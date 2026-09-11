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श्रीगंगानगर: सादुलशहर में मारपीट, पदमपुर में भाजपा-कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प, पुलिस ने संभाला मोर्चा

पुलिस ने संभाली स्थिति ( ETV Bharat Sriganganagar )