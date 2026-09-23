देवघर में स्वास्थ्य सेवा का नया अध्याय, दर्दमारा में पी.डी हिंदुजा अस्पताल एवं मेडिकल रिसर्च सेंटर का शुभारंभ
पी. डी. हिंदुजा अस्पताल एवं मेडिकल रिसर्च सेंटर का देवघर में उद्धाटन हुआ है. हितेश कुमार चौधरी की रिपोर्ट.
Published : September 23, 2026 at 4:40 PM IST
देवघर: बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर में स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में बुधवार को एक महत्वपूर्ण शुरुआत हुई. मोहनपुर प्रखंड के दर्दमारा में बाबा बैद्यनाथ मेडिकल ट्रस्ट और पी. डी. हिंदुजा अस्पताल एवं मेडिकल रिसर्च सेंटर के संयुक्त प्रयास से स्थापित अस्पताल का विधिवत शुभारंभ किया गया.
उद्घाटन समारोह में असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा, गोड्डा सांसद डॉ. निशिकांत दुबे, बाबा बैद्यनाथ मेडिकल ट्रस्ट की अध्यक्ष अनामिका गौतम दुबे और हिंदुजा समूह के प्रमुख पदाधिकारी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे. इस अस्पताल को इलाके में उच्च-गुणवत्ता वाली चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में पेश किया गया है.
बाबा की कृपा से शुरू हुआ अस्पताल: निशिकांत दुबे
उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए सांसद डॉ. निशिकांत दुबे ने कहा कि बाबा बैद्यनाथ की कृपा से इस अस्पताल की शुरुआत हुई है. उन्होंने कहा कि यह केवल एक अस्पताल का शुभारंभ नहीं, बल्कि देवघर और संथाल परगना और बिहार में स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में एक नया विस्तार है. सांसद ने संकेत दिया कि आने वाले समय में इस संस्थान का स्वरूप और विस्तृत किया जाएगा. उन्होंने कहा कि यहां आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के साथ-साथ विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में भी कार्य किया जाएगा.
निशिकांत दुबे पहले भी इस अस्पताल को क्षेत्र की स्वास्थ्य सुविधाओं से जोड़ते हुए भविष्य में इसके विस्तार की बात कह चुके हैं. उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार उन्होंने भविष्य में इसे बड़े मेडिकल कॉलेज के रूप में विकसित करने की संभावना का भी उल्लेख किया था.
सिर्फ भवन नहीं, बेहतर इलाज जरूरी: हिमंता बिस्वा सरमा
असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि अस्पताल का निर्माण अपने आप में पर्याप्त नहीं है. किसी भी स्वास्थ्य संस्थान की वास्तविक सफलता इस बात से तय होती है कि वहां मरीजों को किस स्तर की चिकित्सा सुविधा मिलती है और विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता कितनी है.
उन्होंने कहा कि बिहार, झारखंड और आसपास के राज्यों के मरीजों के लिए यह संस्थान महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है. असम के मुख्यमंत्री ने अस्पताल की पहल के लिए निशिकांत दुबे और अनामिका गौतम दुबे की सराहना करते हुए इसे मानव सेवा से जुड़ा प्रयास बताया.
उन्होंने कहा कि देश के कई हिस्सों में अत्याधुनिक अस्पतालों का निर्माण तो हो जाता है, लेकिन विशेषज्ञ चिकित्सकों और प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मियों की उपलब्धता चुनौती बनी रहती है. ऐसे में अस्पताल का बुनियादी ढांचा, आधुनिक तकनीक और चिकित्सकीय विशेषज्ञता तीनों का साथ होना आवश्यक है.
स्वास्थ्य क्षेत्र का अनुभव भी साझा किया
मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने अपने स्वास्थ्य क्षेत्र के अनुभव का उल्लेख करते हुए कहा कि वह लंबे समय तक असम के स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं. इसी अनुभव के आधार पर उन्होंने कहा कि किसी अस्पताल की उपयोगिता केवल उसकी इमारत या मशीनों से नहीं, बल्कि मरीजों को मिलने वाली वास्तविक चिकित्सा सेवा से तय होती है. उन्होंने अस्पताल के बुनियादी ढांचे और उपलब्ध तकनीक की सराहना की तथा कहा कि यहां गरीब और जरूरतमंद मरीजों को भी अपेक्षाकृत सस्ती दर पर उपचार उपलब्ध कराने का प्रयास होना चाहिए.
