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नवरात्रि 2026: रायपुर में असम संस्कृति में विराजित प्रतिमाएं आकर्षण का केंद्र, ईको-फ्रेंडली के साथ अनेकता में एकता की झलक

नवरात्रि 2026: इको-फ्रेंडली के साथ अलग संस्कृति की झलक दिख रही ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

रायपुर: राजधानी के अश्विनी नगर में इस साल नवरात्रि पर एक अनोखी प्रतिमा विराजित की गई है, जो ना सिर्फ इको-फ्रेंडली है बल्कि एक अलग ही संस्कृति की झलक भी दिख रही है. रायपुर के मूर्तिकार सुरेश प्रजापति द्वारा 3 महीने की मशक्कत से तैयार की गई यह प्रतिमा पूरी तरह बांस की लकड़ी और रस्सी से बनी है. समिति ने बताया कि इसे असमिया संस्कृति के आधार पर बनाया गया है.

एक नजर में यह दुर्गा प्रतिमा आदिवासी थीम पर बनी हुई दिखाई पड़ती है. खास बात यह है कि इसमें बांस की लकड़ी, रस्सी जैसी चीजों का इस्तेमाल किया गया है. माता के श्रृंगार के जेवर भी रस्सी से बने हुए हैं. इस दुर्गा पंडाल में माता दुर्गा के साथ ही भगवान गणेश, कार्तिक के साथ ही माता सरस्वती और लक्ष्मी भी विराजमान है जो आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं.

नवरात्रि 2026: रायपुर में असम संस्कृति में विराजित प्रतिमाएं आकर्षण का केंद्र (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मां दुर्गा की प्रतिमा के साथ, भगवान गणेश, कार्तिक, माता सरस्वती और लक्ष्मी भी विराजमान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पहली नजर में यह दुर्गा प्रतिमा आदिवासी थीम पर दिखाई पड़ रहा है, लेकिन लोग बता रहे हैं कि यह असमिया पैटर्न पर निर्मित है. काफी अच्छा माहौल है. दूर-दूर से लोग इसे देखने के लिए आ रहे हैं.- भक्त अनीता पंडा

इस दुर्गा प्रतिमा को देखने के लिए काफी भीड़ आती है. ट्रैफिक जाम हो जाता है. पुलिस के जवान भी लगे हुए हैं. बहुत अच्छा लग रहा है अलग ही प्रतिमाओं के दर्शन कर .- भक्त तपन सिंह

छत्तीसगढ़ वीर कुंवर संघ दुर्गा पूजा एवं दशहरा उत्सव समिति के अध्यक्ष कोमल अग्रवाल ने बताया कि हमारी समिति भारत के उत्तर पूर्व राज्य के पैटर्न पर हर दुर्गा प्रतिमा की स्थापना करती है. बंगाली पैटर्न पर दुर्गा स्थापना की जाती है. इस बार की माता की विशेषता यह है कि इसका निर्माण असमिया पैटर्न पर कराया गया है.

हमारी समिति पिछले 40 सालों से केवल दुर्गा उत्सव के समय दुर्गा स्थापना करती है. दुर्गा उत्सव के साथ ही दशहरा उत्सव का पर्व भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है.-कोमल अग्रवाल, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ वीर कुंवर संघ दुर्गा पूजा एवं दशहरा उत्सव समिति

ईको-फ्रेंडली के साथ अनेकता में एकता की झलक (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जनजातीय कला, ईको-फ्रेंडली जैसे कई नवाचार

असमिया पैटर्न दुर्गा प्रतिमा अपनी स्थानीय जनजातीय कला, पारंपरिक शिल्प और पर्यावरण-अनुकूल अनूठे नवाचारों के कारण बेहद खास मानी जाती है. जहां आमतौर पर देश के अधिकांश हिस्सों में पश्चिम बंगाल की पारंपरिक मूर्तिकला शैली का प्रभाव देखने को मिलता है. वहीं असम की प्रतिमाएं अपनी एक विशिष्ट सांस्कृतिक और कलात्मक पहचान रखती हैं.

रायपुर में असम संस्कृति में विराजित प्रतिमाएं आकर्षण का केंद्र (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कई पशुओं की भी झलक

असमिया पैटर्न में बनाई जाने वाली मध्यकालीन और प्राचीन मूर्तियों (जैसे मंगलदाई से मिली ऐतिहासिक मूर्तियां) में शास्त्रीय या व्यावसायिक रूप के बजाय एक अलग सादगी दिखाई देती है. इसमें देवी के हाथ बेहद सटीक समरूपता में फैले होते हैं और देवी के पारंपरिक सिंह के साथ-साथ बाघ या स्थानीय पशुओं की झलक भी देखने को मिलती है.