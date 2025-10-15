फरीदाबाद में ट्रांसपोर्टर के घर तोड़फोड़ और लूट, घरवालों पर किया फरसा-डंडों से किया हमला, 7 लोग घायल, मामला दर्ज
फरीदाबाद में ट्रांसपोर्टर के घर में तोड़फोड़ कर हमलावरों ने फरसा-डंडे चलाए. हमले में 7 लोग घायल हो गए.
Published : October 15, 2025 at 11:05 AM IST
फरीदाबाद: फरीदाबाद के धौज थाना क्षेत्र के सिरोही गांव में पंचायत चुनाव की पुरानी रंजिश के चलते एक ट्रांसपोर्टर के घर पर मंगलवार देर रात हमला कर दिया गया. हमलावरों ने पहले सड़क पर कार रोककर ट्रांसपोर्टर सरफू खान पर फरसा, रॉड और डंडों से हमला किया, फिर घर में घुसकर तोड़फोड़ की. करीब 10 लाख रुपए नकद और सोने के जेवरात भी लूट लिए.
महिलाओं और बच्चों से भी मारपीट: हमले में सरफू खान सहित सात लोग घायल हो गए हैं. पीड़ित परिवार की मानें तो सरफू खान बेटी की शादी के लिए उधार लेकर रुपए लेकर घर लौट रहे थे, तभी गांव के कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया. हमलावरों ने कार को भी तोड़ दिया और जेवर और नकदी लेकर फरार हो गए. जब उनका भाई शाहरुख मौके पर पहुंचा तो उस पर भी हमला हुआ और ट्रैक्टर तोड़ डाला गया. इसके बाद आरोपी घर में घुस गए और महिलाओं और बच्चों से भी मारपीट की.
पंचायत चुनावी रंजिश बनी वजह: पीड़ित सरफू खान ने बताया कि, "उनका परिवार पूर्व सरपंच के पक्ष में था, जिससे सरपंच पक्ष के लोगों से पुराना झगड़ा चल रहा था. इसी रंजिश में हमला किया गया."
मामला दर्ज: इस पूरे मामले में धौज थाना प्रभारी नरेश कुमार ने बताया कि, "सरफू खान की शिकायत पर 23 नामजद और 15–20 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है. आरोपियों की तलाश की जा रही है. जल्द ही सभी को गिरफ्तार किया जाएगा." पुलिस ने गांव में अतिरिक्त बल तैनात कर दिया है. साथ ही स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं.
