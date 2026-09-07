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धनबाद में आर्यन केल्विन के कार्यक्रम में मचा बवाल, जमकर हुई तोड़फोड़ और मारपीट

धनबाद में आर्यन केल्विन के कार्यक्रम में जमकर तोड़फोड़ और मारपीट हुई, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.

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आर्यन केल्विन के कार्यक्रम में हंगामा (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 7, 2026 at 10:55 AM IST

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धनबाद: गोल्फ ग्राउंड में यूट्यूबर और ब्लॉगर केल्विन आर्यन के पब्लिक मीट कार्यक्रम के दौरान जमकर हंगामा हुआ. देखते ही देखते भीड़ बेकाबू हो गई और मारपीट के साथ तोड़फोड़ शुरू हो गई. बड़ी संख्या में लोग स्टेज की ओर बढ़ गए और पंडाल को भी क्षतिग्रस्त कर दिया. अचानक हुए हंगामे से कार्यक्रम स्थल पर अफरा-तफरी मच गई.

घटना में कई लोगों के घायल होने की भी सूचना है. मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों को भीड़ नियंत्रित करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी. हालात बिगड़ते देख पुलिस ने हस्तक्षेप कर कार्यक्रम को बंद करा दिया.

आर्यन केल्विन के कार्यक्रम में मचा बवाल (Etv Bharat)

दरअसल, केल्विन आर्यन की ओर से गोल्फ ग्राउंड में पब्लिक मीट कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. कार्यक्रम के लिए बड़े स्तर पर तैयारी की गई थी. स्टेज के साथ डीजे और साउंड सिस्टम की भी व्यवस्था की गई थी. कार्यक्रम में झारखंड के अलग-अलग इलाकों के अलावा दूसरे राज्यों से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे. इसी बीच मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू के निधन के बाद राज्य में दो दिन के राजकीय शोक की घोषणा की गई. इसके बाद प्रशासन और पुलिस की टीम कार्यक्रम स्थल पर पहुंची और आयोजकों को डीजे तथा तेज आवाज वाले साउंड सिस्टम का इस्तेमाल नहीं करने का निर्देश दिया.

Assault and vandalism at Aryan Kelvin event in Dhanbad
आर्यन केल्विन का पब्लिक मीट कार्यक्रम (ETV BHARAT)

प्रशासन की ओर से कार्यक्रम को सादगी से आयोजित करने को कहा गया. हालांकि, कार्यक्रम शुरू होने के बाद धीरे-धीरे भीड़ बढ़ती गई. कुछ देर बाद स्थिति अचानक बिगड़ गई और लोग हंगामा करने लगे. देखते ही देखते मारपीट शुरू हो गई. भीड़ स्टेज तक पहुंच गई और पंडाल में भी तोड़फोड़ की गई. इससे पूरे कार्यक्रम स्थल पर भगदड़ जैसे हालात बन गए. स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को मौके पर हस्तक्षेप करना पड़ा. काफी प्रयास के बाद भी जब हालात सामान्य नहीं हुए तो पुलिस ने कार्यक्रम को बंद करा दिया.

Assault and vandalism at Aryan Kelvin event in Dhanbad
आर्यन केल्विन का पब्लिक मीट कार्यक्रम (ETV BHARAT)

घटना को लेकर एसडीएम लोकेश बारंगे ने कहा कि पूरे मामले की पुलिस स्तर से जांच-पड़ताल की जा रही है. हंगामा और तोड़फोड़ में शामिल लोगों को चिन्हित किया जाएगा. जांच के बाद जो भी लोग दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

Assault and vandalism at Aryan Kelvin event in Dhanbad
आर्यन केल्विन के पब्लिक मीट कार्यक्रम में हंगामा (ETV BHARAT)

एसडीएम लोकेश बारंगे ने बताया कि कार्यक्रम में डीजे और लाउडस्पीकर बजाए जाने की सूचना मिली थी. सूचना के बाद पुलिस की टीम शाम के समय कार्यक्रम स्थल पर पहुंची और डीजे व लाउडस्पीकर को बंद करा दिया था. इसके बावजूद रात में कार्यक्रम के दौरान मारपीट और हंगामे की घटना सामने आई. मामले की जांच पुलिस स्तर से की जा रही है. घटना में शामिल लोगों को चिन्हित कर उनके खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

Assault and vandalism at Aryan Kelvin event in Dhanbad
आर्यन केल्विन के कार्यक्रम में तोड़फोड़ (ETV BHARAT)

इस पूरे घटनाक्रम के बाद कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं. राजकीय शोक के दौरान कार्यक्रम को लेकर प्रशासन ने जब सादगी बरतने का निर्देश दिया था, तो क्या आयोजकों ने उसके अनुरूप पर्याप्त तैयारी की थी? इतनी बड़ी भीड़ जुटने की संभावना के बावजूद सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम क्यों नहीं किए गए? भीड़ के अनुपात में पुलिस बल की तैनाती पर्याप्त थी या नहीं? और सबसे बड़ा सवाल- अगर प्रशासन को पहले से भारी भीड़ की आशंका थी, तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर ठोस तैयारी क्यों नहीं की गई?

Assault and vandalism at Aryan Kelvin event in Dhanbad
आर्यन केल्विन के कार्यक्रम में शामिल लोग (ETV BHARAT)

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