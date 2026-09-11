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श्रीगंगानगर: सादुलशहर में मारपीट, पदमपुर में भाजपा-कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प, पुलिस ने संभाला मोर्चा

पदमपुर नगरपालिका के वार्ड नंबर 9 के मतदान केंद्र पर भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई.

Police brought the situation under control
पुलिस ने संभाली स्थिति (ETV Bharat Sriganganagar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 11, 2026 at 4:03 PM IST

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श्रीगंगानगर: जिले में दूसरे चरण के नगर निकाय चुनाव के दौरान मतदान के बीच कई जगहों पर गहमागहमी देखने को मिली. सादुलशहर में बूथ के बाहर दो प्रत्याशियों के समर्थक आपस में भिड़ गए और मारपीट हो गई. वहीं पदमपुर के वार्ड नंबर 9 में भाजपा-कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प से माहौल तनावपूर्ण हो गया. दोनों घटनाओं की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला. जिले में 2,63,087 मतदाता अपने शहर की सरकार चुनने के लिए मतदान कर रहे हैं. दूसरे चरण में श्रीगंगानगर नगर परिषद के साथ केसरीसिंहपुर, श्रीकरणपुर, गजसिंहपुर, सादुलशहर और पदमपुर नगर पालिकाओं में मतदान हो रहा है.

सादुलशहर में दो प्रत्याशियों के समर्थकों में मारपीट: सीओ ग्रामीण भूपेंद्र सोनी ने बताया कि सादुलशहर नगरपालिका चुनाव के दौरान धान मंडी स्थित कृषि उपज मंडी समिति बूथ के बाहर दो प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच विवाद हो गया. देखते ही देखते दोनों पक्षों में हाथापाई और मारपीट शुरू हो गई. घटना के बाद मौके पर यातायात भी प्रभावित हुआ और अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

भाजपा–कांग्रेस समर्थकों के बीच झड़प (ETV Bharat Sriganganagar)

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पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में लिया: सूचना मिलते ही सीओ ग्रामीण और सीआई मलकीयत सिंह मान पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे. दोनों अधिकारियों ने मोर्चा संभालते हुए काफी मशक्कत के बाद स्थिति को नियंत्रित किया और यातायात व्यवस्था बहाल करवाई. घटना की जानकारी मिलने पर पूर्व विधायक जगदीश चंद्र जांगिड़ भी समर्थकों के साथ मौके पर पहुंचे. उन्होंने सीओ, सीआई और चुनाव अधिकारी के सामने घटना को लेकर नाराजगी जताई.

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पदमपुर में भाजपा-कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प: वहीं पदमपुर नगरपालिका के वार्ड नंबर 9 के मतदान केंद्र पर भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई. सूचना मिलते ही भारी पुलिस जाब्ता बूथ पर पहुंचा. पुलिस की मौजूदगी में करीब 20 मिनट तक बूथ पर गहमागहमी की स्थिति बनी रही. वार्ड नंबर 9 को भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए हॉट सीट माना जा रहा है. पुलिस की सक्रियता के बाद स्थिति पर नियंत्रण किया गया और मतदान प्रक्रिया जारी रही.

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सादुलशहर में मारपीट
ASSAULT IN SADULSHAHAR
CLASH BETWEEN CANDIDATE SUPPORTERS
नगर निकाय चुनाव 2026
SRI GANGANAGAR NAGAR NIKAY CHUNAV

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