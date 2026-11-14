ETV Bharat / state

मिर्जापुर: असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने किए मां विंध्यवासिनी के दर्शन, विंध्य कॉरिडोर को लेकर सीएम योगी की सराहना

आम श्रद्धालुओं की तरह कतार में लगकर राज्यपाल ने की पूजा-अर्चना. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मिर्जापुर: असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य शनिवार की देर शाम उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर स्थित विश्व प्रसिद्ध विंध्याचल धाम पहुंचे. उन्होंने अपने पूरे परिवार के साथ आम श्रद्धालुओं की तरह कतार में लगकर मां विंध्यवासिनी देवी का विधि-विधान से दर्शन-पूजन किया और देश तथा प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना की.

दर्शन के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए राज्यपाल ने विंध्य कॉरिडोर के भव्य निर्माण को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि पहले मंदिर परिसर तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को बेहद संकरे रास्तों से होकर गुजरना पड़ता था, जिससे खासकर भीड़ के वक्त दर्शनार्थियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था.