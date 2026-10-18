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बस्ती पहुंचे असम के CM हिमंत बिस्वा सरमा; बोले- "सत्ता का परिवर्तन वोट से होता है, दादागिरी से नहीं"

बस्ती में असम के CM हिमंत बिस्वा सरमा ( Photo credit: ETV Bharat )

बस्ती : असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा रविवार को तेलियाडीह गांव पहुंचे. यहां उन्होंने पूर्व सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री हरीश द्विवेदी की दिवंगत मां के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी. इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा.

कोलकाता में हुई घटना पर उन्होंने कहा कि यह अत्यंत दुखद घटना है. उन्होंने कहा कि सरकार ने स्थिति को तुरंत संभालने के लिए तत्परता से काम किया है. सभी घायलों के उपचार की उचित व्यवस्था की गई है और भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए पुख्ता प्रबंध किए जा रहे हैं.