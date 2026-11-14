मिर्जापुर: असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने किए मां विंध्यवासिनी के दर्शन, विंध्य कॉरिडोर को लेकर सीएम योगी की सराहना
असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने परिवार संग मिर्जापुर के विंध्याचल धाम में मां विंध्यवासिनी के दर्शन किए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 14, 2026 at 10:23 PM IST
मिर्जापुर: असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य शनिवार की देर शाम उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर स्थित विश्व प्रसिद्ध विंध्याचल धाम पहुंचे. उन्होंने अपने पूरे परिवार के साथ आम श्रद्धालुओं की तरह कतार में लगकर मां विंध्यवासिनी देवी का विधि-विधान से दर्शन-पूजन किया और देश तथा प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना की.
दर्शन के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए राज्यपाल ने विंध्य कॉरिडोर के भव्य निर्माण को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि पहले मंदिर परिसर तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को बेहद संकरे रास्तों से होकर गुजरना पड़ता था, जिससे खासकर भीड़ के वक्त दर्शनार्थियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था.
विंध्य कॉरिडोर के भव्य स्वरूप से श्रद्धालुओं को मिली बड़ी सहूलियत: राज्यपाल ने आगे कहा कि अब विंध्य कॉरिडोर के भव्य और सुव्यवस्थित निर्माण से देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को आवागमन और दर्शन-पूजन में बहुत ज्यादा सहूलियत मिल रही है. पूरे धाम का स्वरूप भी पहले की अपेक्षा कहीं अधिक विशाल, भव्य और आकर्षक नजर आने लगा है. उन्होंने इस अभूतपूर्व बदलाव के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री के प्रति अपना आभार जताते हुए कहा कि विकास कार्यों में धार्मिक स्थल की प्राचीन गरिमा और आस्था का विशेष ध्यान रखा गया है. यही वजह है कि विंध्याचल धाम अब केवल देश ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के श्रद्धालुओं और पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है और बड़ी संख्या में लोग मां के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंच रहे हैं.
शक्ति की आराधना से मिलती है सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक शांति: अपनी आध्यात्मिक अनुभूति साझा करते हुए राज्यपाल ने कहा कि मां शक्ति की आराधना से हर मनुष्य को सकारात्मक ऊर्जा और समाज के लिए अच्छे कार्य करने की सच्ची प्रेरणा मिलती है. मां विंध्यवासिनी के इस पावन दरबार में आने मात्र से ही मन को असीम आध्यात्मिक शांति की अनुभूति होती है. उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि देश के सभी धार्मिक स्थलों का विकास इसी प्रकार होना चाहिए कि उनकी प्राचीन आस्था, परंपरा और गरिमा पूरी तरह सुरक्षित रहे और साथ ही श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं भी मिल सकें. बता दें कि राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य दो दिवसीय दौरे पर मिर्जापुर आए हैं और पहले दिन दर्शन करने के बाद दूसरे दिन अदलहाट स्थित आदर्श इंटर कॉलेज के 75 वर्ष पूर्ण होने के समारोह में शिरकत करेंगे.
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