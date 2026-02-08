असम राइफल्स के जवान का सैन्य सम्मान से अंतिम संस्कार; मेरठ में हजारों ने दी श्रद्धांजलि
मेरठ के इंचोली थाना क्षेत्र के बना गांव निवासी असम राइफल्स के जवान पवन कश्यप का ह्रदय गति रुकने से निधन हो गया था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 8, 2026 at 8:43 AM IST
मेरठ: इंफाल बॉर्डर पर तैनात असम राइफल्स के जवान की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई. मेरठ निवासी जवान पवन कुमार का शनिवार को उनके पैतृक गांव में पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया. इस दौरान हजारों लोगों ने मृत जवान को श्रद्धांजलि दी. नम आंखों से विदाई की गई.
मेरठ के इंचोली थाना क्षेत्र के बना गांव निवासी असम राइफल्स के जवान पवन कश्यप का ह्रदय गति रुकने से निधन हो गया था. उनके साथ यह घटना उस समय हुई जब वह परेड कर रहे थे. पवन कश्यप का पार्थिव शरीर जब उनके पैतृक गांव में पहुंचा तो सबकी आंखें नम थीं.
सिख रेजीमेंट के सैनिक सेना की गाड़ी से पवन का पार्थिव शरीर लेकर पहुंचे थे. वहां पहले से मौजूद लोगों ने भारत माता की जय और पवन कश्यप अमर रहे के नारे लगाए. असम राइफल्स में तैनात पवन कुमार का निधन इंफाल बॉर्डर पर शुक्रवार को हो गया था.
शनिवार को तिरंगे में लिपटा अपने पिता का पार्थिव शरीर देखकर बच्चों की आंखों से अश्रुधारा बह निकली. पवन कश्यप की उम्र करीब 46 वर्ष थी. वह 21 वर्ष पहले असम राइफल्स में भर्ती हुए थे. वह मणिपुर की राजधानी इंफाल में असम राइफल्स में नायक के तौर पर तैनात थे.
सैनिक पवन कश्यप की अंतिम यात्रा में हजारों की संख्या में लोग शामिल रहे. इनमें पूर्व विधायक प्रभु दयाल वाल्मीकि समेत बड़ी संख्या में अलग-अलग संगठनों और पार्टियों के नेता मौजूद रहे.
गांव के शमशान घाट पर नायक पवन कश्यप के पार्थिव शरीर को सैन्य अधिकारियों अंतिम सलामी दी. उसके बाद पवन कश्यप के बेटे अभिषेक ने मुखाग्नि दी. उनके परिवार में पत्नी के अलावा 3 बच्चे हैं.
उनकी पत्नी अनीता का रो-रोकर बुरा हाल है. उनके तीन बच्चों में सबसे बड़ा अभिषेक है, जिसकी उम्र 12 वर्ष है. छोटे बेटे प्रियांशु की उम्र 10 वर्ष और बेटी वंशिका की उम्र अभी 8 साल है.
