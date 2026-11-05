नैनीताल स्कूली बच्चों से मारपीट मामला, बाल संरक्षण आयोग सख्त, 10 दिन में मांगी रिपोर्ट
उत्तराखंड बाल संरक्षण अधिकार आयोग ने कहा जांच में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 5, 2026 at 8:48 PM IST
नैनीताल: ओखलकांडा ब्लॉक स्थित राजकीय इंटर कॉलेज डालकन्या भोलापुर में बच्चों के साथ मारपीट और धरना-प्रदर्शन से जुड़े मामले ने तूल पकड़ लिया है. सोशल मीडिया में खबरें सामने आने के बाद उत्तराखंड बाल संरक्षण अधिकार आयोग ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है. आयोग के सदस्य योगेश सिंह रजवार ने विद्यालय पहुंचकर बच्चों से बातचीत की. साथ ही अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. उन्होंने मामले में दस दिन में जांच रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं.
भीमताल विधानसभा के दूरस्थ क्षेत्र ओखलकांडा स्थित राजकीय इंटर कॉलेज डालकन्या भोलापुर में बच्चों के साथ कथित मारपीट और धरना-प्रदर्शन का मामला अब बाल संरक्षण अधिकार आयोग की निगरानी में है. विद्यालय में हुए घटनाक्रम को लेकर सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों पर सामने आई खबरों के साथ ही आयोग को मिली शिकायतों के बाद मामले को गंभीरता से लिया गया है.
उत्तराखंड बाल संरक्षण अधिकार आयोग के सदस्य योगेश सिंह रजवार ने विद्यालय पहुंचकर पूरे प्रकरण की समीक्षा की. उन्होंने सबसे पहले विद्यालय भवन का निरीक्षण किया. वहां उपलब्ध शैक्षणिक एवं बुनियादी सुविधाओं का जायजा लिया. इसके बाद विद्यार्थियों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं और विद्यालय में पढ़ाई के माहौल तथा व्यवस्थाओं की जानकारी ली. इसके बाद आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में बच्चों के साथ कथित मारपीट, धरना-प्रदर्शन और इससे विद्यालय के शैक्षणिक वातावरण पर पड़ने वाले प्रभावों को लेकर चर्चा की गई.
बैठक में शिक्षा विभाग, बाल कल्याण समिति, जिला प्रोबेशन कार्यालय, बाल कल्याण पुलिस इकाई, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग टीम, चाइल्ड हेल्पलाइन, खन्स्यू थाना पुलिस और विद्यालय प्रबंधन के प्रतिनिधि मौजूद रहे. आयोग सदस्य योगेश सिंह रजवार ने शिक्षा विभाग को नोडल विभाग बनाते हुए मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच के निर्देश दिए. जांच के लिए खंड शिक्षा अधिकारी ओखलकांडा सोहलिता नेगी और खंड शिक्षा अधिकारी भीमताल कैना चौहान सहित संबंधित विभागों के अधिकारियों को शामिल किया गया है.
सभी संबंधित अधिकारियों को दस दिन के भीतर जांच रिपोर्ट आयोग को सौंपनी होगी. इस दौरान उन्होंने कहा जांच में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. बच्चों की सुरक्षा, सम्मान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है. विद्यालय में मारपीट, उत्पीड़न या ऐसी गतिविधियां स्वीकार्य नहीं हैं, जिनसे बच्चों की पढ़ाई और मानसिक स्थिति प्रभावित हो. जांच रिपोर्ट मिलने के बाद तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
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