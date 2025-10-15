ETV Bharat / state

फरीदाबाद में ट्रांसपोर्टर के घर तोड़फोड़ और लूट, घरवालों पर किया फरसा-डंडों से किया हमला, 7 लोग घायल, मामला दर्ज

फरीदाबाद में ट्रांसपोर्टर के घर में तोड़फोड़ कर हमलावरों ने फरसा-डंडे चलाए. हमले में 7 लोग घायल हो गए.

ASSAULT AND ROBBERY IN FARIDABAD
फरीदाबाद में ट्रांसपोर्टर के घर तोड़फोड़ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 15, 2025 at 11:05 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

फरीदाबाद: फरीदाबाद के धौज थाना क्षेत्र के सिरोही गांव में पंचायत चुनाव की पुरानी रंजिश के चलते एक ट्रांसपोर्टर के घर पर मंगलवार देर रात हमला कर दिया गया. हमलावरों ने पहले सड़क पर कार रोककर ट्रांसपोर्टर सरफू खान पर फरसा, रॉड और डंडों से हमला किया, फिर घर में घुसकर तोड़फोड़ की. करीब 10 लाख रुपए नकद और सोने के जेवरात भी लूट लिए.

महिलाओं और बच्चों से भी मारपीट: हमले में सरफू खान सहित सात लोग घायल हो गए हैं. पीड़ित परिवार की मानें तो सरफू खान बेटी की शादी के लिए उधार लेकर रुपए लेकर घर लौट रहे थे, तभी गांव के कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया. हमलावरों ने कार को भी तोड़ दिया और जेवर और नकदी लेकर फरार हो गए. जब उनका भाई शाहरुख मौके पर पहुंचा तो उस पर भी हमला हुआ और ट्रैक्टर तोड़ डाला गया. इसके बाद आरोपी घर में घुस गए और महिलाओं और बच्चों से भी मारपीट की.

फरीदाबाद में ट्रांसपोर्टर के घर तोड़फोड़ और लूट (Etv Bharat)

पंचायत चुनावी रंजिश बनी वजह: पीड़ित सरफू खान ने बताया कि, "उनका परिवार पूर्व सरपंच के पक्ष में था, जिससे सरपंच पक्ष के लोगों से पुराना झगड़ा चल रहा था. इसी रंजिश में हमला किया गया."

मामला दर्ज: इस पूरे मामले में धौज थाना प्रभारी नरेश कुमार ने बताया कि, "सरफू खान की शिकायत पर 23 नामजद और 15–20 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है. आरोपियों की तलाश की जा रही है. जल्द ही सभी को गिरफ्तार किया जाएगा." पुलिस ने गांव में अतिरिक्त बल तैनात कर दिया है. साथ ही स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं.

ये भी पढ़ें: यमुनानगर में पुलिस टीम पर हमला, SHO समेत तीन पुलिसकर्मी घायल, वांटेड तस्कर ने थाना प्रभारी की उंगली चबा डाली

TAGGED:

FARIDABADTRANSPORTERS ATTACKED
ROBBERY IN FARIDABAD
फरीदाबाद ट्रांसपोर्टर घर तोड़फोड़
फरीदाबाद धौज थाना क्षेत्र
ASSAULT AND ROBBERY IN FARIDABAD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

हरियाणा में बिलकुल फ्री में सीखिए बॉक्सिंग, 11 सालों से बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा कैथल का बॉक्सिंग कोच, 100 से ज्यादा खिलाड़ियों को मिली सरकारी नौकरी

साइकिल के पैडल मार बना रहे बिजली, जल रहा बल्ब, चल रहा पंखा, हिसार में छात्रों ने किया कमाल

हरियाणा में चल रही अंग्रेज़ों के जमाने की पनचक्की, "न्यूट्रिशन" से भरपूर आटा लेने के लिए लोगों में होड़

"सोनिया" को सलाम : बेटी की पढ़ाई के लिए फरीदाबाद की सड़कों पर ई-रिक्शा चला रही दिव्यांग महिला

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.