महिला के साथ हैवानियत की हदें पार, चरित्र शंका में पहले बेरहमी से पिटाई की फिर सिर मुंडाते हुए कपड़े फाड़े
पीड़िता का आरोप है उसके साथ अमानवीय व्यवहार करते हुए उसके ऊपर यूरिन भी डाला गया, फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 18, 2026 at 9:09 PM IST
सूरजपुर/कोरिया: कोरिया जिले में एक महिला के साथ हैवानियत और मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, चरित्र शंका के चलते एक आरोपी ने अपनी पत्नी के साथ क्रूरता की सारी हदें पार कर दी. आरोप है कि पति ने पत्नी की ना सिर्फ बेरहमी से पिटाई की बल्कि उसके बाल भी काट दिए. इसके अलावा बच्चों के सामने उसे प्रताड़ित किया. इतना ही नहीं, आरोपी पति ने पूरी घटना का वीडियो भी बनवाया.
क्या है मामला?
दरअसल, पूरा मामला सूरजपुर जिले के करंजी गांव का है. 20 साल पहले पीड़िता अपना घर छोड़कर प्रेमी के साथ पत्नी के रूप में रह रह रही थी. 20 साल तक दोनों एक साथ रहे. दोनों के चार बच्चे भी हैं. लेकिन कुछ सालों से चरित्र शंका को लेकर विवाद चल रहा था. महिला पर आरोपी शक करता था और इसी विवाद के चलते महिला 2 साल से अलग रह रही थी.
रिश्तेदार के घर पहुंचा आरोपी
बताया जा रहा है कि इस दौरान पीड़िता अपने रिश्तेदारों से मिलने कोरिया गई हुई थी. इसकी जानकारी मिलने के बाद आरोपी भी अपने बच्चों के साथ वहां पहुंचा और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी. आरोप है कि उसने पीड़िता के हाथ-पैर बांध दिए और सिर मुंडाते हुए अमानवीय व्यवहार किया.
बच्चों से भी पिटाई कराई
आरोपी ने महिला के कपड़े भी फाड़ दिए. पीड़िता का आरोप है कि उसने अपने बच्चों से भी पिटाई कराई और सिर पर यूरिन डालते हुए प्रताड़ित किया. घटना के बाद पीड़िता ने कोरिया जिले के पटना थाने में शिकायत दर्ज कराई है. पीड़िता का कहना है कि शिकायत दिए कई दिन बीत जाने के बाद भी आरोपी के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद उसने स्थानीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से मामले को सामने रखा.
महिला ने थाने में मारपीट की शिकायत कराई थी जिस पर कार्रवाई की गई थी, पहले अमानवीय हरकतों जैसी शिकायत नहीं थी, अब आगे और धारा 123 जोड़ते हुए कार्रवाई की जा रही है- डॉ. सुरेश चौबे, ASP, कोरिया
पुलिस ने कहा- सख्त कार्रवाई होगी
कोरिया पुलिस ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज की गई है. मामले की जांच की जा रही है और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.