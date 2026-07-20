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राज्यपाल रमेन डेका से असम के शास्त्रीय नृत्य कलाकारों ने की सौजन्य मुलाकात

रायपुर: छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका से सोमवार को लोकभवन में असम के वैष्णव और सत्रिया (शास्त्रीय नृत्य) कलाकारों ने सौजन्य भेंट की.

ARTISTS MEET GOVERNOR
असम के शास्त्रीय नृत्य कलाकारों ने की सौजन्य मुलाकात (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 20, 2026 at 5:58 PM IST

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रायपुर: छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका से सोमवार को लोकभवन में असम के वैष्णव और सत्रिया (शास्त्रीय नृत्य) कलाकारों ने सौजन्य भेंट की.

असम के कलाकारों ने स्पीक मैके संस्था के जरिए राज्य के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में प्रस्तुत की जा रही असम की शास्त्रीय और वैष्णव सांस्कृतिक परंपरा की गतिविधियों की जानकारी दी. राज्यपाल रमेन डेका ने सभी कलाकारों को राजकीय गमछा और स्मृति चिन्ह भेंटकर सम्मानित किया.

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रायपुर में असमिया कलाकारों से मिले राज्यपाल रमेन डेका

राज्यपाल रमेन डेका से मुलाकात के दौरान कलाकारों ने छत्तीसगढ़ और असम के बीच दर्शन, कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को और अधिक सशक्त बनाने पर चर्चा की.

उन्होंने पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय में असम के महान संत और समाज सुधारक एवं एकशरण वैष्णव परंपरा के प्रवर्तक श्रीमंत शंकरदेव के नाम पर स्थापित शोधपीठ के माध्यम से संयुक्त रूप से विभिन्न सांस्कृतिक, शैक्षणिक एवं शोध गतिविधियों को बढ़ावा देने की पहल की.

भेंट के दौरान स्पीक मैके के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के डॉ. अजय श्रीवास्तव, वीके गोंविद मुद्लियार, असम के कलाकार डॉ. जदाब बोरा, उपेन बोरगायन, कृष्णकांत दास और उषारानी बैश्य भी उपस्थित थीं.

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