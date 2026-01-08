ETV Bharat / state

विधानसभा चुनाव 2026: छत्तीसगढ़ से भूपेश बघेल, सचिन पायलट को बड़ी जिम्मेदारी, कांग्रेस का चुनावी बिगुल

कांग्रेस ने 5 राज्यों में BJP को घेरने अपने दिग्गज उतार दिए हैं. असम में भूपेश तो केरल में पायलट को पर्यवेक्षक बनाया है.

विधानसभा चुनाव 2026 में कांग्रेस (ETV Bharat Chhattisgarh)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 8, 2026 at 7:15 AM IST

रायपुर: विधानसभा चुनाव 2026 के लिए कांग्रेस ने बड़ा सियासी दांव चल दिया है. चार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में होने वाले चुनाव को लेकर पार्टी ने अपने सबसे भरोसेमंद और आक्रामक चेहरों को मैदान में उतार दिया है. छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट को मिली नई जिम्मेदारी सीधे-सीधे इस बात का संकेत है कि कांग्रेस अब रक्षात्मक नहीं, बल्कि फुल अटैक मोड में चुनाव लड़ने जा रही है.

असम में भूपेश बघेल की एंट्री: BJP के किले में सेंध लगाने की तैयारी

कांग्रेस नेतृत्व ने भूपेश बघेल को असम विधानसभा चुनाव के लिए वरिष्ठ पर्यवेक्षक बनाकर साफ कर दिया है कि पार्टी इस बार आधी-अधूरी लड़ाई नहीं लड़ेगी. भूपेश बघेल को एक ऐसे नेता के तौर पर देखा जाता है, जिसने छत्तीसगढ़ में BJP के मजबूत किले को ढहाकर सत्ता छीनी थी. अब वही मॉडल असम में दोहराने की तैयारी है. सियासी गलियारों में इसे “BJP के खिलाफ कांग्रेस का सबसे बड़ा स्ट्राइक कार्ड” माना जा रहा है.

विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के पर्यवेक्षक (ETV Bharat Chhattisgarh)

केरल में सचिन पायलट की तैनाती: कांग्रेस की चुनावी मशीन ऑन मोड

वहीं सचिन पायलट को केरल विधानसभा चुनाव का पर्यवेक्षक बनाकर कांग्रेस ने ये भी जता दिया है कि पार्टी अब सिर्फ बयानबाज़ी नहीं, बल्कि ग्राउंड लेवल मैनेजमेंट पर फोकस कर रही है. संगठन को दौड़ाने और युवाओं में जोश भरने के लिए सचिन पायलट की पहचान एक एक्टिव फील्ड कमांडर की रही है.
मतलब साफ है, केरल में अब चुनावी लड़ाई सिर्फ नारे की नहीं, मैनेजमेंट बनाम मशीनरी की होगी.

भूपेश का एलान: “लड़ेंगे—जीतेंगे” नहीं, ये है चुनावी युद्ध का ऐलान

जिम्मेदारी मिलते ही भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया पर लिखा —"असम में मिली इस जिम्मेदारी और भरोसे के लिए शीर्ष नेतृत्व का आभार… लड़ेंगे—जीतेंगे!"
सियासी जानकार इसे सिर्फ पोस्ट नहीं, बल्कि BJP के खिलाफ खुले युद्ध की घोषणा मान रहे हैं.

छत्तीसगढ़ से राष्ट्रीय सियासत का कंट्रोल रूम!

भूपेश बघेल और सचिन पायलट को मिली बड़ी जिम्मेदारी ये साफ कर रही है कि अब छत्तीसगढ़ सिर्फ एक राज्य नहीं, बल्कि कांग्रेस की राष्ट्रीय चुनावी रणनीति का पावर सेंटर बनता जा रहा है. एक तरफ भूपेश अनुभव और आक्रामक राजनीति का चेहरा, दूसरी तरफ पायलट मैनेजमेंट और मोबलाइजेशन का हथियार. कांग्रेस ने साफ कर दिया है: 2026 की लड़ाई अब आर-पार की है.

साल 2026 में देश के चार राज्यों पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और एक केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव होने हैं.

