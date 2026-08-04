झारखंड के छात्रों के आंदोलन को असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा का समर्थन, कहा- जायज मांगों को पूरा करे सरकार
रांची में JPSC-JSSC परीक्षाओं में अनियमितता को लेकर चल रहे छात्रों के आंदोलन को असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने समर्थन दिया है.
Published : August 4, 2026 at 1:54 PM IST
रांची: झारखंड में JPSC-PT परीक्षा समेत दूसरे भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर चल रहा छात्र आंदोलन अब राजनीतिक रूप से भी तूल पकड़ता जा रहा है. असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर आंदोलनरत छात्रों के प्रति अपना नैतिक समर्थन जताया है. उन्होंने राज्य सरकार से छात्रों की जायज मांगों को तत्काल स्वीकार कर उन्हें न्याय देने की अपील की है.
करीब से देखी है छात्रों की पीड़ा: सीएम हिमंता
असम सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने अपने पोस्ट में लिखा कि झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान उन्हें JSSC-CGL अभ्यर्थियों की पीड़ा, आक्रोश और भर्ती प्रक्रिया को लेकर उनकी चिंताओं को करीब से देखने का अवसर मिला था. उन्होंने कहा कि आज जो छात्र अपने भविष्य और न्याय की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, उनकी भावनाओं को वह भली-भांति समझते हैं.
झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान मुझे JSSC-CGL अभ्यर्थियों की पीड़ा, आक्रोश और भर्ती प्रक्रिया को लेकर उनकी चिंता को करीब से देखने का मौका मिला था।— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) August 4, 2026
आज जो छात्र अपने भविष्य और न्याय की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, उनकी भावनाओं को मैं भली-भांति समझ सकता हूँ। यदि…
सरकार की संवेदनशीलता पर उठाए सवाल
असम के मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि यदि झामुमो, कांग्रेस और राजद की सरकार समय रहते छात्रों की शिकायतों पर संवेदनशीलता और पारदर्शिता के साथ कार्रवाई करती, तो हालात यहां तक नहीं पहुंचते. उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रियाओं में अनियमितताओं और पेपर लीक के आरोप लगातार बढ़ते गए. जिससे लाखों युवाओं का भविष्य संकट में पड़ गया है.
छात्र किन मांगों को लेकर कर रहे हैं आंदोलन
राजधानी रांची समेत राज्यभर में आंदोलन कर रहे छात्र कई प्रमुख मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं. इनमें JPSC की पीटी परीक्षा रद्द करने, कथित गड़बड़ियों और पेपर लीक की CBI जांच कराने, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, पूरी भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और भविष्य में निष्पक्ष परीक्षा व्यवस्था लागू करने की मांग प्रमुख है. छात्र JSSC-CGL समेत अन्य भर्ती परीक्षाओं में सामने आए कथित अनियमितताओं की भी निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं.
CID द्वारा अब तक की गई कार्रवाई
JPSC परीक्षा अनियमितता मामले की जांच कर रही झारखंड CID ने हाल के दिनों में जांच का दायरा लगातार बढ़ाया है. CID राज्य के कई जिलों में छापेमारी कर चुकी है और परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े कई लोगों से पूछताछ कर चुकी है. जांच के दौरान पूर्व JPSC अध्यक्ष एल ख्यांगते से भी पूछताछ की गई है. इसके अलावा पूर्व मार्केटिंग मैनेजर अभय तिवारी सहित कई संदिग्धों के ठिकानों पर छापेमारी की गई.
CID झारखंड पांच जिलों के 18 ठिकानों पर एक साथ सर्च ऑपरेशन चलाकर दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और अन्य महत्वपूर्ण सामग्री जब्त की है. जांच एजेंसी विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं, परीक्षा संचालन और चयन प्रक्रिया से जुड़े पहलुओं की पड़ताल कर रही है.
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