ETV Bharat / state

नूंह पुलिस ने 350 सिम कार्ड के साथ असम निवासी युवक को किया गिरफ्तार, साइबर ठगों को बेचता था सिम कार्ड

असम में जारी होते थे फर्जी सिमः सहायक पुलिस अधीक्षक आयुष यादव के मुताबिक "ये गिरफ्तारी एक पुराने मामले में हुई, जो अगस्त में दर्ज किया गया था. गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने नूंह-सोहना रोड पर रेवासन के पास असम निवासी एक युवक को 350 फर्जी सिम कार्ड के साथ गिरफ्तार किया था. पूछताछ में खुलासा हुआ कि ये सिम वह स्थानीय युवक को देने जा रहा था. जांच आगे बढ़ने पर पता चला कि ये सभी फर्जी सिम असम के गोलपारा जिले में रियाजुल हुसैन की दुकान 'रोज लाइट हाउस' से जारी की गई थीं."

नूंहः जिले में साइबर अपराधियों को फर्जी सिम कार्ड उपलब्ध कराने वाले एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश हुआ है. साइबर क्राइम पुलिस और सीआईए स्टाफ नूंह की संयुक्त टीम ने 'ऑपरेशन हॉटस्पॉट' के तहत असम निवासी मुख्य आरोपी रियाजुल हुसैन को गिरफ्तार कर लिया है. रियाजुल हुसैन लगातार साइबर अपराधियों को फर्जी सिम कार्ड सप्लाई करने में सक्रिय था और उसने अब तक ढाई सौ से अधिक फर्जी सिम कार्ड नूंह क्षेत्र के साइबर ठगों को उपलब्ध करा चुका था.

4 दिसंबर को हुई थी रियाजुल की गिरफ्तारीः "रियाजुल ने फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर ये सिम एक्टिवेट कर साइबर अपराधियों तक पहुंचाई. पुलिस जांच में वोडाफोन-आइडिया और जियो कंपनियों से प्राप्त रिकॉर्ड से पुष्टि हुई कि अधिकांश सिम रियाजुल हुसैन के पीओएस कोड से जारी हुई थीं. इसके अलावा, जांच में एक फिंगरप्रिंट स्कैनर मशीन भी बरामद हुई, जिसका इस्तेमाल सिम एक्टिवेशन में किया जाता था. रियाजुल की गिरफ्तारी 4 दिसंबर को असम से हुई, जहां से उसे ट्रांजिट रिमांड पर नूंह लाया गया. उसके पास से दो मोबाइल फोन बरामद किए गए है. इस मामले में अब तक रियाजुल हुसैन सहित कई आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं. जबकि अन्य सह आरोपियों की तलाश जारी है."

संदिग्ध गतिविधि या लेनदेन की सूचना तुरंत पुलिस को देंः नूंह एएसपी कहना है कि "यह कार्रवाई साइबर अपराध की जड़ों पर प्रहार है, क्योंकि फर्जी सिम कार्ड ठगी के अधिकांश मामलों में इस्तेमाल होते हैं. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि ऑनलाइन लेन-देन में सतर्क रहें और किसी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना दें." आयुष यादव ने पत्रकारों को बताया कि "300-500 रुपए प्रति सिम कार्ड आरोपी साइबर फ्रॉड सहित अन्य अपराध के लिए लेते थे. इस गैंग के लोगों की गिरफ्तारी से कई साइबर अपराधों तक पहुंच आसान होगी. कुल मिलाकर इस आरोपी के गिरफ्त में आने से साइबर फ्रॉड के मामलों में कमी आने से इनकार नहीं किया जा सकता है."

24 लाख की एटीएम चोरी मामले में तीन गिरफ्तार: इसके अलावा नूंह जिले की सीआईए पुलिस ने ऑपरेशन हॉटस्पॉट और नाइट डोमिनेशन के तहत बड़ी कामयाबी हासिल की है. जून माह में फिरोजपुर झिरका में हुई 24.29 लाख रुपये की एटीएम चोरी की वारदात का खुलासा किया गया है. पुलिस ने अंतरराज्यीय एटीएम कटिंग गिरोह के तीन शातिर सदस्यों को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड पर लेने की तैयारी की जा रही है.

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे किनारे अतिक्रमण पर कार्रवाईः सर्दियों में घने कोहरे के कारण दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर होने वाले भीषण सड़क हादसों को रोकने के लिए नूंह पुलिस ने शुक्रवार को कड़ा कदम उठाया है. सदर थाना क्षेत्र में एक्सप्रेसवे के दोनों किनारों पर बने अवैध ढाबों, होटलों, अस्थाई खोखों और अन्य अतिक्रमणों पर जेसीबी चलाकर तोड़ दिया गया. यह अभियान नूंह पुलिस, जिला प्रशासन और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की संयुक्त टीम ने मिलकर चलाया. ये जानकारी नूंह एएसपी आयुष यादव ने दी.