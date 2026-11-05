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नैनीताल स्कूली बच्चों से मारपीट मामला, बाल संरक्षण आयोग सख्त, 10 दिन में मांगी रिपोर्ट

नैनीताल स्कूली बच्चों से मारपीट मामला ( ETV Bharat )

नैनीताल: ओखलकांडा ब्लॉक स्थित राजकीय इंटर कॉलेज डालकन्या भोलापुर में बच्चों के साथ मारपीट और धरना-प्रदर्शन से जुड़े मामले ने तूल पकड़ लिया है. सोशल मीडिया में खबरें सामने आने के बाद उत्तराखंड बाल संरक्षण अधिकार आयोग ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है. आयोग के सदस्य योगेश सिंह रजवार ने विद्यालय पहुंचकर बच्चों से बातचीत की. साथ ही अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. उन्होंने मामले में दस दिन में जांच रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं.

भीमताल विधानसभा के दूरस्थ क्षेत्र ओखलकांडा स्थित राजकीय इंटर कॉलेज डालकन्या भोलापुर में बच्चों के साथ कथित मारपीट और धरना-प्रदर्शन का मामला अब बाल संरक्षण अधिकार आयोग की निगरानी में है. विद्यालय में हुए घटनाक्रम को लेकर सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों पर सामने आई खबरों के साथ ही आयोग को मिली शिकायतों के बाद मामले को गंभीरता से लिया गया है.