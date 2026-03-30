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चार साल की बेटी को घर पर छोड़ असम की पल्लवी का कमबैक, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में जीता सिल्वर मेडल

असम की मिसिंग जनजाति से आने वाली पल्लवी पायेंग के लिए यह सफर आसान नहीं था. कोविड लॉकडाउन के दौरान मां बनने के बाद उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी, वह वेटलिफ्टिंग छोड़ दें या फिर बेटी से दूर रहकर अपने सपनों को जिंदा रखे.पल्लवी ने भावनात्मक लेकिन साहसी फैसला लिया. जब उनकी बेटी सिर्फ छह महीने की थी, तब उन्होंने उसे मां के पास छोड़कर दोबारा ट्रेनिंग शुरू की. आज वही बेटी चार साल की हो चुकी है और पल्लवी के संघर्ष की सबसे बड़ी ताकत बन गई है.

रायपुर : रायपुर में आयोजित खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 में असम की भारोत्तोलक पल्लवी पायेंग ने सिर्फ रजत पदक ही नहीं जीता, बल्कि संघर्ष, मातृत्व और सपनों की एक ऐसी मिसाल पेश की, जो हर खिलाड़ी के लिए प्रेरणा है. महज छह महीने की बेटी को घर पर छोड़कर दोबारा ट्रेनिंग शुरू करने वाली पल्लवी ने साबित कर दिया कि हौसलों के आगे परिस्थितियां छोटी पड़ जाती है.

पति और मां के सहयोग ने आसान किया संघर्ष

पल्लवी मानती हैं कि यह वापसी परिवार के सहयोग के बिना संभव नहीं थी. उनके पति सुखावन थौमंग, जो बीएसएफ में जम्मू में तैनात हैं, ने हमेशा उनका हौसला बढ़ाया. वहीं उनकी मां ने बेटी की पूरी जिम्मेदारी संभाली, ताकि पल्लवी बिना किसी चिंता के ट्रेनिंग और प्रतियोगिताओं पर फोकस कर सकें. राष्ट्रीय स्तर के पूर्व मुक्केबाजी पदक विजेता पति का खेल अनुभव भी पल्लवी के आत्मविश्वास को लगातार मजबूत करता रहा.

असफलताओं से सीख, फिर 2025 में जोरदार वापसी

मां बनने के बाद 2023 की गोलाघाट राज्य चैंपियनशिप में पल्लवी छठे स्थान पर रहीं. साल 2024 में डिब्रूगढ़ प्रतियोगिता में भी उन्हें निराशा हाथ लगी, लेकिन यही असफलताएं उनके कमबैक की नींव बनीं. साल 2025 में तेजपुर राज्य चैंपियनशिप में उन्होंने रजत पदक जीतकर वापसी का संकेत दिया, फिर अस्मिता लीग में लगातार स्वर्ण जीतकर खुद को फिर से साबित किया.

रायपुर में मिला संघर्ष का सबसे बड़ा इनाम

रायपुर में खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के महिला 69 किलोग्राम वर्ग में जीता गया यह रजत पदक पल्लवी के करियर का सबसे भावनात्मक पड़ाव बन गया. उन्होंने कहा कि यह पदक उन्हें यह विश्वास दिलाता है कि वह इस स्तर पर लगातार बेहतर प्रदर्शन कर सकती हैं. यह सिर्फ एक पदक नहीं, बल्कि एक मां के त्याग, परिवार के भरोसे और सपनों के लिए किए गए संघर्ष की चमक है.

एक मां, एक खिलाड़ी और एक जुझारू महिला

पल्लवी पायेंग की यह कहानी बताती है कि अगर परिवार का साथ और इरादे मजबूत हों, तो जिंदगी की सबसे कठिन जिम्मेदारियां भी सपनों की उड़ान को रोक नहीं सकतीं. रायपुर से निकली यह प्रेरक कहानी अब पूरे देश की बेटियों और महिला खिलाड़ियों के लिए मिसाल बन गई है.