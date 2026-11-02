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Assamese Woman Assault Case: कपड़े सुखाने के विवाद में असम की महिला से मारपीट, आरोपी दंपती के खिलाफ मुकदमा दर्ज, पति गिरफ्तार

जयपुर बिंदायका थाना ( ETV Bharat File Photo )

जयपुर: राजधानी जयपुर में असम मूल की एक महिला के साथ मारपीट का मामला सामने आया है. जिस अपार्टमेंट में असम की महिला रहती है, उसी में रहने वाले पति-पत्नी पर मारपीट करने और नस्लभेदी टिप्पणी करने के आरोप लगे हैं. पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर बिंदायका थाने में मुकदमा दर्ज किया है. आरोपी पति को शांतिभंग की धाराओं में गिरफ्तार भी कर लिया गया है.

वहीं, असम एसोसिएशन की ओर से पति व पत्नी पर नस्लभेदी टिप्पणी करने का भी आरोप लगाया गया है. एसोसिएशन ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है. हालांकि, पुलिस का कहना है कि छत पर कपड़े सुखाने की बात को लेकर विवाद के चलते मारपीट की गई.

सिरसी रोड स्थित अपार्टमेंट की घटना : बिंदायका थानाधिकारी अनिल जैमिनी ने बताया कि यह घटना 31 अक्टूबर की सिरसी इलाके में एक अपार्टमेंट की है. जहां असम मूल की रश्मि शिखा सरमा का इसी अपार्टमेंट में रहने वाले अभिनय जैन और उसकी पत्नी सोमा जैन के साथ कपड़े सुखाने की बात को लेकर विवाद हुआ था. इसके बाद महिला को लिफ्ट में जाते समय अभिनव जैन के लिफ्ट का गेट रोक लिया और उसकी पत्नी ने पीड़िता के साथ मारपीट की. बता दें कि इस घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें महिला पीड़िता के बाल पकड़कर मारपीट करती दिख रही है.