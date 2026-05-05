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बलौदाबाजार में भाजपा का दावा: भय और आतंक की राजनीति का अंत, देश ने विकास को चुना

बलौदाबाजार भाजपा कार्यालय में जश्न मनाया गया. भाजपा नेता गौरीशंकर अग्रवाल और शिवरतन शर्मा ने कहा बीजेपी पर देशवासियों का भरोसा बढ़ रहा.

CELEBRATION IN BJP OFFICE
भाजपा कार्यालय में जश्न (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 5, 2026 at 7:42 AM IST

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बलौदाबाजार: पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद राजनीतिक माहौल गरमा गया है. बलौदाबाजार स्थित भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी नेताओं ने चुनाव नतीजों को “जनता का स्पष्ट जनादेश” बताते हुए इसे विकास और सुशासन की जीत करार दिया. प्रेस वार्ता में वरिष्ठ नेता गौरीशंकर अग्रवाल और शिवरतन शर्मा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि देश की जनता अब भय और हिंसा की राजनीति को नकार चुकी है और विकास आधारित राजनीति को स्वीकार कर रही है.

“बंगाल में बदलाव की लहर, भय की राजनीति खत्म”

नेताओं ने खास तौर पर पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणामों को ऐतिहासिक बताया. उनका कहना था कि वहां लंबे समय से भय, आतंक और हिंसा का माहौल था, लेकिन इस बार जनता ने निर्णायक बदलाव का रास्ता चुना. उन्होंने दावा किया कि भाजपा ने दो-तिहाई से अधिक सीटों पर जीत दर्ज कर पूर्ण बहुमत हासिल किया है. इसे लोकतंत्र की मजबूती बताते हुए नेताओं ने कहा कि अब राज्य में विकास, पारदर्शिता और शांति का नया दौर शुरू होगा.

बलौदाबाजार भाजपा कार्यालय में जश्न (ETV Bharat Chhattisgarh)

असम में लगातार तीसरी बार सरकार

असम में भाजपा की लगातार तीसरी बार सरकार बनने पर भी नेताओं ने खुशी जताई. उनका कहना था कि यह परिणाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों और केंद्र सरकार की योजनाओं पर जनता के भरोसे का प्रतीक है. उन्होंने कहा कि असम में विकास, सुरक्षा और स्थिरता के कारण जनता ने एक बार फिर भाजपा को मौका दिया है.

दक्षिण भारत में बढ़ता प्रभाव

पुडुचेरी में एनडीए समर्थित सरकार बनने को नेताओं ने “ऐतिहासिक” बताया. उनका कहना था कि यह दक्षिण भारत में भाजपा के बढ़ते प्रभाव का संकेत है. इसी कड़ी में केरल में पार्टी को मिली तीन सीटों को भी महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया गया. नेताओं ने कहा कि यह शुरुआत है और आने वाले समय में पार्टी यहां और मजबूत होगी.

तमिलनाडु पर भी बड़ा बयान

तमिलनाडु को लेकर नेताओं ने कहा कि वहां की राजनीति में भी बड़ा बदलाव देखने को मिला है. उन्होंने इसे “भय और आतंक के माहौल के अंत” का संकेत बताते हुए कहा कि जनता अब विकास और पारदर्शिता चाहती है.

“जनता का भरोसा मोदी-शाह नेतृत्व पर”

प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेताओं ने कहा कि इन चुनाव परिणामों से साफ है कि जनता का भरोसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व पर लगातार बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि भाजपा की नीतियां और योजनाएं सीधे जनता तक पहुंच रही हैं, जिससे लोगों में विश्वास मजबूत हुआ है.

कार्यकर्ताओं की मेहनत को दिया श्रेय

नेताओं ने इस जीत का श्रेय पार्टी कार्यकर्ताओं को देते हुए कहा कि जमीनी स्तर पर उनके लगातार प्रयासों के कारण ही यह सफलता संभव हो पाई है.उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ से भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल चुनाव प्रचार के लिए गए थे, जिन्होंने वहां संगठन को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई.

चुनाव आयोग की भूमिका की सराहना

नेताओं ने चुनाव आयोग की भूमिका की भी सराहना की. उनका कहना था कि पहले चुनावों में हिंसा की घटनाएं सामने आती थीं, लेकिन इस बार केंद्रीय बलों की तैनाती और सख्त निगरानी के कारण चुनाव निष्पक्ष तरीके से संपन्न हुए. उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र के लिए सकारात्मक संकेत है.

श्यामा प्रसाद मुखर्जी को किया याद

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नेताओं ने भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी याद किया. उन्होंने कहा कि जिस भूमि से उन्होंने राष्ट्रवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया, उसी क्षेत्र में आज भाजपा की सरकार बनना ऐतिहासिक उपलब्धि है.

“बलिदान और संघर्ष का परिणाम”

नेताओं ने कहा कि यह जीत केवल चुनावी परिणाम नहीं, बल्कि वर्षों के संघर्ष और बलिदान का परिणाम है. उन्होंने उन कार्यकर्ताओं और नेताओं को भी याद किया, जिन्होंने पिछले चुनावों के दौरान हिंसा में अपनी जान गंवाई. नेताओं का कहना था कि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया और आज पार्टी उस मुकाम पर पहुंची है, जहां जनता ने उसे स्पष्ट समर्थन दिया है.

स्थानीय स्तर पर भी दिखा उत्साह

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला. कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष आनंद यादव, प्रदेश प्रवक्ता प्रमोद शर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष सुलोचना यादव, जनपद पंचायत अध्यक्ष सुनीता वर्मा, डॉ. अजय राव और मीडिया प्रभारी आलोक अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे.

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बाइट1- शिवरतन शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष, भाजपा (सफ़ेद शर्त chasmaa ओर माथे me tikaa)

BIT2- गौरी शंकर अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधानसभा Conclusion:

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