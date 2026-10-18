बस्ती पहुंचे असम के CM हिमंत बिस्वा सरमा; बोले- "सत्ता का परिवर्तन वोट से होता है, दादागिरी से नहीं"
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा रविवार को तेलियाडीह गांव पहुंचे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 18, 2026 at 9:55 PM IST
बस्ती : असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा रविवार को तेलियाडीह गांव पहुंचे. यहां उन्होंने पूर्व सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री हरीश द्विवेदी की दिवंगत मां के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी. इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा.
कोलकाता में हुई घटना पर उन्होंने कहा कि यह अत्यंत दुखद घटना है. उन्होंने कहा कि सरकार ने स्थिति को तुरंत संभालने के लिए तत्परता से काम किया है. सभी घायलों के उपचार की उचित व्यवस्था की गई है और भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए पुख्ता प्रबंध किए जा रहे हैं.
उन्होंने स्पष्ट किया कि वहां कोई व्यापक जन-आंदोलन नहीं बल्कि पांच-दस हजार लोगों की सीमित उपस्थिति थी. विपक्ष के पास विरोध दर्ज कराने के लिए कुछ लोग हमेशा मौजूद रहते हैं, लेकिन हमारी राजनीतिक और जनसंख्यात्मक ताकत बहुत अधिक है.
उन्होंने कहा कि आने वाले समय में हमारे कार्यकर्ता प्रत्येक जिले में बड़े पैमाने पर जन-समर्थन जुटाएंगे, जिससे साफ हो जाएगा कि वास्तविक ताकत किसके साथ है. उन्होंने कहा कि सत्ता का परिवर्तन वोट से होता है, दादागिरी से नहीं.
उन्होंने कहा कि मामला सर्वोच्च न्यायालय के विचाराधीन है और शीघ्र ही सभी स्थितियां अनुकूल हो जाएंगी. सरकार की प्राथमिकता सबका साथ और सबका विकास सुनिश्चित करना है ताकि किसी भी वर्ग को कष्ट न हो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा.
उन्होंने कहा कि असम सरकार ने इस दिशा में औपचारिक कदम बढ़ा दिए हैं और पूरे देश में यूसीसी लागू होना अनिवार्य है. जब तक यूसीसी लागू नहीं होता, तब तक सबसे अधिक कठिनाई मुस्लिम समाज और विशेषकर महिलाओं को उठानी पड़ती है.
उन्होंने कहा कि एक सभ्य समाज में एक व्यक्ति द्वारा तीन-चार विवाह की प्रथा को उचित नहीं ठहराया जा सकता, और इसीलिए आज मुस्लिम महिलाएं स्वयं आगे आकर यूसीसी की मांग कर रही हैं.
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