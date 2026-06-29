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जयपुर की सेंट्रल जेल में विचाराधीन बंदी के साथ मारपीट, सात बंदियों के खिलाफ मुकदमा

जयपुर: राजधानी जयपुर की कड़ी सुरक्षा वाली सेंट्रल जेल एक बार फिर सुर्खियों में है. अब जेल में एक विचाराधीन बंदी के साथ बेरहमी से मारपीट का मामला सामने आया है. इस संबंध में जेल प्रशासन की रिपोर्ट पर लालकोठी थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है. लालकोठी थानाधिकारी श्यामसुंदर शर्मा ने बताया कि विचाराधीन बंदी मनीष अजमेरा उर्फ मोंटू के साथ मारपीट की घटना का मुकदमा दर्ज हुआ है. मामले की जांच जारी है.

सात बंदियों के खिलाफ मुकदमा: उन्होंने बताया कि सेंट्रल जेल के जेल प्रहरी योगेश कुमार जाट ने मुकदमा दर्ज करवाया है. उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि यह घटना 26 जून की है. वार्ड नंबर दो की बैठक नंबर एक में बंद विचाराधीन बंदी मनीष अजमेरा के साथ अन्य विचाराधीन बंदियों मनराज, मनीष टेपण, महेंद्र यादव, मुन्ना साबिर, मनीष, मोहित और मनोज ने मारपीट की.

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