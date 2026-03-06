ETV Bharat / state

विधानसभा बजट सत्र : आज सदन में पारित होगा डिस्टर्ब्ड एरिया बिल , हंगामे के पूरे आसार

राजस्थान विधानसभा में आज ‘डिस्टर्ब एरिया बिल’ को लेकर जोरदार हंगामे के आसार हैं. आज इसे पास कराने की कोशिश की जाएगी.

Disturbed Areas Bill
राजस्थान विधानसभा (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 6, 2026 at 9:11 AM IST

4 Min Read
जयपुर : राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र में आज का दिन महत्वपूर्ण रहने वाला है. सदन में भजनलाल सरकार 'विक्षुब्ध क्षेत्रों में स्थावर संपत्ति के अंतरण का प्रतिषेध और परिसरों से किरायेदारों को बेदखली से संरक्षण के लिए उपबंध विधेयक, 2026' (अशांत क्षेत्र विधेयक) चर्चा के बाद पारित कराने की तैयारी में है. इस विधेयक का उद्देश्य ऐसे क्षेत्रों में संपत्ति की जबरन बिक्री को रोकना और किरायेदारों को बेदखली से सुरक्षा प्रदान करना है. विधेयक के पारित होने के दौरान हंगामे के पूरे आसार हैं और विपक्ष लगातार इस विधेयक का सदन के अंदर और बाहर विरोध कर रहा है.

विधानसभा की कार्यवाही प्रश्नकाल से शुरू होगी. आज के लिए तारांकित प्रश्नों की सूची में 22 प्रश्न शामिल हैं, जबकि अतारांकित प्रश्नों की सूची में 24 प्रश्न रखे गए हैं. इन प्रश्नों के माध्यम से विभिन्न विभागों से जुड़े मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगे जाएंगे. सदन में जिन विभागों से संबंधित सवाल-जवाब होंगे, उनमें उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा से संबंधित विभाग, कृषि विभाग, शिक्षा विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जल संसाधन विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सहकारिता विभाग तथा नगरीय विकास विभाग प्रमुख रूप से शामिल हैं.

सदन में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव: सत्र के दौरान कई विधायकों द्वारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी लाए जाएंगे. विधायक श्रीचंद कृपलानी मेवाड़ क्षेत्र के महाविद्यालयों की संबद्धता को राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (RUHS), जयपुर से मारवाड़ मेडिकल विश्वविद्यालय (MMU), जोधपुर में स्थानांतरित करने के निर्णय पर पुनर्विचार करने और इसे निरस्त करने की मांग को लेकर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे. वहीं विधायक गोविंद सिंह डोटासरा पशुपालन विभाग में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाते हुए पशुपालन एवं डेयरी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे. सदन की कार्यवाही के दौरान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की एक अधिसूचना सदन की मेज पर रखेंगे. इसके अलावा उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन सदन के पटल पर प्रस्तुत करेंगी. सदन में कई जनहित से जुड़े मुद्दों पर विधायकों द्वारा याचिकाएं भी प्रस्तुत की जाएंगी.

क्या है डिस्टर्ब्ड एरियाज बिल: राजस्थान सरकार द्वारा विधानसभा में लाया जाने वाला डिस्टर्ब्ड एरियाज बिल, 2026 उन क्षेत्रों के लिए प्रस्तावित है, जिन्हें सरकार 'विक्षुब्ध क्षेत्र' यानि अशांत घोषित करती है. इन क्षेत्रों में जमीन या मकान की खरीद-फरोख्त और हस्तांतरण पर नियंत्रण रखा जाएगा. विधेयक के अनुसार, राज्य सरकार किसी भी ऐसे इलाके को विक्षुब्ध क्षेत्र घोषित कर सकती है, जहां सांप्रदायिक तनाव, दंगे या कानून-व्यवस्था की स्थिति अस्थिर हो. ऐसे क्षेत्रों में स्थावर संपत्ति (जमीन, मकान आदि) का हस्तांतरण सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा. सदन का माहौल गरम रहने के पूरे आसार हैं. सरकार जहां इस विधेयक को पारित कराने का प्रयास करेगी, वहीं विपक्ष की ओर से जोरदार विरोध और हंगामे की संभावना जताई जा रही है. विपक्ष इस विधेयक को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है. विपक्ष का आरोप है कि यह विधेयक संपत्ति के लेन-देन पर अनावश्यक नियंत्रण स्थापित कर सकता है और इससे कई संवैधानिक तथा सामाजिक प्रश्न खड़े हो सकते हैं. इसी कारण सदन में विधेयक पर तीखी बहस और शोर-शराबे के आसार बताए जा रहे हैं. इसी प्रकार एक दिन पहले विधायक गोविंद सिंह डोटासरा की ओर से दिए बयान पर भी हंगामा हो सकता है.

