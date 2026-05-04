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चुनावी रुझानों से गदगद भाजपा, मदन राठौड़ बोले- बंगाल ने तुष्टिकरण और आतंक को नकारा, सांसद जोशी ने कही ये बात...

​बंगाल में भय की राजनीति पर प्रहार : मदन राठौड़ ने विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के रुझानों पर खुशी जताते हुए ममता बनर्जी सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता ने सालों से व्याप्त भय और आतंक के माहौल को पूरी तरह नकार दिया है. राठौड़ ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस के शासन में लोकतांत्रिक मूल्यों की धज्जियां उड़ाई गईं. उन्होंने कहा, "बंगाल में कानून के शासन की जगह 'सरिया कानून' जैसी स्थिति पैदा हो गई थी, जहां आम नागरिक खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा था. लेकिन आज के रुझान बता रहे हैं कि वहां के लोगों ने तुष्टिकरण के खिलाफ विकास को चुना है.

जयपुर : पश्चिम बंगाल और असम सहित पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणामों की मतगणना जारी है. शुरुआती रुझानों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की मजबूत बढ़त देखकर राजस्थान भाजपा मुख्यालय में उत्साह का माहौल है. सोमवार को जयपुर स्थित पार्टी कार्यालय में मीडिया से मुखातिब होते हुए प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने इस जीत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों और जनता के अटूट विश्वास का परिणाम बताया. इधर चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने विधानसभा चुनाव परिणाम पर खुशी जाहिर की है.

मदन राठौड़ ने कहा कि कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम अब सामने आ रहा है. उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देशभर में कमल खिल रहा है और जनता भाजपा की नीतियों तथा विकास कार्यों पर भरोसा जता रही है. राठौड़ ने विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के संदर्भ में कहा कि वहां की जनता ने भय और आतंक के खिलाफ मतदान किया है. उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी के शासनकाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई थी और जनता खुद को असुरक्षित महसूस कर रही थी. राठौड़ ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं ने बेहद कठिन परिस्थितियों में मेहनत की है. उन्होंने दावा किया कि ममता सरकार के दौरान तुष्टिकरण की राजनीति अपने चरम पर थी, जिससे आम जनता परेशान थी. उन्होंने विश्वास जताया कि भाजपा पश्चिम बंगाल में 175 से अधिक सीटें जीतकर ऐतिहासिक सफलता हासिल करेगी, साथ ही उन्होंने कहा कि असम में भाजपा स्पष्ट रूप से सरकार बनाने जा रही है और अन्य राज्यों में भी पार्टी बढ़त बनाए हुए है.

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देश की राजनीति को नई दिशा मिलेगी : राठौड़ ने कार्यकर्ताओं की सराहना करते हुए कहा कि उनकी मेहनत और समर्पण ही पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है. उन्होंने कहा कि भाजपा हमेशा विकास, सुशासन और पारदर्शिता की राजनीति करती है, और यही कारण है कि जनता लगातार पार्टी को समर्थन दे रही है. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में इन चुनाव परिणामों से देश की राजनीति को नई दिशा मिलेगी और भाजपा और अधिक मजबूती के साथ उभरेगी. उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 'विकसित भारत 2047' का सपना अब हकीकत में बदलता दिख रहा है. राठौड़ ने कार्यकर्ताओं के समर्पण की सराहना करते हुए कहा कि उनकी मेहनत ने ही आज देश भर में कमल खिलाने का मार्ग प्रशस्त किया है.

सांसद जोशी बोले पीएम मोदी की नीतियों की जीत (वीडियो सोर्स- सांसद सीपी जोशी कार्यालय)

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सीपी जोशी ने जीत पर जताई खुशी : पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के परिणामों को लेकर भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी का बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने चुनाव परिणाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की जीत बताया. साथ ही यह भी कहा कि बंगाल में भय को समाप्त कर वहां की जनता ने विश्वास को मतदान किया. सांसद सीपी जोशी ने कहा, "पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव पर मैं अपनी तरफ से सभी को बधाई देता हूं. यह जीत नरेंद्र मोदी की नीतियों की जीत है. यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति विश्वास की जीत है. जोशी ने कहा, "मैं सोचता हूं कि प्रधानमंत्री की गारंटी पर विश्वास करना, केंद्रीय गृहमंत्री की कुशल रणनीति के कारण बंगाल में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनी है. असम में भी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है. उन्होंने आगे कहा, "मैं सोचता हूं बंगाल में कई वर्षों से लोग पीड़ित, प्रताड़ित थे. आज इस बार सब लोगों ने भय को समाप्त कर के एक विश्वास को वोट दिया. इसीलिए वहां बड़े अंतर से पहली बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है.