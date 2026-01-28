AEN से मारपीट प्रकरण में पूर्व विधायक मलिंगा सहित अन्य पर आरोप तय
अदालत ने अभियोजन पक्ष को 21 फरवरी से अपनी साक्ष्य पेश करने को कहा है. जानिए पूरा मामला...
January 28, 2026
जयपुर: एसटी, एससी मामलों की विशेष अदालत ने बिजली कंपनी के एईएन से मारपीट के मामले में पूर्व विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ आईपीसी और एसटी, एससी एक्ट के तहत आरोप तय किए हैं. वहीं, अदालत ने अभियोजन पक्ष को 21 फरवरी से अपनी साक्ष्य पेश करने को कहा है. सुनवाई के दौरान मलिंगा सहित अन्य आरोपी अदालत में पेश हुए. अदालत की ओर से प्रकरण को लेकर इन आरोपियों पर चार्ज फ्रेम किए गए, जिससे आरोपियों ने इनकार कर मामले की ट्रायल चाही. इस पर अदालत ने अभियोजन पक्ष को अपने साक्ष्य पेश करने को कहा है.
पीड़ित पक्ष की अधिवक्ता मालती ने बताया कि 29 मार्च, 2022 को बाड़ी थाने में मलिंगा और उनके समर्थकों के खिलाफ बिजली कंपनी के एईएन हर्षाधिपति हमला और मारपीट का मामला दर्ज कराया था. वहीं, हाईकोर्ट ने 17 मई, 2022 को मलिंगा को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए था. जमानत मिलने के बाद जुलूस निकालने के चलते अदालत ने 5 जुलाई, 2024 को मलिंगा की जमानत रद्द करते हुए उसे 30 दिन में सरेंडर करने को कहा था.
इसके खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 22 जुलाई, 2024 को हाईकोर्ट के जमानत रद्द करने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी. वहीं, 8 नवंबर, 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने रोक को हटाते हुए मलिंगा को सरेंडर करने को कहा था. मलिंगा के सरेंडर करने के बाद 13 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने उसे जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए थे. वहीं, हाईकोर्ट ने मुकदमे की सुनवाई धौलपुर से जयपुर में ट्रांसफर करने के आदेश दिए थे. इसके खिलाफ मलिंगा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मामले में दखल से इनकार कर दिया था.
ईओ, आरओ भर्ती पेपर लीक के आरोपी को जमानत नहीं : वहीं, अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-1 महानगर द्वितीय ने अधिशासी अधिकारी और राजस्व अधिकारी भर्ती-2022 पेपर लीक मामले में आरोपी पोरव कालेर को जमानत पर रिहा करने से इनकार कर दिया है. अदालत ने यह आदेश आरोपी की तीसरे जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज करते हुए दिए. पीठासीन अधिकारी बीएल चंदेल ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी के खिलाफ विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में नकल कराने के आधा दर्जन से अधिक प्रकरण विचाराधीन हैं. आरोपी की ओर से नकल गिरोह चलाकर किए गए कृत्य के कारण परीक्षा रद्द हुई और मेहनत करने वाले अभ्यर्थी चयन से वंचित हो गए. ऐसे में आरोपी को जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता.
जमानत प्रार्थना पत्र में कहा गया कि वह अक्टूबर, 2024 से जेल में बंद है। वहीं अन्य आरोपियों की हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से पूर्व में जमानत हो चुकी है. उसके खिलाफ कोई शिकायत नहीं हुई है. प्रकरण में केवल लिखित परीक्षा हुई और किसी का भी नौकरी में चयन नहीं हुआ. इसके अलावा लिखित परीक्षा में प्रश्न पत्रों की अलग-अलग सीरीज होने के कारण किसी भी यंत्र से नकल कराना संभव नहीं है.
बीकानेर में दर्ज एफआईआर में पकड़े गए अभ्यर्थियों ने तुलछाराम का नाम बताया था और उसकी पूर्व में जमानत हो चुकी है. उसके खिलाफ प्रकरण में आरोप पत्र भी पेश हो चुका है. ऐसे में उसे जमानत पर रिहा किया जाए. जिसका विरोध करते हुए विशेष लोक अभियोजक बीएस चौहान ने कहा कि आरोपी के खिलाफ समान प्रकृति के आधा दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं. आरोपी ने अपनी पत्नी सहित अन्य अभ्यर्थियों को नकल कराई है. मामले में आरपीएससी सचिव की ओर से अगस्त, 2024 को भेजे पत्र के आधार पर रिपोर्ट दर्ज की गई है. ऐसे में आरोपी की जमानत याचिका को खारिज किया जाए. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को जमानत पर रिहा करने से इनकार कर दिया है.