विधानसभा से 13476 करोड़ का दूसरा अनुपूरक बजट पास, पीएम आवास को सबसे ज्यादा आवंटन

विधानसभा से 13476 करोड़ का दूसरा अनुपूरक बजट पास, पीएम आवास को सबसे ज्यादा आवंटन
मध्य प्रदेश विधानसभा हुआ स्थगित, पीएम आवास को मिले 4 हजार करोड़. नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि जनहित में नहीं था अनुपूरक बजट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : December 5, 2025 at 6:19 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुक्रवार को समाप्त हो गया. सत्र के आखिरी दिन सदन में 13,476 करोड़ 94 लाख 83 हजार 585 रुपये का दूसरा अनुपूरक बजट बहुमत से पारित हुआ. इसमें सबसे अधिक राशि पीएम आवास योजना, लाडली बहना और किसानों की फसल समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए सबसे अधिक राशि आवंटित की गई है.
इसके अलावा नर्मदा घाटी विकास विभाग को सरदार सरोवर के डूब क्षेत्र में प्रभावितों के भू अर्जन समेत अन्य कार्यों के लिए 600 करोड़ रुपये और स्थानीय निकायों को अनुदान के रूप में 1633 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है.
सीएम डॉ. मोहन यादव ने नेता प्रतिपक्ष को दिया धन्यवाद
सदन में अनुपूरक बजट पारित होने के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने वक्तव्य में कहा कि मैं नेता प्रतिपक्ष का धन्यवाद देता हूं. विपक्ष ने सकारात्मक भूमिका अदा की. पक्ष के सभी सदस्य और मंत्रियों को भी धन्यवाद. सभी ने एक मत होकर विकास के लिए काम किया है.
सीएम ने कहा कि सोयाबीन की भावांतर योजना के तहत प्रदेश नया अध्याय लिख रहा है. भोपाल में कश्मीर जैसा आनंद लेने के लिए शिकारा की सौगात भी मिली है. अनुपूरक बजट भी प्रदेश के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा. यह सत्र गरिमा पूर्ण रहा यह काम करने की प्रेरणा भी देता है.
पीएम आवास को मिले 4 हजार करोड़ रुपये
अनुपूरक बजट पर अपने वक्तव्य में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा "प्रमुख योजना में प्रधानमंत्री आवास योजना में 4 हजार करोड़ का प्रावधान किया है. इसके अलावा उपार्जन, भावांतर, लाड़ली बहना योजना समेत कई योजनाओं के लिए द्वितीय अनुपूरक बजट में प्रावधान किया है. हम कर्ज लेकर राजस्व में खर्च नहीं कर रहे हैं, हम पूंजीगत मद में व्यय कर रहे हैं. कर्ज ले रहे हैं तो नायाब और सीमा में ब्याज भी समय पर दे रहे हैं. कर्ज भी समय पर भर रहे हैं. कांग्रेस ने कर्ज लेकर वेतन बाटें और घर भरे. लेकिन सरकार में कोई भेदभाव नहीं है, कांग्रेस के विधायकों के क्षेत्र में भी विकास कर रहे हैं."
किसानों और युवाओं को नजरअंदाज किया गया
नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि सरकार का अनुपूरक बजट जनहित में नहीं था. इसमें युवाओं के लिए नौकरी और रोजगार की बात नहीं हुई. न इस बजट में किसानों और मक्का खरीदी का कोई प्रावधान रखा गया. न सरकार प्याज खरीदना चाहती है, किसान रो रहा है. इधर सरकार जो खर्च करना चाहती है, बड़े-बड़े बंगले बनाकर, नए जेट विमान खरीदकर, लेकिन किसानों और युवाओं को नजरअंदाज किया गया है. आदिवासियों को जंगलों से निकाला जा रहा है. खदानें अडानी को आवंटित की जा रही हैं.
कुल अनुपूरक बजट - 13,476 करोड़ 94 लाख 83 हजार 585 रुपये
- पीएम आवास के लिए - 4 हजार करोड़ रुपये
- लाडली बहना के लिए - 1,794 करोड़ रुपये
- स्थानीय निकायों को अनुदान राशि - 1633 करोड़ रुपये
- समर्थन मूल्य पर फसल खरीदी के लिए - 2001 करोड़ रुपये
- बरगी नहर डायवर्सन के लिए - 200 करोड़ रुपये
- इंदिरा सागर परियोजना के लिए - 94 करोड़ रुपये
- लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत भूअर्जन और मुआवजे के लिए - 300 करोड़ रुपये
- श्री कृष्ण पाथेय योजना के लिए - 15 करोड़ रुपये
- नए जेट विमान के लिए - 5.40 करोड़ रुपये
- विमान के परिवहन खर्च के लिए - 75 करोड़
- बहु क्लस्टर के लिए - 63 करोड़ रुपये
- अमृत टू के तहत मिलियन प्लस शहरों के लिए - 115 करोड़
- औद्योगिक नीति निवेश प्रोत्साहन विभाग के अंर्गत भू-अर्जन, सर्वे, डिमार्केशन, सर्विस चार्ज के लिए - 650 करोड़
- स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत समग्र शिक्षा के लिए - 122 करोड़
- जल संसाधन के अंतर्गत बांधों के लिए - 300 करोड़ रुपये
- नर्मदा घाटी विकास विभाग में सरदार सरोवर के डूब क्षेत्र में भू-अर्जन समेत अन्य कार्यों के लिए - 600 करोड़ रुपये