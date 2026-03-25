असम विधानसभा चुनाव: राजस्थान से चार कांग्रेस नेता बने स्टार प्रचारक
असम चुनाव के लिए कांग्रेस कमेटी ने स्टार प्रचारकों की सूची में अशोक गहलोत, सचिन पायलट, भंवर जितेंद्र और विनोद जाखड़ को शामिल किया है.
Published : March 25, 2026 at 8:25 PM IST
जयपुर: असम में हो रहे विधानसभा चुनाव के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने अपने स्टार प्रचारकों की घोषणा कर दी है. कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने स्टार प्रचारकों की सूची केंद्रीय चुनाव आयोग को भेजी है. 40 सदस्य इन स्टार प्रचारकों की सूची में राजस्थान से भी चार नेताओं को जगह दी गई है. स्टार प्रचारक अब जल्द ही केरल में अलग-अलग विधानसभा क्षेत्र और जिलों के दौरे करके जनसभाएं करेंगे.
राजस्थान से इन चार नेताओं को बनाया स्टार प्रचारक : वहीं, राजस्थान से जिन चार नेताओं को स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया गया है, उनमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, अलवर के पूर्व सांसद और असम के प्रभारी भवन जितेंद्र सिंह और एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ को स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया गया है. विनोद जाखड़ हाल ही में एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे. इससे पहले वे राजस्थान एनएसयूआई के अध्यक्ष थे.
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यह हैं 40 सदस्यीय स्टार प्रचारक : मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, प्रियंका गांधी, सिद्धारमैया, एआर रेड्डी, सुखविंदर सिंह सुक्कू, भंवर जितेंद्र सिंह, गौरव गोगोई, देवव्रत साइका, डीके शिवकुमार, भूपेश बघेल, बंधु थिरके, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, नासिर हुसैन, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, विजय इंद्र सिंगला, कन्हैया कुमार, सेलिंग ए संगमा, अल्फ्रेड ऑथर, बनल एक्रो, सुखदेव भगत, रकीबुल हसन, इमरान प्रतापगढ़ी, नदीम जावेद, पृथ्वीराज प्रभाकर, मनोज चौहान, विकास उपाध्याय, दीपिका पांडे सिंह, शिल्पी नेहा, सुदीप रॉय बर्मन, अलका लांबा, विक्रांत भूरिया, उदय भानु चिब, विनोद जाखड़, पवन सिंह, दीप बयान, रमन्ना बरूह और प्रद्युत कुमार भूयान को शामिल किया है.