने से पहले ही बिहार NDA के नेताओं ने जीत का बड़ा दावा किया.

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पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में एनडीए की जीत का दावा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 23, 2026 at 12:26 PM IST

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पटना : पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में जारी विधानसभा चुनावों के बीच बिहार के NDA नेताओं ने जीत का दावा किया है. भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बड़े नेताओं का दावा है कि दोनों राज्यों में जनता इस बार बदलाल के मूड में है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और एम.के.स्टालिन की सरकार का पतन निश्चित है.

बंगाल में पहला चरण, बड़े अंतर से ममता पीछे- JDU : जनता दल यूनाइटेड नेता राजीव रंजन प्रसाद ने पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु चुनाव पर कहा, "दोनों राज्यों में NDA की सरकार बनने जा रही है. पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को पहले चरण में ही बहुत बड़े अंतर से पीछे रहना होगा.

"जनता TMC सरकार की वापसी नहीं चाहती है और समान परिस्थिति तमिलनाडु में भी है. स्टालिन राज का खात्मा तय है."- राजीव रंजन प्रसाद, जदयू नेता

पश्चिम बंगाल की जनता बदलाव के मूड में- BJP : बिहार सरकार में मंत्री रामकृपाल यादव ने पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु चुनावों पर कहा, "दोनों राज्यों में चुनाव हो रहा है और वहां की जनता बदलाव के मूड में है. इस बार दोनों जगहों की सरकार बदलेगी और बीजेपी तथा उनके सहयोगी की सरकार बनेगी."

ममता ने बंगाल में कुछ काम नहीं किया - संजय सरावगी : बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी ने आज पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में हो रहे चुनावों पर कहा, "आज बंगाल और तमिलनाडु में चुनाव हो रहे हैं. बंगाल के लोग ज्यादा से ज्यादा अपने घरों से निकलकर वोट करें और बंगाल में TMC और ममता बनर्जी की जो 15 साल से सरकार है, उन्होंने बंगाल में कुछ काम नहीं किया है.

"उन्होंने सिर्फ उद्योगपतियों का पलायन किया और रोहिग्या बांग्लादेशियों को प्रशासन के सहयोग से बंगाल में भरवाया, इसलिए आज चुनाव है. ज्यादा से ज्यादा लोगों को मत देना चाहिए और बीजेपी की सरकार बने इसके लिए सभी को वोट करना चाहिए." - संजय सरावगी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष

पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में मतदान: पश्चिम बंगाल विधानसभा के पहले चरण में 152 सीटों और तमिलनाडु विधानसभा की सभी सीटों पर गुरुवार को वोटिंग हो रही है. मतदान सुबह 7 बजे से जारी है, जो शाम 6 बजे तक चलेगा. बंगाल में विधानसभा की कुल 294 सीटों में से 152 सीटों पर पहले चरण में मतदान चल रहा है. ये सीटें राज्य के 16 जिलों में फैली हैं. बाकी 142 सीटों पर मतदान 29 अप्रैल को होगा.

वहीं, तमिलनाडु में एक ही चरण में सभी 234 विधानसभा सीटों पर वोटिंग चल रही है. चुनाव आयोग की ओर से दोनों राज्यों में शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद की गई है. सभी राज्यों की मतगणना 4 मई को होगी.

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