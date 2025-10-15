ETV Bharat / state

फरीदाबाद में ट्रांसपोर्टर के घर तोड़फोड़ और लूट, घरवालों पर किया फरसा-डंडों से किया हमला, 7 लोग घायल, मामला दर्ज

फरीदाबाद: फरीदाबाद के धौज थाना क्षेत्र के सिरोही गांव में पंचायत चुनाव की पुरानी रंजिश के चलते एक ट्रांसपोर्टर के घर पर मंगलवार देर रात हमला कर दिया गया. हमलावरों ने पहले सड़क पर कार रोककर ट्रांसपोर्टर सरफू खान पर फरसा, रॉड और डंडों से हमला किया, फिर घर में घुसकर तोड़फोड़ की. करीब 10 लाख रुपए नकद और सोने के जेवरात भी लूट लिए.

महिलाओं और बच्चों से भी मारपीट: हमले में सरफू खान सहित सात लोग घायल हो गए हैं. पीड़ित परिवार की मानें तो सरफू खान बेटी की शादी के लिए उधार लेकर रुपए लेकर घर लौट रहे थे, तभी गांव के कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया. हमलावरों ने कार को भी तोड़ दिया और जेवर और नकदी लेकर फरार हो गए. जब उनका भाई शाहरुख मौके पर पहुंचा तो उस पर भी हमला हुआ और ट्रैक्टर तोड़ डाला गया. इसके बाद आरोपी घर में घुस गए और महिलाओं और बच्चों से भी मारपीट की.