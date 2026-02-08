ETV Bharat / state

असम राइफल्स के जवान का सैन्य सम्मान से अंतिम संस्कार; मेरठ में हजारों ने दी श्रद्धांजलि

असम राइफल्स के जवान का सैन्य सम्मान से अंतिम संस्कार. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मेरठ: इंफाल बॉर्डर पर तैनात असम राइफल्स के जवान की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई. मेरठ निवासी जवान पवन कुमार का शनिवार को उनके पैतृक गांव में पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया. इस दौरान हजारों लोगों ने मृत जवान को श्रद्धांजलि दी. नम आंखों से विदाई की गई.

मेरठ के इंचोली थाना क्षेत्र के बना गांव निवासी असम राइफल्स के जवान पवन कश्यप का ह्रदय गति रुकने से निधन हो गया था. उनके साथ यह घटना उस समय हुई जब वह परेड कर रहे थे. पवन कश्यप का पार्थिव शरीर जब उनके पैतृक गांव में पहुंचा तो सबकी आंखें नम थीं.

सिख रेजीमेंट के सैनिक सेना की गाड़ी से पवन का पार्थिव शरीर लेकर पहुंचे थे. वहां पहले से मौजूद लोगों ने भारत माता की जय और पवन कश्यप अमर रहे के नारे लगाए. असम राइफल्स में तैनात पवन कुमार का निधन इंफाल बॉर्डर पर शुक्रवार को हो गया था.

शनिवार को तिरंगे में लिपटा अपने पिता का पार्थिव शरीर देखकर बच्चों की आंखों से अश्रुधारा बह निकली. पवन कश्यप की उम्र करीब 46 वर्ष थी. वह 21 वर्ष पहले असम राइफल्स में भर्ती हुए थे. वह मणिपुर की राजधानी इंफाल में असम राइफल्स में नायक के तौर पर तैनात थे.