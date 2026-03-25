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असम विधानसभा चुनाव: राजस्थान से चार कांग्रेस नेता बने स्टार प्रचारक

जयपुर: असम में हो रहे विधानसभा चुनाव के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने अपने स्टार प्रचारकों की घोषणा कर दी है. कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने स्टार प्रचारकों की सूची केंद्रीय चुनाव आयोग को भेजी है. 40 सदस्य इन स्टार प्रचारकों की सूची में राजस्थान से भी चार नेताओं को जगह दी गई है. स्टार प्रचारक अब जल्द ही केरल में अलग-अलग विधानसभा क्षेत्र और जिलों के दौरे करके जनसभाएं करेंगे.

राजस्थान से इन चार नेताओं को बनाया स्टार प्रचारक : वहीं, राजस्थान से जिन चार नेताओं को स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया गया है, उनमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, अलवर के पूर्व सांसद और असम के प्रभारी भवन जितेंद्र सिंह और एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ को स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया गया है. विनोद जाखड़ हाल ही में एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे. इससे पहले वे राजस्थान एनएसयूआई के अध्यक्ष थे.