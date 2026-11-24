ETV Bharat / state

असम से भटककर बालोतरा पहुंची गीता, सखी सेंटर ने 22 दिन की कोशिशों के बाद परिवार से मिलवाया

बालोतरा : भूलवश गलत ट्रेन में बैठने से रास्ता भटककर राजस्थान के बालोतरा पहुंचीं असम की 50 वर्षीय महिला गीता के लिए 'सखी वन स्टॉप सेंटर' किसी फरिश्ते से कम साबित नहीं हुआ. केंद्र की टीम ने न केवल 22 दिनों तक गीता को सुरक्षित आश्रय और अपनापन दिया, बल्कि कड़ी मेहनत के बाद उसके परिवार को ढूंढकर सकुशल घर वापसी भी करवाई.

पीड़िता गीता ने बताया कि उसके पति का करीब चार महीने पहले निधन हो गया था और उसकी कोई संतान भी नहीं है. पति की मृत्यु के बाद वह असम स्थित अपने मायके जाना चाहती थी, लेकिन ससुराल पक्ष के लोगों ने उसे गलत ट्रेन में बैठा दिया. सफर के दौरान नींद लग जाने पर उसका मोबाइल, नकदी, आधार कार्ड, कपड़े और पायल समेत सारा सामान चोरी हो गया. अनजान शहर और सामान चोरी होने के सदमे से वह पूरी तरह घबरा गई और रास्ता भटककर बालोतरा पहुंच गई. 31 अक्टूबर की रात पुलिस ने असहाय हालत में मिली गीता को सखी वन स्टॉप सेंटर के सुपुर्द किया.

पीड़िता को माता-पिता एवं भाई-बहनों के नाम याद थे, लेकिन घर का पता और अन्य जानकारी नहीं बता पा रही थी. ऐसे में केंद्र की टीम ने असम महिला हेल्पलाइन से संपर्क कर संबंधित अधिकारियों और वहां के सखी वन स्टॉप सेंटर के सहयोग से परिजनों की तलाश शुरू की. लगातार प्रयासों के बाद उसके परिवार का पता और घर की जानकारी जुटाई गई. परिजनों से संपर्क कर उन्हें पीडिता के बालोतरा में सुरक्षित होने की सूचना दी गई. सखी वन स्टॉप केंद्र में पीड़िता को आश्रय, भोजन, सुरक्षा और आवश्यक देखभाल प्रदान की गई. इस दौरान टीम परिवार से लगातार संपर्क में रही और 22 दिन के बाद असम से परिजन बालोतरा पहुंचे जिसके बाद उसकी सुरक्षित घर वापसी करवाई गई.

बालोतरा महिला अधिकारिता विभाग की सहायक निदेशक अंकिता राज पुरोहित ने विशेष सहयोग एवं मार्गदर्शन देते हुए पीड़िता और उसके चारों परिजनों की असम वापसी के लिए 23 नवंबर रात की ट्रेन में चार ट्रेन टिकटों की व्यवस्था करवाई तथा परिजनों के बालोतरा आने में हुए यात्रा खर्च का भुगतान भी करवाया. इतना ही नही केंद्र की ओर से परिजनों के ठहरने, भोजन और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं की गईं. तीन दिनों की लंबी रेल यात्रा को देखते हुए पीड़िता और परिजनों को रास्ते के लिए भोजन, खाद्य सामग्री एवं अन्य जरूरी सामान दिया गया. केंद्र की टीम ने रेलवे स्टेशन पर सभी को ट्रेन में सुरक्षित बैठाने की व्यवस्था की, जिसके बाद पीड़िता अपने परिजनों के साथ असम के लिए रवाना हो गई. परिजनों से घर पहुंचने पर केंद्र को फोन के माध्यम से सूचना देने के लिए कहा गया है. इस मानवीय कार्य में केंद्र प्रबंधक इंद्रा परमार, योगिता सामरिया, हेमलता एवं निधि सहित समस्त स्टाफ का सराहनीय योगदान रहा.

इसे भी पढ़ें: करौली: सहायक निदेशक ने किया सखी वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण, दिए आवश्यक निर्देश