उद्घाटन मंच से राजनीति भी आई सामने
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने मुख्य रूप से स्वास्थ्य सेवा और अस्पताल की भूमिका पर बात की. हालांकि पत्रकारों के सवाल पर उन्होंने झारखंड में एमएमडीआर संशोधन को लेकर चल रहे विवाद और एसआईआर प्रक्रिया पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी. एमएमडीआर को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी के साथ न्याय करने की बात करते हैं और झारखंड सरकार द्वारा इस कानून का विरोध किया जाना उनके अनुसार उचित नहीं है.
एसआईआर के मुद्दे पर भी उन्होंने झारखंड सरकार की आलोचना की और कहा कि जब सरकार के सामने अपनी समस्याएं आने लगती हैं तो उसे केंद्र सरकार की योजनाएं और कार्यप्रणाली पसंद नहीं आती. मुख्यमंत्री की ये टिप्पणियां उनके राजनीतिक रुख के तौर पर सामने आईं हैं.
75 वर्षों की स्वास्थ्य सेवा की विरासत: CEO गौतम खन्ना
हिंदुजा समूह के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौतम खन्ना ने कहा कि हिंदुजा समूह पिछले 75 वर्षों से देश में स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में काम कर रहा है. उन्होंने कहा कि इस लंबी यात्रा में चिकित्सकों, ट्रस्टियों और संस्थान से जुड़े सदस्यों के सामूहिक प्रयास से स्वास्थ्य सेवाओं को आगे बढ़ाया गया है.
उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवा का अर्थ केवल आधुनिक मशीनें, तकनीक और बड़ा भवन उपलब्ध कराना नहीं है. मरीज के साथ संवेदनशील व्यवहार और जरूरत के समय उसके साथ खड़ा रहना भी चिकित्सा सेवा का महत्वपूर्ण हिस्सा है. गौतम खन्ना ने कहा कि देवघर में स्थापित इस संस्थान का प्रयास आधुनिक चिकित्सा तकनीक और बेहतर बुनियादी ढांचे के साथ मानवीय संवेदना को भी केंद्र में रखना है.
आर्थिक लाभ नहीं, सामाजिक सेवाः अनामिका गौतम दुबे
बाबा बैद्यनाथ मेडिकल ट्रस्ट की अध्यक्ष अनामिका गौतम दुबे ने अस्पताल के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए कहा कि इस संस्थान की स्थापना आर्थिक लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए की गई है. अनामिका गौतम दुबे ने कहा कि गरीब और जरूरतमंद मरीजों को सस्ती दर पर बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना इस पहल का प्रमुख उद्देश्य है.
दूर-दराज के शहरों पर निर्भरता घटाने की कोशिश
दर्दमारा में इस अस्पताल की शुरुआत ऐसे समय हुई है, जब देवघर और संथाल परगना क्षेत्र में उच्चस्तरीय चिकित्सा सुविधाओं की आवश्यकता लगातार महसूस की जाती रही है. अस्पताल से जुड़ी पूर्व जानकारी में भी इसे स्थानीय लोगों को उनके क्षेत्र के नजदीक बेहतर और अपेक्षाकृत सस्ती चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की पहल बताया गया है.
बाबा बैद्यनाथ की नगरी से शुरू हुई यह पहल आने वाले समय में केवल देवघर ही नहीं, बल्कि झारखंड के संथाल परगना सहित बिहार और आसपास के क्षेत्रों के मरीजों के लिए कितनी उपयोगी साबित होती है, इसका आकलन अस्पताल की नियमित सेवाओं और मरीजों को मिलने वाली चिकित्सा सुविधा से होगा.
ये भी पढ़ें:
स्वास्थ्य मंत्री के क्षेत्र में खाट पर व्यवस्था! एंबुलेंस न मिलने पर ट्रैक्टर पर मरीज को ले जाया गया अस्पताल, इलाज के दौरान मौत
लोहरदगा सदर अस्पताल में शर्मनाक करतूत! सलाइन चढ़ाते हुए गर्भवती महिला को स्कूटी पर ले गए एजेंट
18 साल बाद भी अधूरा पड़ा अस्पताल, करोड़ों खर्च, फिर भी लाखों लोग स्वास्थ्य सुविधाओं से महरूम