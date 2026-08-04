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झारखंड के छात्रों के आंदोलन को असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा का समर्थन, कहा- जायज मांगों को पूरा करे सरकार

आंदोलन करते छात्र और सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ( ईटीवी भारत/ANI )