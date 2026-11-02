Assamese Woman Assault Case: कपड़े सुखाने के विवाद में असम की महिला से मारपीट, आरोपी दंपती के खिलाफ मुकदमा दर्ज, पति गिरफ्तार
असम एसोसिएशन का पति पत्नी पर नस्लभेदी टिप्पणी करने का आरोप. कड़ी कार्रवाई की मांग.
Published : November 2, 2026 at 7:10 PM IST
जयपुर: राजधानी जयपुर में असम मूल की एक महिला के साथ मारपीट का मामला सामने आया है. जिस अपार्टमेंट में असम की महिला रहती है, उसी में रहने वाले पति-पत्नी पर मारपीट करने और नस्लभेदी टिप्पणी करने के आरोप लगे हैं. पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर बिंदायका थाने में मुकदमा दर्ज किया है. आरोपी पति को शांतिभंग की धाराओं में गिरफ्तार भी कर लिया गया है.
वहीं, असम एसोसिएशन की ओर से पति व पत्नी पर नस्लभेदी टिप्पणी करने का भी आरोप लगाया गया है. एसोसिएशन ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है. हालांकि, पुलिस का कहना है कि छत पर कपड़े सुखाने की बात को लेकर विवाद के चलते मारपीट की गई.
सिरसी रोड स्थित अपार्टमेंट की घटना : बिंदायका थानाधिकारी अनिल जैमिनी ने बताया कि यह घटना 31 अक्टूबर की सिरसी इलाके में एक अपार्टमेंट की है. जहां असम मूल की रश्मि शिखा सरमा का इसी अपार्टमेंट में रहने वाले अभिनय जैन और उसकी पत्नी सोमा जैन के साथ कपड़े सुखाने की बात को लेकर विवाद हुआ था. इसके बाद महिला को लिफ्ट में जाते समय अभिनव जैन के लिफ्ट का गेट रोक लिया और उसकी पत्नी ने पीड़िता के साथ मारपीट की. बता दें कि इस घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें महिला पीड़िता के बाल पकड़कर मारपीट करती दिख रही है.
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पीड़ित की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज : उन्होंने बताया कि पीड़ित महिला की रिपोर्ट पर बिंदायका थाने में मुकदमा दर्ज किया गया. मारपीट करने वाली महिला के पति को शांतिभंग की धारा में गिरफ्तार किया गया है. उनका कहना है कि मुकदमे में जांच और अनुसंधान जारी है. इधर, असम एसोसिएशन ने आरोप लगाया है कि पीड़िता के साथ मारपीट की गई और यौन उत्पीड़न के साथ ही नस्लभेदी टिप्पणी भी की. लिफ्ट में महिला के बाल पकड़कर तीन साल के बच्चे के सामने उससे मारपीट की गई. एसोसिएशन ने इस मामले में निष्पक्ष जांच और कड़ी कार्रवाई की मांग की है.
असम एसोसिएशन ने की निष्पक्ष जांच की मांग : एसोसिएशन की ओर से जारी बयान में बताया गया है कि पीड़िता रश्मि शिक्षा सरमा पिछले आठ महीने से अपने पति और तीन साल के बच्चे के साथ सिरसी रोड स्थित एक अपार्टमेंट में रह रही है. पति एक बैंक में काम करते हैं. आरोप है कि पीड़िता छत पर कपड़े सुखाने गई थी. इस दौरान वहां रहने वाले अभिनव जैन ने नस्लभेदी और आपत्तिजनक टिप्पणी की. विरोध करने पर अभिनव जैन और उसकी पत्नी सोमा जैन ने मारपीट और अभद्रता की और पूर्वोत्तर भारत की पहचान को लेकर नस्लीय टिप्पणियां कीं.